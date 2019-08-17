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Прогноз и ставки Йокогама — Сересо Осака (17.08.19)

Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос – Сересо Осака

Рассмотрю всеми любимый чемпионат Японии, он знаменит своей непредсказуемостью, то что нам надо))

Йокогама Ф-Маринос против Сересо Осаки.

Йокогама не давно выиграла Вторую Йокогаму в 1/16 кубка Японии, команда имеет большие шансы на победу этого турнира.

Я продолжаю ловить ничью Йокогамы, а ее очень давно не было, по очным встречам с Сересо Осаки было две ничьи из последних 5 встреч, буду рисковать.

АПЛ. Прогноз:

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Прогноз на матч «Йокогама» – «Сересо Осака» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат Японии. 23-й тур.

«Йокогама Маринос» – «Сересо Осака».

Йокогама, 17.08.2019, «Ниссан», 13:00 (МСК).

Один из лидеров текущего первенства Японии футбольный клуб «Йокогама Маринос» примет на своём стадионе «Сересо Осака» в рамках 23-го тура чемпионата. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Йокогама»: борьба за чемпионство продолжается

«Маринос» провалили предыдущий чемпионат, заняв только 12-е место по итогам турнира Джей-лиги. Текущее 4-е место в этом сезоне даёт повод для оптимизма. Команда, возглавляемая австралийским наставником Анге Постекоглу, всего на 2 очка отстаёт от второй строчки. Гандикап от лидера «Токио» составляет 9 очков, но, учитывая нестабильность столичной команды, даже шансы на чемпионство ещё есть.

«Йокогама» на данный момент лучший коллектив по игре в нападении – 35,4 хg. Больше забила только «Касима Антлерс», 39 голов, правда, лишь при 31,2 xg. Игра в обороне «Маринос», однако, оставляет желать лучшего. 28 пропущенных голов – это только 9-й показатель в лиге, что и заставляет быть крайне осторожным в прогнозах и ставках насчёт перспектив команды в этом сезоне.

«Сересо Осака»: у команды есть потенциал

Нынешний сезон – первый для нового главного тренера «Сересо Осака». Испанец Мигель Анхель Лотина возглавил команду перед стартом текущего первенства. Понятно, что для построения игры бывает мало и одного сезона. Но и в этом году нельзя сказать, что «Осака» проваливает чемпионат. 8-е место с 31-м набранным очком (9-4-9), при разнице забитых-пропущенных мячей 21:17, выглядит весьма достойно.

Лотина ставит команде оборонительный футбол. С защитой за полсезона вроде как разобраться удалось – 16,1 xga и 2-е место в лиге по этому показателю. Теперь очередь за нападением. Здесь пока есть трудности – 23,7 ожидаемых голов, что является только 12-м показателем по сезону. Возможно, дело в отсутствии забивного форварда, который будет реализовывать каждый момент, и наличие которого прост необходимо для достижения результата, при столь очевидном уклоне в оборону. Лучший бомбардир команды бразилец Бруно Мендеш забил только 5 голов в 17-и играх в рамках Джей-лиги.

«Йокогама» – «Сересо Осака»: история личных встреч

В матче первого круга «Сересо Осака» разгромили «Маринос» на своём поле 3:0, открыв счёт уже на второй минуте игры.

В последний раз «Йокогама» обыгрывала «Сересо Осака» аж в сезоне 2011. С тех пор у «Осаки» 6 побед, при 5-и ничьих, в очном противостоянии с «Маринос» кряду.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Букмекеры считают «Маринос» фаворитами предстоящей игры. Так-то оно так, но, во-первых, «Сересо Осака» — очень неудобный соперник для «Йокогамы», а во-вторых, гости и в этом сезоне демонстрируют качественный футбол и, наверняка, не добрали своих очков по дистанции чемпионата. Так что в прогнозе стоит отталкиваться всё же от подопечных Мигеля Лотины. «Сересо» сыграют от обороны и, наверняка, не дадут развернуться супер-нападению «Йокогамы». Ставка на тотал меньше 2,5 оценивается





Прогноз редакции на матч Йокогама — Сересо



“Йокогама” — одна из самых результативных команд Высшей Лиги. За 22 тура хозяева сегодняшнего матча смогли забить 26 голов. Но сейчас победная серия “Йокогамы” прервана. Вот уже две игры подряд один из лидеров чемпионата Японии терпит поражения.

“Сересо” занимает 8 место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. “Сересо Осака” в этом чемпионате удивительно играл знатно в защите. Но вот в последних двух турах что-то сломалось в игре “Сересо”, команда умудрилась пропустить в свои ворота за 2 игры 5 голов. Два поражения подряд имеют оба участника сегодняшнего матча. Кто же прервет свою полосу неудач в этом матче?

Ориентировочные составы на матч Йокогама — Сересо:

“Йокогама” (4-3-3): Акура — Хиросе, Мартинс, Хатанака, Матсубара — Ожихара, Амано, Кида — Жуниор, Миуоши, Накагава

Не сыграют: —

“Сересо” (3-4-2-1): Ким — Кимото, Джонджик, Ямашита — Марухаши, Десабато, Соуза, Матсуда — Кийотаке, Какитани — Мендеш

Не сыграют: —

Прогноз на матч Йокогама — Сересо:

В минувший уик-энд “Йокогама” потерпела гостевое поражение от “Касимы” — 1:2. “Сересо” дома сенсационно проиграл “Саган Тосу” — 1:2. В матче первого круга “Сересо” обыграл “Йокогаму” на своем поле с унизительным счетом 3:0. 14 августа обе команды играли матчи в рамках 1/16 финала Кубка Японии. Матчей за последние дни у команд накопилось очень много, усталость, безусловно в этой игре даст о себе знать. С обороной и у Йокогамы, и у “Сересо” такая сейчас беда, хоть “караул” кричи. Безусловно хозяева поля будут стремиться всеми силами взять реванш у “Сересо” за поражение в матче первого круга, но сделать это будет совсем не просто. Мы не будем угадывать победителя матча, а поставим на результативный яркий футбол. Наш прогноз — ТБ 2,5.

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