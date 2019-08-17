Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

Прогноз и ставки Арсенал — Бёрнли (17.08.19)

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Прогноз и ставки Арсенал — Бёрнли (17.08.19)

Арсенал — Бернли 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Фаворит этого поединка очевиден. На победу «Арсенала» можно сделать ставку с кэфом около 1,3. Подопечные Унаи Эмери стартовали с минимальной победы 1:0 над «Ньюкаслом» на выезде, и сейчас находятся чуть ниже в турнирной таблице по отношению к «Бернли», который одержал неожиданно крупную победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:0. Выигрыш с разгромным счетом в Премьер-лиге стал первым для дружины Шона Дайча, начиная с сентября прошлого года, когда команда на своем поле одолела «Борнмут» (4:0). На то, что «Бернли» сможет не проиграть в Лондоне, предлагается коэффициент примерно 4.

 

Результаты при подобных коэффициентах

«Бернли» в прошлом розыгрыше финишировал на 15 месте в АПЛ и с представителями топ-6 на выезде проиграл в 4 случаях и еще 2 раза сыграл вничью. В этой серии команда 5 раз пропускала 2 и более голов за матч. «Арсенал» с шестеркой худших команд лиги на своем поле одержал 5 побед при одной ничьей. В этих матчах лондонцы лишь 1 раз выиграли с крупным счетом и четырежды сумели забить более 1 мяча за игру.

Ставки на игроков

Кто может отличиться в матче, так это Пьер-Эмерик Обамеянг, являющийся лучшим бомбардиром «Арсенала» по итогам прошлого сезона. В первом туре габонец как раз и забил победный гол команды, и очередной результативный удар форварда оценивается букмекерами с кэфом около 1,6.

Статистика для ставок

В 6 последних очных противостояниях в рамках АПЛ соперники 4 раза сыграли вничью в первые 45 минут матча.   На то, что снова команды не смогут выявить победителя в 1 тайме, можно поставить с кэфом около 2,7.

 

Также в первой половине игры вряд ли команды забьют более 1 гола. В предыдущих 8 противостояниях ставка «Тотал меньше 1,5» в 1 тайме сыграла 7 раз и кэф на этот прогноз находится в районе 1,6.

Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

Обе команды начали чемпионат с важных побед. Кто продолжит победную серию? Унаи Эмери все еще не может рассчитывать на Озила и Колашинаца, которые не играют из-за бандитских разборок. Все это не в пользу морального климата в коллективе. «Бернли» в первом туре неожиданно разгромил крепкий «Саутгемптон» и явно настроен на вторую сенсацию подряд.

 Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Бернли»:

«Арсенал» (4-2-3-1):  Лено — Монреаль, Сократис, Мустафи, Чемберс — Джака, Гендузи – Уиллок, Нельсон, Мхитарян — Обамеянг

Не сыграют: Колашинац, Озил, Ляказзет

«Бернли» (4-4-2): Поп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Корк, Вествуд, МакНил – Барнс, Вуд

Не сыграют: Брейди, Дефур

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли»

Выпадение «Арсенала» из «большой четверки» уже медицинский факт. «Канониры» уже несколько сезонов подряд и не мечтают о чемпионстве, ставя себе задачу максимум в виде четвертого места. Но красивая, эстетская и тонкая игра все еще при них.

Эмери, как обычно, много доверяет молодежи. Прекрасен в первом матче был Мхитарян, а Обамеянг снова показал, что ему достаточно всего одного хорошего момента в атаке. В домашнем матче против «Бернли» шансов у африканца будет куда больше. Гости хоть и начали чемпионат с сухой победы, но к тому, чтобы отнимать очки в Лондоне у «Арсенала» еще не готовы. Наш прогноз – победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1,85.

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Арсенал – Бернли. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Арсенал – Бернли. Прогнозы статистики (17.08.2019)

В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Арсеналом и Бернли. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Арсенал – Бернли. Прогноз в пользу победы Арсенала:

  •  

    Арсенал выиграл десять предыдущих официальных матчей против Бернли. Серия началась в марте 2010 года.

  •  

    За 19 последних гостевых матчей против Арсенала во всех турнирах Бернли одержал лишь одну победу (=3-15) — в сентябре 1974 года на Хайбери с минимальным счетом 1:0.

  •  

    Арсенал выиграл девять предыдущих матчей против Бернли в Премьер-лиге. Только у Манчестер Сити (11 подряд побед в 1994-2004 годах) и у Ньюкасла (10 подряд побед в 2012-2017 годах) он выигрывал больше поединков кряду.

  •  

    Арсенал выиграл все семь матчей против Бернли на Эмирейтс с общим счетом 21:4. Только с одной командой он провел на этой арене больше матчей и выиграл каждый из них — со Сток Сити (10 матчей).

Арсенал – Бернли. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержит Арсенал.
1.32П1

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Арсенал – Бернли. Прогнозы статистики на голы (тотал):

  •  

    Среди команд, проведших в Премьер-лиге не менее двух сезонов, никто не пропускает от столичных клубов в среднем за матч так много голов, как Бернли (61 гол в 27 матчах, в среднем по 2,3 гола за игру).

