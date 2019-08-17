Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» (17.08.2019)

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«Урал» набрал в пяти турах чемпионата семь очков, с которыми расположился на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.
«Шмели» блестяще стартовали в текущем розыгрыше Премьер-лиги, одержав две победы в двух первых матчах. В этих встречах они поочередно на своей арене одолели «Уфу» (3:2) и «Ахмат» (3:0).
А вот в последних трех поединках российского первенства «оранжево-черные» набрали только один балл. Начали эту серию екатеринбуржцы с поражения в Москве от «Динамо» — 0:2.
Затем они в родных пенатах поделил очки с «Ростовом» — 2:2, а в минувшем игровом дне снова были разгромлены в столице, проиграв на этот раз «Локомотиву» со счетом 0:4.
В трех домашних встречах текущего сезона РПЛ «уральцы» выиграли два поединка при одном ничейном результате, забили в них восемь голов, а пропустили в два раза меньше.
Самарская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету только три пункта.
Набрать эти баллы «волжане» смогли еще в перовом туре РПЛ, когда на своем поле обыграли московское ЦСКА со счетом 2:0, после чего они проиграли в четырех поединках кряду.
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В этот период были домашние поражения от тульского «Арсенала» (2:3) и «Локомотива» (1:2), а также гостевые от «Уфы» (1:2) и «Ростова» (0:1) в последнем игровом дне.
Пока еще выездные встречи текущего чемпионата России не принесли очков «Крылышкам», они проиграли обе гостевых матча с общим счетом 1:3.
В прошлом сезоне в Екатеринбурге эти команды сыграли вничью — 1:1, а в Самаре победу праздновал «Урал» — 1:0.
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.00, победа «Крыльев Советов» — 3.90, ничья — 3.50.
Несмотря на длительную серию поражений, самарцы в этих поединках смотрелись неплохо. Вполне возможно, что в этой игре «Крылышки» как раз прервут свой неудачный период.
Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.
«Урал» – «Крылья Советов»
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
17.08.2019. 14:00 МСК.
«Крылья Советов» не могут зацепиться за очки уже четыре матча подряд. Смогут ли подопечные Дмитрия Парфёнова продлить неудачную серию самарского клуба? Мы считаем, что шансы «Урала» на успех заметно выше!
В текущем сезоне «Урал» можно смело назвать домашней командой. В двух стартовых турах подопечные Дмитрия Парфёнова смогли одержать две красивые победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0), после чего ещё и зацепились за ничью в поединке против «Ростова» (3:0), который на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. Гораздо хуже у екатеринбургского коллектива обстоят дела с гостевыми встречами. Первый же визит в Москву завершился для «Урала» поражением от «Динамо» (0:2), а в прошлом туре случилось ещё более ощутимое поражение от «Локомотива» (0:4). Тем не менее, качество игры уральцев позволяет им рассчитывать на успешное выступление в нынешнем чемпионате.
Самарский клуб начал сезон за здравие, а продолжает – уже не так, как хотелось бы. В стартовом туре «Крылья Советов» неожиданно обыграли ЦСКА – 2:0, после чего результаты резко пошли на спад. Уже четыре матча подряд подопечные Миодрага Божовича не могут набрать очки, хотя всякий раз навязывают противникам серьёзную борьбу, о чём свидетельствуют и результаты: поражения от тульского «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» (0:1). Каждый раз отставание составляет лишь один мяч, и каждый раз он не в пользу волжан. Таким образом, уже сейчас «Крылья Советов» находится в зоне переходных матчей и им срочно необходимо возвращать удачу на свою сторону.
В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 18 очных встреч. На счету екатеринбургского коллектива четыре победы, трижды были сильнее волжане, а ещё 11 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей также на стороне уральцев – 22:19. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья – 1:1, после чего победу отпраздновали футболисты «Урала» – 1:0.
После первого тура сезона, когда «Крылья Советов» обыграли ЦСКА, удача отвернулась от подопечных Миодрага Божовича. Очевидно, что одно поражение за другим очень давит на игроков, которые начинают допускать серьёзные ошибки и принимать неверные решения. Уральцы, напротив, очень успешно играют в нынешнем сезоне дома, не проигрывают и показывают атакующий и яркий футбол, который позволяет иметь хорошую явку на стадионе. Все лидеры хозяев находятся в отличной форме и готовы принести команде очередную домашнюю победу, а сделать ставку на
После 0:4 в Москве от «Локомотива» в раздевалке «Урала» летали бутсы, пицца, апельсины и оскорбления. Суровый босс клуба Григорий Иванов рвал и метал. Теперь у команды есть лишь один шанс исправиться – выиграть на своем поле у Самары. На родной арене «Урал» взял абсолютно все свои очки. Но по сравнению с «Крыльями» ситуация у команды из Екатеринбурга не так ужасна. «Крылья Советов» попали в крутое пике и очки необходимы прямо сейчас. Тут уже не до примет и статистика – выходи и давай результат.
