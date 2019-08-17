Прогноз и ставки Форталеза — Интернасьонал (17.08.19)

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Прогноз и ставки Форталеза — Интернасьонал (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Форталеза — Интернасьонал

Форталеза в шоке. Главный тренер местной команды Рожерио Сени после 14-го тура Бразилейрао бросил клуб и ушел в “Крузейро”, сменив там Мано Менезеша. Новым наставником “трехцветных” стал Зе Рикардо, тренировавший до этого “Ботафого”, “Васко” и “Фламенго”. Первый матч в новой роли он проведет против “Интернасионала” в рамках 15-го тура национального чемпионата. “Интер” идет на восьмом месте с 21 баллом.

Ориентировочные составы на матч “Форталеза” — “Интернасионал”

"Форталеза" (5-3-2): Ф.Алвес — де Карвальо, Карлиньос, Тинга, Антонио Фелипе, Кинтеро — Жуниньо, Паулиста, Ромариньо — Освальдо, Луис

Не сыграют:

"Интернасионал" (4-2-3-1): Ломба —  Фухс, Клаус, Зека, Габриэль — Рители, Густаво —  Пимьента, Треллес, Собис — да Силва

Не сыграют:

Прогноз на матч “Форталеза” — “Интернасионал”

Как скажется такой резкий поворот событий на футболистах “Форталезы”? Обычно смена тренера приводит к тому, что команда более взвинченная и, как правило, проводит первые матчи на кураже. Но в данной ситуации все иначе, никто не мог и предположить, что Рожери Сени уйдет. Это может вызвать подавленное состояние “трехвцветных”. Но за них играет ужасная гостева статистика “Интернасионала” — “красно-белые” не могут выиграть на выезде уже 15 матчей в чемпионате, последняя победа пришлась на август прошлого года. В этом противостоянии мы поставим на ничью с коэффициентом 3.07.

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