  •  

    Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в каждом из трех своих матчей против Бернли забивал по два мяча. Только двум футболистам удавалось забить два и более голов в четырех кряду поединках с одним соперником: Майклу Оуэну (в матчах против Ньюкасла в 1998-2001 годах) и Харри Кейну (в матчах против Эвертона в 2017-2018 годах).

Арсенал – Бернли. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Арсенал забьет в ворота соперника больше одного мяча.
1.42тотал Арсенала больше 1,5 голов

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Арсенал – Бернли. Прогнозы по остальным линиям:

  •  

    Впервые с 2009 года Арсенал может начать чемпионат с двух побед (тогда он обыграл на старте турнира Эвертон и Портсмут).

  •  

    Бернли впервые может выиграть два первых матча в новом сезоне Премьер-лиги. В целом в высшем дивизионе он не начинал чемпионат с двух побед с 1973 года. А во всех лигах в последний раз ему удавалось подобное в 2006 году, когда он выступал в Чемпионшипе.

  •  

    За семь последних матчей против клубов из Лондона в Премьер-лиге Бернли набрал всего одно очко.

  •  

    Главный тренер Бернли Шон Дайч проиграл все восемь матчей против Арсенала в Премьер-лиге. Только один специалист проводил больше матчей с одним соперником в Премьер-лиге и проигрывал каждый из них — Гари Мегсон уступал в девяти поединках против Ливерпуля.

  •  

    Среди 56 футболистов, которые провели в составе Бернли не менее десяти матчей в Премьер-лиге, вратарь команды Ник Поуп единственный, кто выиграл больше матчей, чем проиграл (14 побед и 11 поражений).

Арсенал – Бернли. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что Арсенал выиграет этот матч с разницей более, чем в один мяч.
1.46П1 (-1)

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Удивит ли «Бернли» «Арсенал»?


В субботу, 17 августа, во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Бернли». Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».


При этом «Канониры» уступили «Лиону» (1:2) в поединке за Кубок Эмирейтс и «Барселоне» (1:2) — в игре за Кубок Гампера.



На трансферном рынке клуб укрепил ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».


Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, хавбек Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, который призван заменить ушедшего Лорана Косельни в «Бордо».


В первом туре АПЛ дружина Унаи Эмери переиграла на выезде «Ньюкасл» со счетом 1:0.


«Бернли»



«Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду, и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо, где во второй половине исправно начали набирать очки.


В конце июля «кларетовые» выиграли у «Порт Вейла» (3:1) и «Флитвуда» (2:0). Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.


3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.


В первом туре нового сезона АПЛ коллектив разгромил дома «Саутгемптон» с результатом 3:0.


Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.



Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,7.

Арсенал — Бернли. Прогноз на матч чемпионата Англии

Арсенал — Бернли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)
Арсенал — Бернли. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Арсенал — Бернли, который состоится на стадионе Эмирейтс (Emirates Stadium) в субботу 17 августа, начало в 14:30 (МСК).

Арсенал — Бернли. Кто фаворит матча?

На этой неделе состоятся матчи второго тура чемпионата английской Премьер-лиги и в первом из них Арсенал примет на своем поле Бернли. Букмекеры ставят на уверенную победу «Канониров» с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Арсенал занял лишь пятое место в итоговой турнирной таблице и не смог попасть в Лигу чемпионов. В этом футбольном году перед командой стоит четкая задача — финишировать в Топ-4. При этом вряд ли Арсенал замахнется на что-то большое — составить конкуренцию Манчестер Сити и Ливерпулю в чемпионской гонке ему будет слишком тяжело. В прошлое воскресенье Арсенал обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 1:0 — единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С учетом прошлого сезона это была вторая подряд победа столичного клуба в Премьер-лиге и в третий раз кряду он не проиграл. Год назад Арсенал проиграл первый домашний матч сезона — Манчестер Сити со счетом 0:2. После этого он потерпел еще лишь одно поражение на своем поле, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью.

Бернли в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте. В этом розыгрыше чемпионата Англии букмекеры считают его одним из кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Бернли одержал крупную победу, разгромив со счетом 3:0 Саутгемптон — дублем отметился Эшли Барнс, а еще один мяч забил Йохан Гудмундссон. Все голы в этой игре были забиты после перерыва. Прошлый сезон Бернли завершил серией из трех поражений и четырех матчей без побед. На выезде он выиграл только один из пяти последних поединков в Премьер-лиге, проиграв три раза. А в целом за весь прошлый сезон выиграл на чужом поле только четыре матча.

Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Арсенал — Бернли. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Бернли оба матча с одинаковым счетом 3:1. Победная серия столичного клуба в этом противостоянии насчитывает десять матчей и уже 12 встреч кряду Арсенал не проигрывает Бернли. Стоит отметить, что в семи из десяти последних поединков между Арсеналом и Бернли забивалось больше двух голов. Кроме того, Арсенал в половине из 12 предыдущих матчей против Бернли забивал не менее трех мячей.

>Забивает за игру

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    • Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Арсенала и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Арсенала со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на тотал матча больше 3 голов предлагается с котировкой 2.03.

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