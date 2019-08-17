Прогноз редакции на матч Ворскла — Днепр-1

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
“Ворскла” начала сезон с двух поражений, но кажется, что дела налаживаются. В прошлом туре хозяева обыграли “Львов” со счетом 3:2, а после чего объявили о двух новых игроках. Стан клуба пополнил албанский нападающий Рубин Хебай и защитник Баенко. Точечное усиление поможет команде снова занять место в середине турнирной таблицы, но на большее вряд ли кто-то рассчитывает. Кстати, “Днепр-1” должен стать их прямым конкурентом в рейтинге, поэтому их очная встреча обещает быть интересной.
“Ворскла” (4-5-1): Ткаченко — Кане, Мартиненко, Чеснаков, Пердута — Петрович, Луизао, Артур, Габелок, Шухич — Коломоец
Не сыграют: —
“Днепр-1” (4-4-2): Клищук — Назаренко, Логинов, Лопыренок, Сафронов — Полевой, Когут, Вакулко, Коркишко — Супряга, Булеца
Не сыграют: —
“Днепр-1” впервые попал в Украинскую Премьер-лигу и уже опробовал на себе всевозможные результаты. В первом туре ими был обыгран “Олимпик”, а затем все пошло по наклонной. Сперва ничья с “Зарей”, а потом и поражение от “Десны”. И все же для новичка — это неплохие результаты. Тем более, что в каждом из первых трех туров команда гостей показывала высокий уровень сопротивления и была близка к победе. В этот раз мы не будем рисковать и ставить на их победу, а возьмем более железный вариант с “обе забьют”. Букмекеры предлагают на него коэффициент в 1,91
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
«Барти» — «Саккари». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Астон Вилла — Борнмут (17.08.19), ставки и коэффициенты
«Саутгемптон» — «Ливерпуль». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Нисиока — Гоффен (16.08.19)
Прогноз Астон Вилла — Борнмут (17.08.19), ставки и коэффициенты
«Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Джокович — Карреньо-Буста (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Осака (16.08.19)
Прогноз и ставки Нанси — Ле Ман (16.08.19)
Прогноз Трабзонспор — Спарта Прага (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Мец» — «Монако». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Норвич — Ньюкасл Юнайтед (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)
«Баутиста-Агут» — «Гаске». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.