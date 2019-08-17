«Саутгемптон» – «Ливерпуль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз и ставки Саутгемптон — Ливерпуль (17.08.19)

Саутгемптон — Ливерпуль 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

С первого же матча подопечные Юргена Клоппа устремились в заочную чемпионскую гонку с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ. Ливерпульцы без проблем разобрались в домашнем матче с «Норвичем» со счетом 4:1. Команда практически в каждом матче сезона будет рассматриваться, как основной фаворит любого матча, за исключением встреч с дружиной Гвардиолы. Очередной триумф «Ливерпуля» оценивается на уровне 1,4. А вот победа «Саутгемптона» на своем поле котируется по коэффициенту около 8,2. Показатели на домашнюю викторию немного подросли, после того, как подопечные Ральфа Хазенхюттля с крупным счетом 0:3 уступили «Бернли».

Результаты при подобных коэффициентах

«Саутгемптон», по результатам минувшего сезона, можно назвать одним из аутсайдеров турнира. По столь высоким коэффициентам на победу команда из портового города на своем поле в сезоне 2018/19 рассматривалась лишь в двух встречах с обоими лидерами АПЛ, в которых уступила с одинаковым счетом 1:3. «Ливерпуль» во всех выездных матчах с представителями второй части турнирной таблицы исключительно выигрывал в прошлом розыгрыше, при этом представителей с 15 места и ниже ни разу не обыграл с крупным счетом.

Ставки на игроков

В этом поединке потенциально могут отличиться лучшие форварды АПЛ прошлого сезона Мохамед Салах и Садио Мане. На счету египтянина уже есть результативный удар в 1 туре и очередной гол бомбардира котируется на уровне 1,8. На гол сенегальца можно поставить с кэфом около 2,1.

Статистика для ставок

Последние 4 встречи команд в рамках АПЛ принесли высокую результативность в первые 45 минут. В этой серии четырежды сыграла ставка «Тотал больше 1,5» и кэф на то, что снова соперники забьют 2 и более голов в первом тайме, находится в районе 2,4.

Вероятно, ливерпульцы смогут забить более 1 гола в ворота «Саутгемптона». Прогноз на ИТБ 1,5 «Ливерпуля» сыграл во всех 4 последних очных противостояниях в Премьер-лиге и котировки на такое пари – примерно 1,5.

АПЛ. Саутгемптон — Ливерпуль. Прогнозы на матч

Саутгемптон — Ливерпуль. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Саутгемптон — Ливерпуль. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Саутгемптон — Ливерпуль, который состоится на стадионе Сент-Мэри (St. Mary»s Stadium) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).

Саутгемптон — Ливерпуль. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Ливерпуль, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа финишировали на втором месте и всего на одно очко отстали от Манчестер Сити. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Англии они разгромили на своем поле новичка Премьер-лиги Норвич со счетом 4:1. Причем Ливерпуль вел 4-0 еще к перерыву, а единственный мяч пропустил в самом конце поединка. С учетом прошлого сезона его победная серия насчитывает уже десять матчей. А не проигрывают мерсисайдцы в 18 последних встречах — 14 побед и четыре ничьи. На выезде Ливерпуль выиграл четыре последних поединка в Премьер-лиге с общим счетом 10:4. Его гостевая беспроигрышная серия составляет восемь матчей — пять побед и три ничьи.

Саутгемптон в прошлом сезоне занял 16-е место в пяти очках от зоны вылета. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел крупное поражение в гостях у Бернли, пропустив три безответных мяча. Всего голы «Святые» пропустили после перерыва. Их безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей — три поражения и три ничьи. На своем поле Саутгемптон проиграл только один матч из шести последних, одержав три победы, но это было поражение как раз от Ливерпуля. Нельзя не отметить, что лишь раз за 14 последних домашних матчей Саутгемптону удалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Саутгемптон — Ливерпуль. Ставки на матч:

Саутгемптон — Ливерпуль. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл у Саутгемптона оба матча в чемпионате Англии — 3:0 дома и 3:1 на выезде. Его победная серия в противостоянии со «Святыми» насчитывает четыре матча, в которых мерсисайдцы забили 11 голов и пропустили только один. Перед этим Ливерпуль не мог выиграть у Саутгемптона в пяти кряду встречах, проиграв три из них. Нужно добавить, что всего в одном из восьми последних матчей между Саутгемптоном и Ливерпулем во всех турнирах забивали одновременно обе команды.

>Забивает за игру

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Саутгемптон — Ливерпуль. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Ливерпуля и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше двух мячей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Ливерпуля со счетом 2:0 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на индивидуальный тотал Ливерпуля больше 2 голов можно с котировкой 1.90.

