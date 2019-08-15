Прогноз, ставки и коэффициенты Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Штутгарт — Санкт-Паули

Матч 3-го тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) “Штутгарт” — “Санкт-Паули” является очень заманчивым с точки зрения вывески, все же играют “швабы” и “пираты”, одни из самых известных команд Германии в целом. Хозяева после двух сыгранных туров набрали четыре очка и расположились в верхней части турнирной таблицы, а вот гамбуржцы пока довольствуются одним баллом и 15-й строчкой.

Ориентировочные составы на матч Штутгарт — Санкт-Паули:

“Штутгарт” (4-3-3): Кобел — Соса, Бадштубер, Кемпф, Штенцель — Кастро, Каразор, Аскасибар — Мангаля, Аль-Гаддиуи, Дидави.

Не сыграют: Инсуа, Камински, Каладжич, Гонсалес.

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Бубалья, Кнолль, Хорншух, Калья — Хоффманн, Дэли — Контех, Мияити, Беднарчик — Диамантакос.

Не сыграют: Флюм, Тащи, Бенателли, Зирайс, Зандер, Вирман, Остигард.

Прогноз на матч Штутгарт — Санкт-Паули:

“Санкт-Паули” испытывает большие проблемы в обороне, да и в менталитете целом, о чем высказался Лухукай, главный тренер “пиратов”. Игрокам необходимо изменить свое мышление, уйти из зоны комфорта. Посмотрим, к чему приведет эмоциональный спич наставника, но пока у команды все плохо и изменений к лучшему вряд ли предвидится перед игрой со “швабами”. Рассматриваем этот матч без призмы на Кубок Германии, потому как куда важнее правильно выступить в чемпионате. Исходя из вышеизложенного отметим, что нападение “Штутгарта” просто-напросто переиграет скудные оборонительные редуты противника. Наш прогноз: ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 1.57.

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Штутгарт

Подготовительный период «Швабов» был растянут на семь встреч, в которых клуб ни разу не завершил встречу вничью. Два поражения в поединках с представителями Швейцарии, Янг Бойз и Винтертур, были проиграны. В остальном, получивший понижение коллектив, действовал уверенно и результативно. Пять викторий перенесли победный настрой из межсезонья на арену чемпионата страны, где в первом туре Штутгарт переиграл Ганновер на своём поле – 2:1. Во втором туре «Швабы» выступали на чужбине, в Хайденхайме, где добились результативной ничьей – 2:2.

Крайний официальный матч был сыгран в прошлый понедельник в кубковом формате. Сопротивление представляющего бундес-3 Ганза удалось сломить ещё в первом половине, но развить успех «автозаводцы» не спешили, так и закончив матч с минимальным счетом – 1:0.

Санкт-Паули

«Пираты» в прошлом сезоне остановились на 9 месте. Хороший клуб, который при достаточном финансировании мог бы бороться за выход в элиту. Гамбургский «Веселый Роджер» известен на всю Европу. В реальности, хорошая позиция и неплохая команда, одинаково достойно выступающая, как в гостях, так и на чужом газоне. В сезоне 2018/19 по этим показателям Санкт-Паули был восьмым в общем списке. Семь матчей контроля доносят, что клуб не почивает на лаврушке середняка, тем более что улучшаться есть куда.

Три виктории, и по две ничьи и поражения, это результаты контрольных встреч, но как в итоге они перекликаются с результатами стартовавшего сезона. Боевая ничья в первом туре с Арминией – 1:1, поражение во втором от Гройтер Фюрт – 1:3 и победа, добытая в серии пенальти в кубковом формате с Любек – (2:2) 3:4.

Прогноз

Для Штутгарта, который начал сезон с победы на Родине второй поединок в родных стенах окажется не менее успешным. «Швабы» уверенно контролируют ход поединка, своевременно реагируя на выпады соперника. Правда, сохранять свои ворота в неприкосновенности, это не про Штутгарт. Клуб пропустил в каждом из последних десяти противостояний. Значит у «Пиратов» есть шанс, что за воротами соперника фанаты зажгут «Веселого Роджера» хотя бы раз. Играю тотал матча больше трех забитых мячей.

Ставка: ТБ(3)

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