«Лутон Таун» — «Вест Бромвич». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Лутон Таун» — «Вест Бромвич». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Лутон Таун — Вест Бромвич

“Лутон Таун” в двух первых турах провел два “верховых” матча, но это было скорее минусом для хозяев, чем плюсом. Сперва они скатали результативную ничью с “Мидлсбро” (3:3), а затем проиграли “Кардиффу” (2:1). Несмотря на не очень удачные результаты, прослеживается тренд, в котором “шляпники” забивают из поединка в поединок. И против “Вест Бромвича” тоже можно ожидать голы, ведь гости пропустили два мяча в двух играх, так что их оборона оставляет желать лучше. Тем не менее, подопечные Славена Билича идут в зоне лидеров. 

Ориентировочные составы на матч Лутон Таун — Вест Бромвич:

“Лутон Таун” (3-5-2): Ши — Галловей, Джонс, Бри — ЛуаЛуа, Берри, Шинни, Болтон — Браун, Ли, Корник

Не сыграют:

“Вест Бромвич” (4-5-1): Бонд — Таунсенд, О’Ши, Аджайи, Ферлонг — Брант, Харпер, Диангана, Эдвардс, Берк — Остин

Не сыграют: Хегази

Прогноз на матч Лутон Таун — Вест Бромвич:

Бывший тренер московского “Локомотива” сумел добыть на старте Чемпионшипа четыре очка из шести возможных. Сперва гости одержали победу над “Ноттингемом” (2:1), после чего разделили очки с “Миллуоллом” (1:1). В этом поединке “Вест Бромвич” считается фаворитом, но мы бы не стали рекомендовать ставку на чистую победу команды из Уэст-Бромиджа. Лучше взять менее рискованный исход на тотал больше 2,5 голов, так как клубы умеют забивать также, как и пропускать. Наш прогноз — ТБ 2,5 голов с коэффициентом 1,80

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«Лутон» — «Вест Бромвич». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 3-й тур.

«Лутон Таун» — «Вест Бромвич Альбион»

Стадион: «Кенилворт Роуд». Лутон, Англия

17.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Энди Вулмер (Англия)

В третьем туре Чемпионшипа новичок «Лутон Таун» встретится с «Вест Бромвич Альбион». Гости лучше начали новый сезон и располагаются выше соперника в турнирной таблице турнира. Смогут ли подопечные Славена Билича огорчить на выезде «Лутон»?

«Лутон Таун»: новичок Чемпионшипа даст бой сопернику

«Шляпники» после двух встреч набрали лишь одно очко и находятся на 17 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. В первом туре турнира команда под руководством Грэма Джонса в родных стенах сыграла вничью с «Мидлсбро». Команда показала характер и вырвала ничейный результат в концовке матча (3:3).

Во втором туре «Лутон Таун» отправился в гости к «Кардифф Сити». Вылетевший из английской Премьер-Лиги «Кардифф» смог огорчить «шляпников» – 2:1. После этого матча команда Джонса провела встречу с «Ипсвичем» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. «Шляпники» порадовали своих фанатов и вышли в следющий этап Кубка (3:1). «Шляпники» неплохо атакуют, но имеют проблемы в обороне. Как и в прошлом сезоне «Лутон Таун» надеется на мощные выступления перед родными трибунами.

«Вест Бромвич Альбион»: гости считаются фаворитами игры

«Вест Бромвич Альбион» удачно начал новый сезон Чемпионшипа, но затем футболисты не смогли показать лучшие качества. В первом туре «дрозды» нанесли поражение «Ноттингем Форест» со счётом 2:1. Затем команда под руководством Славена Билича провела два матча с «Миллуоллом». В Чемпионшипе команды поделили очки (1:1), а в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги «дрозды» на своей арене проиграли сопернику – 1:2.

В составе «Вест Бромвич Альбион» травмирован Ахмед Хегази. Египетский защитник не поможет «дроздам» в предстоящей встрече в рамках Чемпионшипа. Биличу придётся провести работу над ошибками.

«Лутон Таун» — «Вест Бромвич Альбион»: результаты очных встреч

Команды трижды встречались между собой. Один раз «ВБА» и «Лутон» сыграли вничью, дважды «дрозды» праздновали победу над соперником. Лишь в кубковом противостоянии не зашёл вариант «обе забьют».

«Лутон Таун» — «Вест Бромвич Альбион»: возможные составы команд

Состав «Лутон Таун»: Слуга, Поттс, Пирсон, Брэдли, Бри, Мпанзу, Берри, Танниклифф, Браун, Макманаман, Коллинз.

Состав «Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббз, Фергюсон, Бартли, Аджайи, Сойерс, Ливермор, Кровинович, Эдвардс, Остин, Уиллок.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Лутон Таун» — «Вест Бромвич Альбион»

На бумаге «Вест Бромвич Альбион» является фаворитом предстоящего матча. У Славена Билича неплохой состав, но пока «дрозды» не показывают стабильную игру. «Лутон Таун» пока не радует положительными результатами, но команда хорошо действует у чужих ворот. На предстоящий матч предлагаем рассмотреть следующие варианты.

«Вест Бромвич Альбион» фора (0) с коэффициентом 1,93 в

Лутон Таун

Лутон Таун после долгих лет скитаний по самым низшим дивизионам английского футбола наконец-то смог попасть в более-менее приличное соревнование — Чемпион-лигу. Где, судя по первым турам, «шляпникам» пока что не хватает элементарного опыта, сумевшим в двух матчах добыть себе только единственный балл…да и то, подопечным Грэма Джонса откровенно повезло в домашнем столкновении с Мидлсбро (супербоевая ничья 3:3). Ведь они смогли сравнять счёт лишь за 5 минут до конца встречи, после того, как Боро расстроился, не реализовав пенальти.

Ну а затем судьба всё-таки вернула должок Лутону в отрицательном смысле, отобрав у него мирный исход на последней добавленной минуте в гостевом столкновении с Кардиффом Сити (поражение 1:2). Поставив таким образом на место выскочек из Лиги 1, которым, видимо, придётся не сладко практически в каждой игре идущего сезона.

Вест Бромвич Альбион

Что касается известного клуба Вест Бромвич, то для него, как и в прошлой Чемпионлиге, вновь поставлена задача вернуться в ряды АПЛ. Покорять которую под знамя Альбиона были призваны на усиление и без того достаточно крепкого состава такие лица, как: Грейди (экс — Вест Хэм Юнайтед), бразилец Пирейра (Спортинг Лиссабон), Уиллкок Крис (Бенфика), Остин Чарли (Саутгемптон) и пр. качественные деятели. Уже помогшие «дроздам» разделаться на выезде с обычно неуступчивым Ноттингемом Форрест (2:1) + сыграть вничью с Миллуолом 1:1.

Причём в единоборстве с последним названием Бромвич имел заметное преимущество (к примеру, владел мячом 72 процента игрового времени), но так и не смог дожать лондонский коллектив.

Прогноз

Считаю, что Вест Бромвич Альбион на текущий момент выше классом Лутона Таун, и будет здесь претендовать не только на Х2, но и также на чистую победу!

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