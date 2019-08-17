«Зенит» — «Ахмат». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Зенит» — «Ахмат». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.
«Зенит» – «Ахмат»
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
17.08.2018. 19:00 МСК.

После пяти туров «Зенит» – самая лучшая команда чемпионата по игре в обороне: в пяти матчах подопечные Сергея Семака пропустили лишь два мяча. Смогут ли футболисты «Ахмата» ухудшить статистику «сине-бело-голубых», забив им в предстоящей игре? Мы считаем, что нет!

Форма команды «Зенит»

Свой последний серьёзный спад футболисты «Зенита» пережили в конце 2018 года, когда из-за травм и участия в Лиге Европы команде просто не хватало сил. После зимнего перерыва подопечные Сергея Семака набрали отличный ход, стали чемпионами и столь же уверенно продолжают шагать по дистанции уже нового сезона. В пяти матчах «сине-бело-голубые» уже обыграли «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:0) и «Динамо» (2:0). Единственная потеря очков случилась в противостоянии с «Краснодаром» (1:1), что явно нельзя назвать провалом, тем более «Зенит» владел серьёзным игровым превосходством. Отлично вписываются состав новички команды Дуглас Сантон, Алексей Сутормин и Малком, при этом трансферная кампания в Санкт-Петербурге ещё не закончилась, значит, клуб будет только сильнее.

Форма команды «Ахмат»

Для футболистов «Ахмата» нынешний сезон начался с домашней победы над «Краснодаром», что предвещало грозненскому клубу решение больших задач. Однако дальше дела стали ухудшаться. Сначала случилось крупное поражение от «Урала» (0:3), затем подопечные Рашида Рахимова проиграли «Рубину» (0:1), с большим трудом была одержана победа над главным аутсайдером сезона «Оренбургом» (2:1), а в прошлом туре «Ахмат» проиграл «Спартаку» (1:3). Учитывая, что на матчи с «красно-белыми» грозненцы настраиваются, как на последний бой, резервов у коллектива осталось не так много. Дополнительной проблемой по итогам того поединка стала нелепая красная карточка и автоматическая дисквалификация Аблайе Мбенга, который был практически безальтернативным форвардом команды.

История личных встреч между «Зенитом» и «Ахматом»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 24 очные встречи. На счету петербургского клуба 11 побед, грозненцы были сильнее в шести поединках, а ещё семь игр завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне «сине-бело-голубых» – 37:21. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали футболисты «Зенита» – 1:0, а затем была ничья – 1:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы на матч «Зенит» – «Ахмат»

Очные встречи «Зенита» и «Ахмата», которые проходят в последние годы в Санкт-Петербурге, имеют удивительную особенность: в девяти из десяти таких матчей минимум одна из команд покидала поле, не забив ни одного гола. Разумеется, гораздо чаще с «баранкой» покидали город с берегов Невы футболисты грозненского клуба, которые в семи случаях из десяти не могли забить. Учитывая, сколько сил и эмоций оставили подопечные Рашида Рахимова в поединке со «Спартаком», а также дисквалификацию основного форварда команда Абдлайе Мбенга, ожидать результативного футбола от гостей не приходится. Сделать ставку на

Прогноз на матч Зенит (мол) – Ахмат (мол)

В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Зенит и Ахмат.

Молодежные составы представленных команд так же разные по уровню, а фаворитом этого матча являются хозяева. Думаю, что коэффициент больше 2 — это отличный вариант на предстоящую игру. Зенит просто обязан побеждать соперника, у которого как таковой нет сильного молодежного состава.

16 августа 2019, Бундеслига:
Прогноз на матч «Бавария» – «Герта» с коэффициентом 2,07

«Зенит» снова победит в «эконом-режиме»?


В субботу, 17 августа, в рамках шестого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Ахмат».

«Зенит»



«Зенит» после пяти туров текущего чемпионата России единолично захватил лидерство в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков и опережает второй «Ростов» на два пункта.


Начали новый сезон питерцы поражением в Суперкубке России от «Локомотива» (2:3), а в играх чемпионата они пока идут без поражений.



В стартовом туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» дома не очень убедительно переиграли «Тамбов» (2:1), затем с одинаковым счетом 2:0 в гостях одолели «Сочи» и «Оренбург».


