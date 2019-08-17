Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» (17.08.2019)

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«Урал» — «Крылья Советов». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прервут ли «Крылышки» свою серию поражений?

«Урал»

17 августа на «Екатеринбург Арене» «Урал» в шестом туре российской Премьер-лиги примет самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на



«Урал» набрал в пяти турах чемпионата семь очков, с которыми расположился на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.





«Шмели» блестяще стартовали в текущем розыгрыше Премьер-лиги, одержав две победы в двух первых матчах. В этих встречах они поочередно на своей арене одолели «Уфу» (3:2) и «Ахмат» (3:0).









А вот в последних трех поединках российского первенства «оранжево-черные» набрали только один балл. Начали эту серию екатеринбуржцы с поражения в Москве от «Динамо» — 0:2.





Затем они в родных пенатах поделил очки с «Ростовом» — 2:2, а в минувшем игровом дне снова были разгромлены в столице, проиграв на этот раз «Локомотиву» со счетом 0:4.









В трех домашних встречах текущего сезона РПЛ «уральцы» выиграли два поединка при одном ничейном результате, забили в них восемь голов, а пропустили в два раза меньше.







«Крылья Советов»



Самарская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету только три пункта.









Набрать эти баллы «волжане» смогли еще в перовом туре РПЛ, когда на своем поле обыграли московское ЦСКА со счетом 2:0, после чего они проиграли в четырех поединках кряду.





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В этот период были домашние поражения от тульского «Арсенала» (2:3) и «Локомотива» (1:2), а также гостевые от «Уфы» (1:2) и «Ростова» (0:1) в последнем игровом дне.





Пока еще выездные встречи текущего чемпионата России не принесли очков «Крылышкам», они проиграли обе гостевых матча с общим счетом 1:3.









В прошлом сезоне в Екатеринбурге эти команды сыграли вничью — 1:1, а в Самаре победу праздновал «Урал» — 1:0.







Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.00, победа «Крыльев Советов» — 3.90, ничья — 3.50.





Несмотря на длительную серию поражений, самарцы в этих поединках смотрелись неплохо. Вполне возможно, что в этой игре «Крылышки» как раз прервут свой неудачный период.



Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.

«Урал» – «Крылья Советов»

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

17.08.2019. 14:00 МСК.

«Крылья Советов» не могут зацепиться за очки уже четыре матча подряд. Смогут ли подопечные Дмитрия Парфёнова продлить неудачную серию самарского клуба? Мы считаем, что шансы «Урала» на успех заметно выше!

Форма команды «Урал»

В текущем сезоне «Урал» можно смело назвать домашней командой. В двух стартовых турах подопечные Дмитрия Парфёнова смогли одержать две красивые победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0), после чего ещё и зацепились за ничью в поединке против «Ростова» (3:0), который на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. Гораздо хуже у екатеринбургского коллектива обстоят дела с гостевыми встречами. Первый же визит в Москву завершился для «Урала» поражением от «Динамо» (0:2), а в прошлом туре случилось ещё более ощутимое поражение от «Локомотива» (0:4). Тем не менее, качество игры уральцев позволяет им рассчитывать на успешное выступление в нынешнем чемпионате.

Форма команды «Крылья Советов»

Самарский клуб начал сезон за здравие, а продолжает – уже не так, как хотелось бы. В стартовом туре «Крылья Советов» неожиданно обыграли ЦСКА – 2:0, после чего результаты резко пошли на спад. Уже четыре матча подряд подопечные Миодрага Божовича не могут набрать очки, хотя всякий раз навязывают противникам серьёзную борьбу, о чём свидетельствуют и результаты: поражения от тульского «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» (0:1). Каждый раз отставание составляет лишь один мяч, и каждый раз он не в пользу волжан. Таким образом, уже сейчас «Крылья Советов» находится в зоне переходных матчей и им срочно необходимо возвращать удачу на свою сторону.

История личных встреч между «Уралом» и «Крыльями Советов»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 18 очных встреч. На счету екатеринбургского коллектива четыре победы, трижды были сильнее волжане, а ещё 11 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей также на стороне уральцев – 22:19. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья – 1:1, после чего победу отпраздновали футболисты «Урала» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

После первого тура сезона, когда «Крылья Советов» обыграли ЦСКА, удача отвернулась от подопечных Миодрага Божовича. Очевидно, что одно поражение за другим очень давит на игроков, которые начинают допускать серьёзные ошибки и принимать неверные решения. Уральцы, напротив, очень успешно играют в нынешнем сезоне дома, не проигрывают и показывают атакующий и яркий футбол, который позволяет иметь хорошую явку на стадионе. Все лидеры хозяев находятся в отличной форме и готовы принести команде очередную домашнюю победу, а сделать ставку на





Прогноз редакции на матч Урал — Крылья Советов



После 0:4 в Москве от «Локомотива» в раздевалке «Урала» летали бутсы, пицца, апельсины и оскорбления. Суровый босс клуба Григорий Иванов рвал и метал. Теперь у команды есть лишь один шанс исправиться – выиграть на своем поле у Самары. На родной арене «Урал» взял абсолютно все свои очки. Но по сравнению с «Крыльями» ситуация у команды из Екатеринбурга не так ужасна. «Крылья Советов» попали в крутое пике и очки необходимы прямо сейчас. Тут уже не до примет и статистика – выходи и давай результат.

