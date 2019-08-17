«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19)

Чемпионат Испании. Валенсия — Реал Сосьедад. Прогнозы на матч

Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)
Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Валенсия — Реал Сосьедад, который состоится на стадионе Месталья (Estadio de Mestalla) в субботу 17 августа, начало в 20:00 (МСК).

Валенсия — Реал Сосьедад. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры прогнозируют победу Валенсии, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне «Летучие мыши» заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В конце чемпионата они одержали три подряд победы и каждый раз добивались преимущества более, чем в один мяч. Проиграла же Валенсия лишь три раза за 20 последних матчей в Ла Лиге, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью. На своем поле она проиграла всего 1 из 13 предыдущих матчей при семи победах и пяти ничейных результатах. В шести матчах на данном отрезке валенсийцы не пропускали ни одного гола. При этом за 21 последний матч в родных стенах они ни разу не пропустили больше одного мяча.

Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона занял девятое место, набрав на 11 оков меньше Валенсии. В конце чемпионата он одержал три победы в четырех последних турах — столько же раз ему удалось победить за 15 встреч перед этим. На выезде баски играют слабее, чем дома. Так, за девять последних матчей в Ла Лиге на чужом поле им удалось выиграть всего один раз при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В пяти матчах на данном отрезке Реал Сосьедад пропускал больше одного мяча.

Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

Валенсия — Реал Сосьедад. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Реала Сосьедад Валенсия набрала четыре очка. Но если на выезде она победила со счетом 1:0, то дома сыграла с ним вничью 0:0. За четыре последних матча противостояния она не потерпела ни одного поражения и победила трижды. До этого Валенсия проиграла Реалу Сосьедад четыре подряд встречи. В последние годы результативность матчей Валенсии и Реала Сосьедад была не очень высокой. Так, в 7 из 11 предыдущих поединков между ними забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

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    • Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют победу Валенсии с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Валенсии со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Валенсии с форой (-1.5) можно с котировкой 3.20.

    Как стартует в Ла Лиге клуб Черышева?


    В рамках первого тура чемпионата Испании 17 августа на «Месталье» «Валенсия» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

    «Валенсия»



    Прошлый сезон «Валенсия» завершила на четвертом месте в Ла Лиге, сумев завоевать путевку в Лигу чемпионов и опередив «Хетафе» лишь на два очка.


    Летом подопечные Марселино провели ряд товарищеских матчей, в том числе против именитых соперников. «Валенсия» сумела обыграть «Сьон» (3:0), «Спортинг» (2:1) и «Байер» (2:1), проиграла «Монако» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Интеру» по пенальти (1:1 и 6:7).




    В летнее межсезонье «Валенсия» провела солидную трансферную кампанию, в том числе выкупив контракт Дениса Черышева. Команду пополнили вратарь Яспер Силлессен, защитники Сальва Руис, Элиаким Мангаля, полузащитник Хасон, нападающие Ману Вальехо и Максимилиано Гомес. В аренду был взят защитник Хауме Коста.


    Что касается потерь команды, то «Валенсию» покинули голкипер Нето, защитники Рубен Везу, Факундо Ронкалья, Аймен Абденнур, Джейсон Мурильо, форварды Симоне Дзадза, Сантьяго Мина и Начо Хиль. Плюс уйдет и форвард Родриго Морено.


    «Реал Сосьедад»



    «Реал Сосьедад» прошлый сезон завершил на девятом месте в чемпионате Испании, не сумев пробиться в еврокубки. От седьмого места, дающего право сыграть в квалификации Лиги Европы, команда отстала на три очка.


    В летнее межсезонье подопечные Иманоля Альгуасиля активно готовились к сезону и провели восемь контрольных матчей. «Реал Сосьедад» выиграл у «Лагун Онака» (5:0), «Алавеса» (1:0) и «Осасуны» (2:0), в Англии сыграл вничью с «Ноттингем Форрест» (2:2) и «Миллуолом» (3:3), а уступил «Уотфорду» (1:2) и «Эйбару» (1:2).


    Все прогнозы на футбол


    Состав «Сосьедада» летом усилили голкипер Алехандро Ремиро, защитник Мадобо Саньян, форвард Александр Исак из дортмундской «Боруссии» и хавбек Кристиан Португес из «Жироны». Плюс в аренду был взят полузащитник Мартин Эдегор.


    Ушли из клуба защитник Тео Эрнандес, полузащитники Энеко Капилья и Эктор Морено, форварды Сандро Рамирес и Хуанми.


    Прогноз



    На победу «Валенсии» дается коэффициент 1,71, на ничью — 3,98, а на победу гостей — 5,35.



    Стоит отметить, что в последних двух сезонах «Валенсия» не проигрывала «Сосьедаду» — три победы и одна ничья в последней встрече команд.


    Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 1,71.



    Также можно поставить на индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 гола с коэффициентом 1,86.

    Валенсия — Реал Сосьедад 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    «Валенсия» по итогам прошлого сезона заняла 4-е место Ла Лиги и обеспечила себе участие в Лиге Чемпионов в этом году. Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи, оценивая вероятность победы подопечных Марселино Гарсии Тораля коэффициентом около 1,8. «Реал Сосьедад» закончил прошлый сезон на 9-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги. В этой встрече успех гостей можно взять за котировку в районе 5.