«Урал» (4-2-3-1): Годзюр – Кулаков, Алоян, Емельянов, Меркулов – Фидлер, Августиняк – Бавин, Бикфалви, Панюков — Ильин
Не сыграют: Эль Кабир
«Крылья Советов» (4-5-1): Рыжиков – Анюков, Бурлак, Комбаров – Мийялович, Гацкан, Зиньковский — Соболев
Не сыграют: —
Обе команды потерпели в минувшем туре ощутимые и звонкие поражения. Оба тренера находятся под диким давлением. Позади пять туров и разговоры о поставленной игре и созданных моментах сейчас мало кого волнуют – нужны очки.
На своем поле «Урал» всегда «прибивает» середняков и аутсайдеров. Миодраг Божович всегда может что-то придумать, но нынешний состав Самары очень ограничен. Ставка лишь на одинокого Соболева, к которому уже приспособились. Наш прогноз – победа «Урала» за 2,2.
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Урал — Крылья Советов 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Победив в двух первых матчах этого сезона, «Урал» не смог выиграть в 3-х следующих встречах. Таким образом, команда с лидирующих позиций опустилась в середину турнирной таблицы. «Крылья Советов» начали сезон победой над ЦСКА, однако, вскоре проиграли 4 игры подряд. Фаворитом предстоящей встречи является «Урал»: коэффициент на его успех около 2. Победу «Крыльев Советов» можно взять примерно за 3,7.
Результаты при подобных коэффициентах
Похожие котировки на исходы были в очной встрече этих команд на поле «Урала» в прошлом сезоне. Тогда фаворитом также были хозяева, но победить им не удалось. Встреча закончилась результативной ничьёй (1:1). В 3 из 4 последних игр в чемпионате друг с другом в Екатеринбурге была зафиксирована ничья. Поставить на то, что команды не выявят победителя и в этой игре, можно с коэффициентом в районе 3,4.
Статистика для ставок
В 3 домашних матчах текущего сезона «Урал» забивал минимум 2 гола 3 раза. В связи с этой статистикой закономерно поставить на индивидуальный тотал голов хозяев. Коэффициент на то, что екатеринбуржцы смогут забить больше 1 гола, почти 2,2.
В 4 последних личных встречах на поле «Урала» в РПЛ «Крылья Советов» ни разу не проиграли своему сопернику (1 победа, 3 ничьи). В таком случае стоит присмотреться к ставке на непроигрыш самарцев с коэффициентом около 1,8.
Также в этих 4 очных противостояниях в Екатеринбурге командам удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, предстоящий поединок на Урале не станет исключением. Котировки на «Обе забьют – да» в районе 2.
15.08.2019 34 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Екатеринбургский Урал и Самарские Крылья Советов. Встреча состоится в эту субботу в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:00 по московскому времени. Смогут ли Крылья Советов прервать четырехматчевую серию поражений? Какие ставки поставить на эту встречу? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».
П1 (2.00) Х (3.48) П2 (3.84) Урал Крылья Советов Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Центральный». Екатеринбург. 17.08.2019 14:00
Урал : Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Аугустиняк, Бумаль, Димитров, Биквалфи, Егорычев; Ильин. Крылья Советов : Рыжиков; Комбаров, Карпов, Чернов, Анюков; Кабутов, Гацкан, Радоньич, Тимофеев, Канунников; Соболев.
В составе Урала единственным футболистом, пропускающим матч против Крыльев Советов, является левый защитник Отман Эль Кабир. Он получил мышечную травму в игре против Ростова и до сих пор не может восстановиться после неё.
Крылья Советов практически не имеют никаких проблем с составом. Среди на данный момент числятся молодой полузащитник Геннадий Киселёв, сыгравший за Самарцев только один матч на взрослом уровне и центральный защитник Тарас Бурлак, возвращение которого планируется уже к следующей игре Самарцев.
В Российской истории Урал и Крылья Советов провели 21 матч друг против друга. Однако, большая часть из них, а именно 12 поединков, завершились вничью. Урал, в свою очередь, смог выиграть только 4 встречи, а Крылья Советов 5.
По пяти сыгранным поединкам этого первенства уже можно сделать вывод, что Урал стал сугубо домашней командой. За три поединка на своей арене Екатеринбуржцы ни разу не проиграли и смогли набрать семь очков. Зато в двух гостевых матчах против Московским Динамо и Локомотива Урал не забил ни одного мяча, пропустив при этом целых шесть голов. Впереди домашний матч и от команды Парфёнова снова ждут достойной игры. Тем более, что Уралу срочно необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за тяжелое поражение от Локомотива в прошлом туре со счетом 0:4.
А вот у Крыльев в последнее время дела складываются далеко не радужным образом. После сенсационной победы над Московским ЦСКА в первом туре со счетом 2:0. Самарцы проиграли четыре встречи кряду и на данный момент занимают 14-ую строчку в турнирной таблице. И судя по результатам прошлого сезона, гостевые встречи явно не являются козырем команды Божовича. Тем не менее, в этом сезоне Крылья Советов демонстрируют достаточно результативную игру. Свой гол Самарская команда вполне может оформить и в Екатеринбурге.
Прогноз: Урал не должен проиграть этот матч. Встреча обещает стать весьма результативной.
Лучшими ставками на матч Урал — Крылья Советов, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Урал — Крылья Советов Ставка: Победа Урала с форой (0) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Урал — Крылья Советов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2 Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
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