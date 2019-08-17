Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «Оита» – «Касима» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат Японии. 23-й тур.
«Оита Тринита» – «Касима Антлерс». 
Ойта, 17.08.2019, «Oita Bank Dome», 13:00 (МСК). 

«Касима Антлерс» на данный момент является главным преследователем лидера текущего сезона первенства Японии «Токио». Очередной матч «Антлерс» проведут в Ойте против местного клуба «Оита Тринита». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на эту игру.

«Оита»: великолепный сезон

6-е место, которое к настоящему моменту занимает футбольный клуб «Оита Тринита» – это грандиозный успех для команды, ещё в прошлом сезоне выступавшей во второй Джей-лиге. Впрочем, от ставок и прогнозов на более высокое место коллектива по итогам чемпионата всё же стоит воздержаться. «Тринита» совсем плохо действуют в атаке – 20,8 xg и 4-я с конца позиция в лиге. По игре в защите команда на 8-м месте с 24,9 xga. Это уже немного лучше, но, так или иначе, разница между фактическим и ожидаемым составляет 9,2 – больше только у «Токио» (10,1). Это означает только одно – «Тринита» к 23-му туру значительно перебрали турнирных очков, так что скоро ожидается ухудшение результатов, а значит и откат по таблице первенства…

«Касима»: бороться на 2 фронта непросто

«Антлерс», как и «Оита», согласно продвинутой статистике, также набрали несколько больше ожидаемого. Но тут ситуация всё же несколько иная. У «Касимы» гораздо более высокий уровень исполнителей, так что грань между везением и мастерством, помогающим выжимать максимум, здесь крайне размыта.

Показательным стал последний на данный момент матч команды – футболисты «Касимы», имея минимальное преимущество в домашней игре против одного из главных конкурентов из «Йокогама Маринос», 1,48 – 1,01 хg, сумели дожать соперника и победить 2:1 в важнейшем матче. Можно прогнозировать с уверенностью, что пока не возобновится Лига чемпионов, а «Антлерс» пробились в четвертьфинал, команда продолжит стабильно набирать очки. Отставание от «Токио» в 7 баллов, учитывая нестабильность соперника. Оставляют возможность для ставки на титул «Касима Антлерс».

«Оита» – «Касима»: история личных встреч

Команды в этом сезоне встречались 23-го февраля в рамках 1-го тура. «Оита» одержали неожиданную выездную победу 2:1. До этого команды в последний раз пересекались в 2013-м году.

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Ставки и прогнозы от профессионалов 

Согласно статистике, «Касиме» в этом чемпионате часто везёт. С другой стороны, «Оита» дебютант Джей-лиге, к том же обыгравший «Антлерс» в первом круге. Гости предстоящей встречи просто обязаны взять реванш. Ставка на победу «Касимы» будет стоить в

Прогноз редакции на матч Оита — Касима

“Оита” на данный момент занимает 6 место в Высшей лиге, имея 34 набранных очка. Хозяева поля не особо много забивают, но и в защите играют очень надёжно. Вот уже три матча подряд “Оита” никак не может выиграть, поэтому домашний матч против одного из лидеров Высшей лиги, где мотивация у футболистов будет просто зашкаливать, отличная возможность набрать 3 очка.

“Касима” проводит очень сильный для себя сезон. Команда уверенно занимает 2 место в Высшей лиге, опережая преследователей на 2 очка. От лидирующего в Высшей Лиге “ФК Токио” “Касима” отстает на 7 баллов.

Ориентировочные составы на матч Оита — Касима:

“Оита” (3-4-2-1): Такаги — Ивата, Сузуки, Фукумори — Матсумото, Шимакава, Маеда, Хосши — Козука, Митсушира — Фуджимото

Не сыграют:

“Касима” (4-2-3-1) Квон — Ода, Янукай, Машида, Анзай — Нагаки, Сильва — Абе, Дой, Ширассаки — Ито.

Не сыграют:

Прогноз на матч Оита — Касима:

В 22 туре “Оита” на своем поле сыграла вничью с “Кобе” — 1:1. “Касима” дома в равной игре вырвала победу у “Йокогамы” — 2:1. В матче первого круга между этими командами выездную победу праздновала “Оита” со счетом 2:1. На неделе обе команды провели свои матчи в рамках 1/16 финала Кубка Японии, что, разумеется, не добавит командам сил перед этой игрой. За последнее десятилетие в играх между “Оитой”и “Кобе” ни разу не была зафиксирована нулевая ничья. Команды любят играть в атаку не особо думая о своих тылах. Не смотря на гостевой статус, “Касима” фаворит этого матча, но ставить на победу гостей — очень рискованно. “Оита” на своем поле играет всегда максимально собрано, поэтому не будем гадать на кофейной гуще кто победит в игре, а поставим на результативный матч. Наш прогноз — обе забьют.

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