     

    Результаты при подобных коэффициентах

    Примерно при таких же котировках команды провели очную встречу прошлого сезона на поле «Валенсии», результатом той игры стала ничья 0:0.

     

    Статистика для ставок

    В 3 из 4 последних очных игр в Ла Лиге авторами первого гола становились футболисты «Валенсии». Котировки на то, что и в этой встрече хозяева откроют счет, находятся в районе 1,5.

     

    В 6 из 8 предыдущих очных противостояниях в Ла Лиге «Реал Сосьедад» забивал минимум 1 мяч в ворота «Валенсии». Пари на гол гостей в ближайшей игре можно взять за примерный коэффициент 1,7. 

     

    Также можно отметить, что «Валенсия» проигрывала по количеству угловых ударов в 5 из 7 последних личных встречах в Ла Лиге. Стоит ожидать, что ставка на такой исход сыграет и в предстоящем поединке между командами.

     

    Важные новости

    Голкипер «Валенсии» Нето этим летом перешел в «Барселону», на смену ему пришел вратарь каталонцев Яспер Силлессен.

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.
    «Валенсия» — «Реал Сосьедад».
    Стадион: «Месталья», Валенсия.
    17.08.2019. 20:00 (МСК).

    Да, «Валенсия» — это одна из ведущих сил испанского футбола. Команда в состоянии бороться на равных с соперником любого уровня. Однако об огромном разрыве между валенсийцами и другими менее квалифицированными коллективами речи не идет. «Реал Сосьедад» даст бой.

    «Валенсия»: не все так просто

    Лучшего сценария, что случился с командой в прошлом сезоне, не придумать. Победа в Кубке Испании, 4 место в чемпионате. И с трофеем, и с Лигой чемпионов по итогу остались ребята. При этом не очень важно тогда «Валенсия» стартовала в чемпионате. Парни очень часто играли вничью, в следствие чего долго находились где-то по середине. Закончилось все, конечно, благополучно, но неуверенное начало это всегда тревожный звоночек. Случится подобное может и сейчас. «Валенсия» сильно обновилась летом, и чтобы сыграться ей нужно время. Да и не славились эти товарищи никогда уверенной игрой с аутсайдерами. Не удивляйтесь, когда после 10 туров увидите «Валенсию» между «Леганесом» и «Эйбаром».

    «Реал Сосьедад»: в тонусе

    Крепкий середнячок. В прошлом сезоне совсем чуть-чуть команде не хватило до выхода в Лигу Европу. Ну ничего, еще будет время наверстать упущенное. И делать это «Реал Сосьедад» начнет уже сейчас. Нет времени на раскачку, свои очки надо набирать с самого начала. Подопечные Иманола Альгуасиля провели очень плотную предсезонку, играя много товарняков. Причем с соперниками самого разного уровня. Проблем с набором формы точно не будет. «Реал Сосьедад» готов к новому сезону.

    Травмированные

    Не сыграют: Хосе Гайа («Валенсия»), Диего Льоренте, Модибо Саньян, Ариц Элустондо (все — «Реал Сосьедад»).
    Под вопросом: Муктар Диахаби («Валенсия»), Виллиан Хосе, Порту, Асьер Иллараменди, Мугуруса (все — «Реал Сосьедад»).

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: история личных встреч

    136 раз играли команды друг с другом. На данный момент статистика такова: 58 побед у «Валенсии», 45 — у «Реал Сосьедада», 33 ничьи. Небольшое преимущество валенсийцев.

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставка


    Прогноз редакции на матч Валенсия — Реал Сосьедад

    Предыдущий сезон “Валенсия” начала ужасно, ведь барахталась возле зоны вылета. Именно из-за спада на старте, команда так и не смогла побороться за места в первой тройке. И это не шутка! Ведь в конце первенства коллектив Дениса Черышева разошелся не на шутку и был готов разгромить кого угодно. Надеемся, что в этот раз они учтут прошлогодние ошибки и не будут так долго входить в рабочий режим. Тем более, что их первым соперником будет крепкий и матерый “Реал Сосьедад”, который приедет на “Месталью”. 

    Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

    “Валенсия” (4-4-2): Доменек — Гайя, Габриэль, Гарай, Васс — Коклен, Парехо, Гедеш, Солер — Родриго, Гамейро

    Не сыграют:

    “Реал Сосьедад” (4-5-1): Рулли — Муньос, Морено, Льоренте, Сальдуа — Элорса, Пардо, Мугуруза, Марино, Оярсабаль — Виллиан Хосе

    Не сыграют: Льоренте, Элустондо 

    Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

    Пока что “Сосьедаду” противопоказано выходить в еврокубки, ведь в прошлом сезоне они не смогли сбалансировано отыграть на два фронта. В итоге гости провалились и там, и там. Еще хорошо, что сумели отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние, ведь в такой форме они могли бы запросто покинуть Примеру. В этот раз им будет проще, ведь теперь нет Лиги Европы, а значит, что они снова должны быть где-то рядом с топами. Поэтому битва с “Валенсией” обещает быть горячей. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,11

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