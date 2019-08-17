Прогноз редакции на матч Тулуза — Дижон

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Прогноз, ставки и коэффициенты Тулуза — Дижон (17.08.19)

Тулуза – Дижон. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Тулуза – Дижон. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Тулузой и Дижоном. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Тулуза – Дижон. Прогноз в пользу ничьей:

Тулуза не выиграла ни одного из восьми предыдущих матчей в Лиге 1 (=4-4). Последнюю победу в чемпионате Франции она одержала в апреле 2019 года над Нантом со счетом 1:0.

В 2019 календарном году Тулуза одержала лишь три победы — минимум на две меньше, чем любая другая команда Лиги 1, не считая вылетевших из высшего дивизиона и новичков турнира.

Тулуза выиграла всего 2 из 17 предыдущих домашних матчей в Лиге 1 (=9-6) — у Генгама в марте и у Нанта в апреле с одинаковым счетом 1:0.

Дижон выиграл только 1 из 17 предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 (=3-13) — у Лиона в апреле со счетом 3:1.

Никто в 2019 году не набрал в Лиге 1 так же мало очков, как Дижон и Тулуза (по 18), не считая вылетевших команд и новичков дивизиона.

Тулуза – Дижон. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.56ничья в матче

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Тулуза – Дижон. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 17 последних гостевых матчей в Лиге 1 Дижон 14 раз оставался без забитых голов.

27 из 28 последних голов форварда Тулузы Эфтимиса Кулуриса в чемпионатах Франции и Греции были забиты ударами из пределов штрафной площади.

Только Эдинсон Кавани и Радамель Фалькао забили в августовских матчах Лиги 1 больше голов (по 8), чем Жулиу Тавариш из Дижона (6) с момента его дебюта в турнире в 2016 году.

Бенжамен Жанно не забивает в гостевых матчах Лиги 1 с апреля 2016 года. Тогда он выступал за Лорьян и отличился в поединке против Кана. С тех пор Жанно провел в чемпионате высшего дивизиона Франции 34 гостевых поединка.

Тулуза – Дижон. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в этой игре будет забито не более двух голов.

1.77ТМ 2.5

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Тулуза – Дижон. Прогнозы по остальным линиям:

Дижон выиграл половину всех матчей против Тулузы в Лиге 1 (4 из 8). Ни в одной команды, с которой он встречался в высшем дивизионе минимум четыре раза, ему не удавалось выиграть 50% или более поединков.

Тулуза выиграла только один из четырех домашних матчей против Дижона в Лиге 1 (=2-1) — в августе 2011 года со счетом 2:0.

Тулуза – Дижон. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу гостей с положительной форой (+0.5).

1.90П2 (+0.5)

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Футбол Франции. Тулуза — Дижон. Прогнозы на матч

Тулуза — Дижон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)

Тулуза — Дижон. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Тулуза — Дижон, который состоится на стадионе Муниципаль (Stadium Municipal) в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Тулуза — Дижон. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Тулузу, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. В прошлом сезоне она заняла 16-е место в чемпионате Франции в четырех баллах от зоны стыковых матчей. В первом туре нового розыгрыша первенства страны Тулуза сыграла вничью 1:1 в гостях у Бреста. Причем она пропустила первой еще в середине первого тайма, а отыгралась только на 89-й минуте. Безвыигрышная серия Тулузы в Лиге 1 насчитывает восемь матчей — четыре ничьи и четыре поражения. А из 18 последних поединков в чемпионате она выиграла лишь два. На своем поле Тулуза одержала только две победы за 17 предыдущих встреч при восьми ничейных результатах и семи поражениях.

Дижон прошлый чемпионат Франции завершил на 18-м месте и отстоял право выступать в высшем дивизионе в стыковых матчах с Лансом, сыграв вничью 1:1 на выезде и победив со счетом 3:1 дома. В первом туре нового розыгрыша чемпионата страны он уступил на своем поле Сент-Этьену со счетом 1:2. Все голы в этом поединке были забиты до перерыва. С учетом прошлого сезона Дижон уже семь матчей подряд не играет в Лиге 1 вничью — три победы и четыре поражения. При этом он выиграл четыре из девяти последних матчей в национальном первенстве — вдвое больше, чем за 27 поединков перед этим. На выезде Дижон играет намного слабее, чем дома. Так, из 17 предыдущих матчей на чужом поле он выиграл всего один и в 14 встречах не забивал ни одного гола. А за 11 последних поединков вдали от дома Дижон потерпел десять поражений без забитых мячей.