В четвертом игровом дне подопечные Сергея Семака впервые потеряли очки в этом розыгрыше РПЛ, сыграв вничью в родных пенатах с «Краснодаром» (1:1), а в прошлой игре они в Москве обыграли «Динамо» — 2:0.



Олег Шатов и Себастьян Дриусси не сыграют по причине повреждения, полученного в прошлом матче. Участие бразильца Малкома в этом поединке остается под вопросом.


«Ахмат»



«Ахмат» расположился на десятой строке в текущей турнирной таблице РПЛ, заработав в пяти встречах шесть очков.



Стартовали «бело-зеленые» с домашней виктории над «Краснодаром» (1:0), потом они дважды проиграли в гостях — «Уралу» (0:3) и «Рубину» (0:1).


Затем на своей территории чеченская команда одолела «Оренбург» со счетом 2:1, а в минувшем туре также дома она уступила «Спартаку» (1:3).



В лазарете грознинцев уже давно находится бразильский форвард Раванелли, который еще не играл в этом чемпионате.


В прошлом сезоне «Зенит» в Питере обыграл «Ахмат» со счетом 1:0, а в Грозном команды сыграли вничью — 1:1.


Прогноз на «Зенит» — «Ахмат»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.40.



На викторию «Ахмата» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.75.


Прогнозируем, что «Зенит», который находится в неплохой форме, легко одолеет своего оппонента, приложив минимум усилий. Предлагаем поставить на «сухую» победу хозяев.

Прогноз редакции на матч Зенит — Ахмат

На фоне «американских горок» большинства команд нынешнего сезона РПЛ – «Зенит» смотрится островком спокойствия и надежности. Клуб стабильно берет очки, покупает игроков из «Барселоны» и собирает аншлаги на огромном стадионе.

Доступа к микрофону диктора у гостей в Петербурге не будет, так что команде из Грозного придется еще сложнее. Рашид Рахимов умеет выстроить надежную оборону, но сдержать Азмуна и Дзюбу удается не всем.

Ориентировочные составы на матч «Зенит» — «Ахмат»:

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Дуглас, Ракицкий, Иванович, Жирков – Оздоев, Барриос, Сутормин, Малком – Азмун, Дзюба

Не сыграют:

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Вилькер — Харин, Швец, Глушаков, Иванов, Бериша — Митришев

Не сыграют: Мбенг

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Зенит» производит впечатление по-настоящему классной команды. Банда из Санкт-Петербурга обладает очень крутым и редким качеством – набирать очки, играя не очень ярко. Это признак сильной команды. У Сергея Семака уже сыгранный состав, в котором он делает лишь точечные изменения. Связка форвардов поймала кураж и кажется, что оборона «Ахмата» не поставит им неразрешимых задач.

Отнимать очки у «Зенита» на выезде нынешний «Ахмат» еще не готов. К тому же не лучшие кондиции Олега Иванова и дисквалификация Мбенга сыграют не в плюс грозненцам. «Ахмат» может рассчитывать только на недооценку от соперника и пищевое отравление игроков «Зенита». Наш прогноз – победа хозяев с форой (-1) за 1,85.

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Прогноз на
матч
«Зенит» – «Ахмат» 17 августа

В матче шестого тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Ахмат».

«Зенит»

Хозяева пока что выносят все команды в лиге, а единственная потеря очков случилась в матче против «Краснодара» (1:1), главного конкурента, причём «быки» вообще ничего не создали за 90 минут, в то время как питерцы должны были забивать 2-3 гола. Команда практически не проваливается в обороне, что отражается в первом месте по xGA с большим отрывом от других клубов и всего лишь двумя пропущенными голами за сезон – лучший результат в первенстве.

При этом в нападении «Зенит» горяч: в четырёх из пяти матчей петербуржцы забили два гола, а по xG им нет равных. Фишка сине-бело-голубых – превосходная игра на домашнем поле, например, в прошлом году зенитовцы набрали на Крестовском 40 очков. При Семаке зенитовцы отлично справляются со слабыми командами, так что и «Ахмат» для хозяев не должен стать проблемой.

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