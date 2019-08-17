Прогноз редакции на матч Бристоль — КПР

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“КПР” на старте Чемпионшипа идет без потерь — победа над “Сток Сити” (2:1) и ничья с “Хаддерсфилдом” (1:1). “Бристоль” же набрал лишь одно очко, что позволило им не попасть в зону вылета, но не более. Понятно, кто будет фаворитом этой встречи, несмотря на статус гостей. С другой стороны, “Куинз Парк Рейнджерс” забили всего лишь три мяча за две игры, так что не стоит бояться, что они пройдутся катком по хозяевам. Скорее всего, нас ожидает скромная победа подопечных Марка Уорбертона. Тем более, команды уже встречались на этой недели.
“Бристоль” (4-4-2): Бентли — Пой, Мур, Райт, Хант — Уолш, Смодич, Массенго, Элиассон — Семено, Дедьу
Не сыграют: —
“КПР” (5-3-2): Келли — Маннинг, Барбе, Лейстнер, Болл, Кейн — Пью, Сковен, Смит — Уэллс, Чайр
Не сыграют: Уоллас
Первый очный поединок в этом сезоне “Бристоль” и “КПР” провели в Кубке Лиги, где гости прошли в следующий раунд лишь по серии пенальти. Это говорит о том, что хозяева все-таки нашли способ сдержать фаворита, но получится ли еще раз? Теперь дополнительного времени не будет и все должно решиться за 90 минут. Надеемся, что “обручи” сумеют найти средство против обороны Ли Джонсона и победить в этой паре без серии одиннадцатиметровых. Мы рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 3,77
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Сегодня пройдет множество матчей в турнире под названием Кубок Английской лиги. В одном из матчей между собой сыграют КПР и Бристоль Сити.
Наверное самых интересный матч, из всех, что пройдут сегодня в данном турнире. Встречаются две команды Чемпионшипа, которые обязаны показать зрелищный футбол. Коэффициент на то, что каждая из команд сумеет забить 1 гол составляет 1,75. Думаю, что закономерный вариант, на него и поставим.
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