«Саутгемптон» – «Ливерпуль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Саутгемптон» – «Ливерпуль».

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэри». 17.08.2019. 17:00 мск.

После неудачного старта сезона, футболисты «Саутгемптона» во втором туре будут принимать на своем поле «Ливерпуль». Мы считаем, что на «Сент-Мэри» подопечным Клоппа придется очень непросто, а «святые» сумеют забить в ворота гостей.

«Святые» провалили первый матч

«Саутгемптон» ужасно начал новый сезон, разгромно проиграв «Бернли» со счетом 3:0. Все три гола были забиты во втором тайме всего за 12 минут. Главный тренер команды Ральф Хазенхюттль взял на себя вину за это поражение, признав что его подопечные потеряли концентрацию, а затем не сумели достойно ответить сопернику в поединке на «Терф Мур».

С именем австрийского специалиста связывают возрождение «Саутгемптона» в прошлом сезоне. После того, как Хазенхюттль возглавил команду в декабре, она сумела уйти из зоны вылета и финишировала в итоге на 16-м месте. В этом году от тренера ждут более серьезных результатов. Для этого в линию атаки были куплены Че Адамс из «Бирмингема», а также быстроногий малийский вингер Мусса Дженепо из бельгийского «Стандарда».

«Красные» начинают новый поход за титулом

Сезон только начался, а «Ливерпуль» уже пополнил коллекцию своих трофеев: в среду подопечные Юргена Клоппа стали обладателями Суперкубка Европы. За этот титул мерсисайдцы в Турции спорили с другим английским клубом – «Челси». По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья, поэтому победитель определялся в серии пенальти. В ней случился звездный час испанского голкипера Адриана, который заменял травмированного Алиссона. Правда, после триумфа произошел неприятный эпизод: болельщик, выбежавший на поле, поскользнулся и при падении ударил Адриана по лодыжке. Есть вероятность, что в матче против «Саутгемптона» будет играть третий вратарь «Ливерпуля».

В прошлом сезоне подопечные Клоппа провели фантастическую кампанию в АПЛ, набрав за 38 матчей 97 очков. Но этого все равно не хватило для чемпионства – у «Манчестер Сити» оказалось на 1 очко больше. Теперь перед «красными» стоит задача выступить лучше, чем год назад. В первом туре «Ливерпуль» без особого труда переиграл «Норвич» на «Энфилде» со счетом 4:1, но при этом защита хозяев совсем не выглядела монолитом в игре против новичка Премьер-лиги.

Статистика и интересные факты о матче «Саутгемптон» – «Ливерпуль»:

«Святые» проиграли «красным» 4 последних поединка в АПЛ, пропустив при этом 11 голов и забив всего однажды;

Мерсисайдцы проиграли всего 1 из 11 последних матчей в Премьер-лиге против «Саутгемптона» (7 побед, 3 ничьи);

«Святые» выиграли свой первый домашний поединок сезона в АПЛ лишь однажды за 20 предыдущих сезонов (1 победа, 10 ничьих, 9 поражений);

В случае победы «Ливерпуля», победная серия «красных» в чемпионате составит 11 матчей – это станет повторением их лучшего результата, который случился при Брендане Роджерсе с февраля по апрель 2014 года;

В конце прошлого сезона «красные» выиграли 4 подряд матча в гостях, последний раз они выигрывали 5 подряд гостевых матчей на отрезке с февраля по апрель 2014 года;

В 13 из 14 последних домашних игр «Саутгемптона» в Премьер-лиге забивали обе команды;

Ральф Хазенхюттль и Юрген Клопп дважды встречались между собой в качестве главных тренеров играющих команд: в обоих встречах победили подопечные Клоппа с одинаковым счетом 3:1;

В 12 матчах АПЛ против соперников с южного побережья («Брайтон», «Борнмут» и «Саутгемптон») Мохамед Салах не забил всего однажды, записав на свой счет 14 голов.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Прогноз и ставки на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Гости являются фаворитами предстоящей игры. Однако стоит помнить о том, что «красные» в среду провели 120-минутный поединок против «Челси». Поэтому об оптимальной физической форме подопечных Клоппа говорить не приходится. С учетом этого факта,





Саутгемптон

«Святые» начали конечное сезон хуже некуда… Проиграть команде уровня Бернли 0-3 в первом туре, эта конечное закопает самооценку команды с ходу же в этом сезоне… И тут еще в добавок поединок против грозного Ливерпуля… Сейчас команде Ральфа Хасенхуттеля, морально этот момент нужно пережить, и не сломаться , иначе можно сходу же, и на весь сезон оказаться в самом болоте АПЛ… Ну а вообще, мы похоже видим просто продолжение игры Саутгемптона с прошлого сезона. Видь «святые» в прошлом сезоне, остановились всего в пяти баллах от зоны вылета, и побеждали в последний раз , в 32 туре прошлого сезон , получается что, 6 матчей с прошлого сезона + 1 уже в этом сезоне, и вот серия «святых» без побед составляет уже СЕМЬ поединков, и эта пожалуй еще далеко не конец…..