Тулуза — Дижон. Ставки на матч:

Тулуза — Дижон. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Тулузы Дижон набрал четыре очка, победив со счетом 2:1 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. Он не проигрывает этому сопернику в семи матчах подряд — четыре победы и три ничьи. Перед этим Дижон уступил Тулузе в трех кряду встречах. Только в трех из десяти предыдущих матчей между Тулузой и Дижоном забивалось больше двух мячей. Также стоит отметить, что всего один из девяти последних поединков противостояния завершился победой команды, игравшей на выезде, тогда как в пяти случаях побеждали хозяева поля.

>Забивает за игру

1

Тулуза — Дижон. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что Тулузе вряд ли удастся оправдать статус фаворита и она, скорее всего, потеряет очки в этой встрече. В данном случае выгодной окажется ставка на победу Дижона с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Тулузы 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Дижона с форой (+0.5) предлагается с котировкой 1.91.

Тулуза — Дижон 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Тулуза» в первом туре Лиги 1 разделила очки с вернувшимся в высший чемпионат Франции «Брестом» (1:1). «Дижон» на старте сезона проиграл «Сент-Этьену» со счетом 1:2. Подопечные Алена Казановы являются фаворитом этого матча по мнению букмекеров – коэффициент на победу хозяев около 2. Вероятность триумфа гостей оценивается котировкой в районе 3,9.

Результаты при подобных коэффициентах

При идентичных котировках команды разделили очки в последнем очном противостоянии в Лиге 1 на поле «Тулузы» (2:2).

Статистика для ставок

В 6 из 7 предыдущих очных матчах в Лиге 1 «Дижону» удавалась поразить ворота соперника минимум 1 раз. Такая статистика, позволяет рассмотреть ставку на гол гостей в ближайшей игре за коэффициент около 1,5.

При этом, в 3 из 4 личных поединках в Лиге 1 футболисты «Дижона» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой встрече подопечные Стефана Жобара откроют счет, оценивается букмекерами котировкой в районе 2,7.

Прогноз редакции на матч Тулуза — Дижон



“Тулуза” встретится на своем стадионе с “Дижоном” 17 августа в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу. В первом туре хозяева разошлись миром с “Брестом” 1:1. Более того, игроки Алена Казановы были близки к фиаско — пропустив на 25-й минуте они получили еще и пенальти в свои ворота под занавес встречи, который соперник не смог реализовать. А уже в самом конце Кулурис принес ничью. Гости же провели безобразную игру с “Сент-Этьеном”, забив лишь с одиннадцатиметрового удара на 34-й минуте. До этого пропустив дважды. Итоговый счет — 1:2.

Ориентировочные составы на матч “Тулуза” — “Дижон”

“Тулуза”: (4-5-1) Рейне — Амьен-Аду, Диаките, Рохель, Силла — Доссеви, Сангаре, Макенго, Ванкер, Градель — Кулурис

Не сыграют: —

“Дижон”: (4-5-1) Рунарссон — Шафик, Манга, Кулибали, Альфонс — Саммаритано, Ндонг, Жанно, Амальфитано, Бальде — Тавареш

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Тулуза” — “Дижон”

И та, и другая команда совсем не претендуют на высокие места и наверняка будут бороться за выживание в элите французского футбола. Бюджет и общий уровень мастерства говорит именно об этом. Стало быть особую важность имеют вот такие поединки — с равными клубами. Именно несколько очков, которые можно с ними не добрать, могут в итоге значительно повлиять на будущее. Учитывая только начало сезона, в грядущей встрече дело наверняка все закончится ничьей. На нее и рекомендуем поставить свои деньги. “Париматч” дает коэффициент 3,45.

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