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Прогноз Мец — Монако (17.08.19), ставки и коэффициенты

Исправится ли «Монако» за провальный старт сезона?

«Мец»

Стадион «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» примет поединок второго тура чемпионата Франции, в котором сыграют местный «Мец» и «Монако». Команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. Прогноз на



В отличие от своего соперника «Мец» уже успел набрать первые баллы в новом сезоне Лиги 1. На прошлых выходных клуб сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Таким образом, команда занимает 9 место, однако после второго тура все обязательно изменится.





В прошлом году хозяева выиграли Лигу 2, набрав 81 очко. Таким образом, «темно-бордовые» в очередной раз вышли в элиту французского футбола. До вылета они два сезона подряд выступали в высшей лиге.









Календарь и таблица Лиги 1





В межсезонье «Мец» не показал ничего серьезного. «Мессинцы» проиграли 2:0 «Реймсу», сыграли вничью с «Амьеном» и «Сошо» — 1:1 и 0:0. Напоследок команда уступила «Майнцу» 0:1.





Летом клуб усилился игроком «Ман Сити» Тьерри Эмброузом, а также Дигбо Майга из «Сент-Этьена» и Кевином Н’Дорамом из «Монако».







«Монако»



Для «Монако» следующий матч важен как никогда. Провальный старт обязывает гостей побеждать любой ценой. Напомним, что в прошлый раз «монегаски» уступили дома «Лиону» со счетом 0:3.









Стоит отметить, то кроме Субашича и Йоветича в матче не примет участие Фабрегас. Футболист получил дисквалификацию.





К слову, команда пополнила ряды футболистом «Севильи» Виссамом Бен Йеддером. А вот в «Андерлехт» «красно-белые» продали Насера Шадли.









Ситуация такая, что «Монако» не смог победить в 10 из 11 последних выездных матчей. Хотя статистика выступлений против «Меца» очень радует — 5 побед в гостях подряд. Более того, в четырех очных играх кряду коллектив не пропускал.







Прогноз



«Монако», безусловно, фаворит матча. Команде Жардима нужно добывать победу. Хотя коэффициенты не так уж и разнятся — 2.95 на хозяев и 2.65 на гостей.





Учитывая нынешнее положение «монегасок», можно рассчитывать, что они поборются за 3 очка. Все-таки клуб выиграл 5 из 6 последних поединков против «темно-бордовых».









Предлагаем ставку с подстраховкой на «Монако» — фора 2 (0) с коэффициентом 1.82.



Мец — Монако 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мец» в первом матче сезона Лиги 1 разделил очки со «Страсбуром» (1:1). «Монако» же на старте чемпионата проиграл одному из фаворитов французского первенства – «Лиону», со счетом 0:3. В предстоящей игре букмекеры считают, что немного больше шансов на победу у «Монако» — коэффициент на триумф гостей около 2,6. Тогда как на успех хозяев встречи котировки находятся в районе 3.

Статистика для ставок

Поединки между нынешними оппонентами зачастую получаются достаточно результативными. В 4 из 5 последних очных матчах в кубке Франции и Лиге 1 сторонам удавалось забить более 2 мячей за игру. В предстоящей игре ставку на такую же результативность можно взять за примерный коэффициент 2,1.

Также можно отметить, что «Мец» в 5 из 6 предыдущих личных встречах в Лиге 1 не забивал в ворота «Монако» ни одного мяча. Вероятность того, что и в этой игре подопечные Фредерика Антонетти не забьют, оценивается букмекерами котировкой в районе 2,8.

Ставки на игроков

Наиболее вероятным автором забитого мяча в этой игре букмекеры считают нападающего «Монако» Радамеля Фалькао. Коэффициент на гол колумбийца около 2,3.

Важные новости

Состав «Монако» пополнил нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер. В свою очередь команду Леонарду Жардима покинул португальский нападающий Рони Лопеш, который продолжит карьеру в «Севилье».

Чемпионат Франции. Мец — Монако. Прогнозы на матч

Мец — Монако. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)

Мец — Монако. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Мец — Монако, который состоится на стадионе Сен-Симфорьен в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Мец — Монако. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Монако. После провального прошлого сезона, когда он занял 17-е место в двух очках от зоны стыковых матчей и в трех очках от зоны прямого вылета, от Монако ждали возвращения на высокие позиции в этом футбольном году. Однако, в первом же туре монегаски потерпели крупное поражение — дома от Лиона со счетом 0:3. Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что еще в первом тайме при счете 0-1 Монако остался вдесятером — прямую красную карточку получил Сеск Фабрегас. За десять последних матчей в Лиге 1 подопечные Леонарду Жардима одержали всего одну победу и потерпели шесть поражений. В половине поединков на данном отрезке они не забивали ни одного мяча. На выезде Монако не побеждает в пяти последних матчах — две ничьи и три поражения, а из 11 предыдущих поединков на чужом поле ему удалось выиграть всего один.

Мец в прошлом сезоне играл в Лиге 2 и занял там первое место. В высшем дивизион он отсутствовал всего один год. В прошлое воскресенье Мец сыграл вничью 1:1 в гостях у Страсбура. За 16 последних официальных матчей он потерпел только одно поражение и одержал девять побед. А на своем поле Мец не проигрывает в восьми последних встречах, выиграв шесть из них. Причем за эти восемь поединков он пропустил только четыре мяча и в половине встреч не пропускал вовсе.

Мец — Монако. Ставки на матч:

Мец — Монако. Как играли между собой?

В январе этого года Мец обыграл Монако на выезде в Кубке Франции со счетом 3:1. До этого он проиграл монегаскам семь подряд матчей с общим счетом 1:21. Стоит отметить, что ни один из 13 предыдущих матчей между этими командами не завершился вничью — десять раз побеждал Монако и трижды выигрывал Мец. На поле Меца пять последних матчей выигрывали гости, включая четыре подряд победы без пропущенных голов.

>Забивает за игру

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Мец — Монако. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Монако 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.63.

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