Ориентировочные составы на матч «Урал» — «Крылья Советов»:

«Урал» (4-2-3-1): Годзюр – Кулаков, Алоян, Емельянов, Меркулов – Фидлер, Августиняк – Бавин, Бикфалви, Панюков — Ильин

Не сыграют: Эль Кабир

«Крылья Советов» (4-5-1): Рыжиков – Анюков, Бурлак, Комбаров – Мийялович, Гацкан, Зиньковский — Соболев

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов»

Обе команды потерпели в минувшем туре ощутимые и звонкие поражения. Оба тренера находятся под диким давлением. Позади пять туров и разговоры о поставленной игре и созданных моментах сейчас мало кого волнуют – нужны очки.

На своем поле «Урал» всегда «прибивает» середняков и аутсайдеров. Миодраг Божович всегда может что-то придумать, но нынешний состав Самары очень ограничен. Ставка лишь на одинокого Соболева, к которому уже приспособились. Наш прогноз – победа «Урала» за 2,2.

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Урал — Крылья Советов 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Победив в двух первых матчах этого сезона, «Урал» не смог выиграть в 3-х следующих встречах. Таким образом, команда с лидирующих позиций опустилась в середину турнирной таблицы. «Крылья Советов» начали сезон победой над ЦСКА, однако, вскоре проиграли 4 игры подряд. Фаворитом предстоящей встречи является «Урал»: коэффициент на его успех около 2. Победу «Крыльев Советов» можно взять примерно за 3,7.

Результаты при подобных коэффициентах

Похожие котировки на исходы были в очной встрече этих команд на поле «Урала» в прошлом сезоне. Тогда фаворитом также были хозяева, но победить им не удалось. Встреча закончилась результативной ничьёй (1:1). В 3 из 4 последних игр в чемпионате друг с другом в Екатеринбурге была зафиксирована ничья. Поставить на то, что команды не выявят победителя и в этой игре, можно с коэффициентом в районе 3,4.

Статистика для ставок

В 3 домашних матчах текущего сезона «Урал» забивал минимум 2 гола 3 раза. В связи с этой статистикой закономерно поставить на индивидуальный тотал голов хозяев. Коэффициент на то, что екатеринбуржцы смогут забить больше 1 гола, почти 2,2.

В 4 последних личных встречах на поле «Урала» в РПЛ «Крылья Советов» ни разу не проиграли своему сопернику (1 победа, 3 ничьи). В таком случае стоит присмотреться к ставке на непроигрыш самарцев с коэффициентом около 1,8.

Также в этих 4 очных противостояниях в Екатеринбурге командам удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, предстоящий поединок на Урале не станет исключением. Котировки на «Обе забьют – да» в районе 2.

Урал — Крылья Советов 17.08.2019

Урал — Крылья Советов 17.08.2019

15.08.2019 34 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Екатеринбургский Урал и Самарские Крылья Советов. Встреча состоится в эту субботу в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:00 по московскому времени. Смогут ли Крылья Советов прервать четырехматчевую серию поражений? Какие ставки поставить на эту встречу? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.00) Х (3.48) П2 (3.84) Урал Крылья Советов Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Центральный». Екатеринбург. 17.08.2019 14:00



Ориентировочные составы на матч Урал — Крылья Советов

Урал : Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Аугустиняк, Бумаль, Димитров, Биквалфи, Егорычев; Ильин. Крылья Советов : Рыжиков; Комбаров, Карпов, Чернов, Анюков; Кабутов, Гацкан, Радоньич, Тимофеев, Канунников; Соболев.

В составе Урала единственным футболистом, пропускающим матч против Крыльев Советов, является левый защитник Отман Эль Кабир. Он получил мышечную травму в игре против Ростова и до сих пор не может восстановиться после неё.

Крылья Советов практически не имеют никаких проблем с составом. Среди на данный момент числятся молодой полузащитник Геннадий Киселёв, сыгравший за Самарцев только один матч на взрослом уровне и центральный защитник Тарас Бурлак, возвращение которого планируется уже к следующей игре Самарцев.

История личных встреч

В Российской истории Урал и Крылья Советов провели 21 матч друг против друга. Однако, большая часть из них, а именно 12 поединков, завершились вничью. Урал, в свою очередь, смог выиграть только 4 встречи, а Крылья Советов 5.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

По пяти сыгранным поединкам этого первенства уже можно сделать вывод, что Урал стал сугубо домашней командой. За три поединка на своей арене Екатеринбуржцы ни разу не проиграли и смогли набрать семь очков. Зато в двух гостевых матчах против Московским Динамо и Локомотива Урал не забил ни одного мяча, пропустив при этом целых шесть голов. Впереди домашний матч и от команды Парфёнова снова ждут достойной игры. Тем более, что Уралу срочно необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за тяжелое поражение от Локомотива в прошлом туре со счетом 0:4.

А вот у Крыльев в последнее время дела складываются далеко не радужным образом. После сенсационной победы над Московским ЦСКА в первом туре со счетом 2:0. Самарцы проиграли четыре встречи кряду и на данный момент занимают 14-ую строчку в турнирной таблице. И судя по результатам прошлого сезона, гостевые встречи явно не являются козырем команды Божовича. Тем не менее, в этом сезоне Крылья Советов демонстрируют достаточно результативную игру. Свой гол Самарская команда вполне может оформить и в Екатеринбурге.

Прогноз: Урал не должен проиграть этот матч. Встреча обещает стать весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Урал никогда не обыгрывал Крылья Советов на своем поле. Только в 1 из 7 последних домашних матчей Урала не прошёл тотал больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Урал — Крылья Советов, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Урал — Крылья Советов Ставка: Победа Урала с форой (0) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Урал — Крылья Советов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2 Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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