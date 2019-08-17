Прогноз редакции на матч Барнсли — Чарльтон Атлетик

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Барнсли — Чарльтон Атлетик, чемпионат Англии, Чемпионшип, 3 тур.
В отличии от Премьер-лиги, где в эти выходные будет идти 2 тур, в лиге помладше на дворе уже третий тур. В одном из таких матчей встретятся Барнсли и Чарльтон. Коэффициенты на матч очень неоднозначные. Для меня фаворитом в этой паре являются гости, но коэффициент на них больше. Пользуемся этим и ставим на их индивидуальный тотал.
Предполагаемый счет — 1:3. РПЛ, уверенный прогноз:
Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» от эксперта Zendan
На старте нового сезона Чемпионшипа “Чарльтон” стал одним из двух клубов, которые сумели добыть две победы в двух турах. Теперь гости уступают лишь “Шеффилд Уэнсдей”, который находится на первой строчке, благодаря дополнительным показателям. Игроки Ли Бойера забили на один мяч меньше, поэтому пребывают на второй позиции. До таких результатов “Барнсли” далеко, ведь несмотря на победу в первом туре, во втором они проиграли опять же “Шеффилду Уэнсдей”. Не повезло им встретиться в начале года с двумя лидерами.
“Барнсли” (4-3-3): Коллинс — Пинильос, Андерсен, Хальме, Уильямс — Стайлс, Макгиэн, Уилкс — Тиам, Вудроу, Чаплин
Не сыграют: —
“Чарльтон” (4-4-2): Эймос — Доти, Капп, Ошиладжа, Виреду — Форстер-Каски, Филд, Лапслай, Морган — Анеке, Бон
Не сыграют: Пейдж
Наверняка, “Барнсли” не будет бороться за выживание в этом розыгрыше чемпионата, но и претендовать на высокие места в турнирной таблице будет нереально. Скорее всего, хозяева станут крепкой командой из середины рейтинга. Их судьба достаточно предсказуема — проигрывать фаворитам и обыгрывать аутсайдеров. В этот раз им придется проделать первый путь из двух возможных. Ничего страшного, ведь в этом сезоне их ожидает еще много поражений, одно из которых мы увидим в третьем туре. Ставим на П2 с коэффициентом 3,86
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