Ливерпуль

Ну а у «красных» все просто прекрасно, и лучше не придумаешь ! Единственная плохая новость на старте сезона, эта небольшая травма основного страха ворот Алиссона, но эта не надолго ! Стоит напомнить что, даже в ничью Ливерпуль не играл в АПЛ девять последних туров прошлого сезона, а не проигрывал в семнадцати поединках к ряду ! И похоже есть все предпосылки для того, что бы продолжать, и продолжать эта прекрасную серию ! Юбилейную ДЕСЯТУЮ победу подряд в АПЛ, «красные» оформили в первом туре с Норвичам, разгромив тех 4-1 ! Ну и вот еще один откровенно никчемный соперник ждет команду Клоппа, на старте сезона ! С такими командами, Ливерпуль в прошлом сезоне вообще не считался! Как правило, не просто обыгрывая их , а делая эта крайне уверенно, и крупно по счету ! Тот же Саутгемптон, в минувшем сезоне «красные» выиграли 3-0 дома, и 3-1 в гостях ! Ну и совершенно никаких проблем у Ливерпуля в данном матче не просматривается ! Должна получится совершенно дежурная, легкая победа !

Прогноз

Выдумывать в плане ставки что-то в данном матче не виду смысла. Так как отличный вариант лежит на поверхности ! И конечное же эта победа Ливерпуля ! Спокойная победа на классе от «красных» должна получится в отчетном матче ! Моя ставка : победа Ливерпуля !

Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

16.08.2019 5 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Саутгемптон и Ливерпуль. Встреча состоится в эту субботу в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Саутгемптон навязать равную борьбу грозному сопернику? Какие ставки приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (6.95) Х (4.70) П2 (1.49) Саутгемптон Ливерпуль Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Сент-Мэри». Саутгемптон. 17.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

Саутгемптон : Ганн; Вестегор, Беднарек, Стивенс; Валери, Уорд-Проуз, Ромеу, Бертран, Редмонд, Адамс; Ингс. Ливерпуль : Адриан; Робертсон, Гомес, Ван Дейк, Трент; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Фирмино, Салах, Мане.

В Саутгемптоне ситуация с травмами полностью решена. Все футболисты успели восстановиться к старту сезона и готовы помочь команде своим участием в играх.

Главной проблемой составе Ливерпуля является травма основного голкипера команды Алиссона Беккера. Его возвращение в строй ожидается не раньше октября. Также стоит упомянуть травму защитника Натаниэля Клайна, который получил разрыв крестообразной связки и точно больше не сыграет в 2019 году.

История личных встреч

История встреч между Саутгемптоном и Ливерпулем насчитывает 103 поединка. Вряд ли для кого-то станет сюрпризом тот факт, что мерсисайдцы выиграли в половине встреч, а именно в 52. Саутгемптон, в свою очередь, смог победить 27 раз. Остальные 24 матча между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Саутгемптон вошёл в новом сезоне в ужасном состоянии. В первом туре «святые» были полностью разбиты Бёрнли со счетом 0:3. И хоть встреча носила практически равный характер, но Саутгемптон выглядел полностью беззубым в атаке. В прошлом сезоне Саутгемптон остановился в шаге от вылета, однако, работа над ошибками, судя по всему, не была произведена. «Святых» снова можно смело причислять к списку главных аутсайдеров нового первенства.

Ливерпуль, в свою очередь, начал чемпионат с уверенной домашней победы над Норвичем. Команда Юргена Клоппа уже научилась распределять силы надлежащим образом. Забив четыре безответных мяча в первом тайме, Ливерпуль второй тайм провёл в эконом-режиме, пропустив всего один мяч. Тем не менее, Ливерпулю хватило сил на 120 минут в матче за Суперкубок Европы против Лондонского Челси, который состоялся в эту среду и закончился победой «красных» в серии пенальти. Конечно, определенную ротацию Клопп может допустить и дать некоторым футболистам отдохнуть после такого изматывающего поединка, но потерю очков в Саутгемптоне Ливерпулю не простят.

Прогноз: Мы ждём дежурную победу Ливерпуля. Эта встреча станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Саутгемптон забил только 1 мяч за 5 предыдущих поединков против Ливерпуля. Саутгемптон не знает побед в АПЛ уже 6 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Саутгемптон — Ливерпуль, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся Ставка: Победа Ливерпуля (П2) Коэфф: 1.49 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.68 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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