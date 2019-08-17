«Мальорка» — «Эйбар». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Мальорка — Эйбар (17.08.19)

Футбол Испании. Мальорка — Эйбар. Прогнозы на матч

Мальорка — Эйбар. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)

Мальорка — Эйбар. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Мальорка — Эйбар, который состоится на стадионе Иберостар в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Мальорка — Эйбар. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы гостей. Эйбар в прошлом сезоне занял 12-е место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. Он выиграл лишь 4 из 16 последних матчей в национальном первенстве и все победы были с разницей в один гол, включая три победы со счетом 1:0. В гостях «Оружейники» и вовсе победили лишь раз за 15 последних встреч при семи ничейных результатах и таком же количестве поражений. Только 14 из 47 своих очков или около 30% он набрал на чужом поле.

Мальорка — это новичок Ла Лиги. Она не играла в высшем дивизионе с сезона 2012/13. тогда «островитяне» заметно прибавили в конце чемпионата и проиграли всего два из восьми последних матчей, набрав в них 12 очков, но этого было недостаточно, чтобы подняться выше 18-й позиции — от спасительной 17-й строчки они отстали на один балл. В прошлом сезоне Мальорка заняла пятое место в Сегунде и пробилась в Ла Лигу через плей-офф. В конце футбольного года ей удалось выиграть всего три из девяти последних матчей при двух ничейных результатах и четырех поражениях. Зато у себя дома Мальорка не проиграла ни одного из 14 предыдущих поединков — 12 побед и две ничьи. Причем за это время она пропустила только три гола и 11 раз оставляла собственные ворота в неприкосновенности.

Мальорка — Эйбар. Ставки на матч:

Мальорка — Эйбар. Как играли между собой?

Мальорка и Эйбар не играли друг с другом с сезона 2013/14, когда вместе выступали в Сегунде и тогда они обменялись гостевыми победами без пропущенных голов. Вообще, ни один из четырех предыдущих матчей между этими соперниками не завершился победой команды, игравшей дома — три победы гостей и одна ничья. В трех из четырех этих матчей забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

0

Мальорка — Эйбар. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что шансы Мальорки в этой игре недооценены и она вполне может одержать победу. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш хозяев поля с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Поставить на выигрыш Мальорки с форой (0) можно с котировкой 2.07.

Мальорка — Эйбар 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мальорка» закончила прошлый сезон на 4 месте турнирной таблицы Сегунды. Команда принимала участия в плей-офф за повышение в классе и в финале сумела одолеть «Депортиво» со счетом 3:2 по сумме двух встреч. «Мальорка» считается главным аутсайдером Ла Лиги в предстоящем сезоне. Вероятность победы хозяев в предстоящей игре оценивается букмекерами коэффициентом около 2,9. «Эйбар» завершил прошедший сезон на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Триумф гостей в ближайшем матче можно взять за примерные 2,6.

Долгосрочные ставки

«Мальорка» — главный претендент на вылет из Ла Лиги в этом сезоне по мнению букмекеров. Вероятность такого события оценивается коэффициентом около 1,8. А пари на то, что команде все-таки удастся избежать вылета можно взять за примерные 2.

Статистика для ставок

В 7 из 8 предыдущих встречах в Ла Лиге «Эйбар» не забивал своим соперникам более 1 мяча. Вероятно, что и первая игра сезона окажется для команды не слишком результативной. Котировки на то, что «Эйбар» не забьет «Мальорке» более 1 гола, находятся в районе 1,4.

Да и в целом, если верить статистике, болельщиков ожидает низкая результативность команд в предстоящей игре. В 8 из 9 последних матчах «Мальорки» в Сегунде и в 6 из 7 предыдущих встречах «Эйбара» в Ла Лиге стороны не забивали более 2 мячей за игру. Вероятность такого результата в ближайшем матче оценивается букмекерами коэффициентом около 1,6.

«Мальорка» — «Эйбар». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) – «Эйбар» (Эйбар).

Стадион: Сон Мойш,. Пальма-де-Мальорка. 17.08.2019. 21:00 (МСК).

Судья: Адриан Кордеро Вега

Вернувшаяся после скитаний по низшим лигам «Мальорка», на своем поле сыграет с «Эйбаром». Получится ли у «островитян» сходу набрать очки? Давайте разбираться.

Форма «Мальорка»

«Мальорку» тренирует Висенте Морено, который смог проделать впечатляющую работу. Судите сами, за два сезона он поднял команду из третьей по силе лиги в элиту испанского футбола. Одно дело, если бы деньги в клубе текли рекой и она была укомплектована сильными игроками, но ничего подобного. Состав вполне не отличается от любого, который имеет середняк Сегунды. Именно поэтому команду ждет суровое испытание реалиями Примеры. Если в нее команда сумела пробиться только через стыки, в межсезонье особо не усилилась, то ее наверняка ждет борьба за выживание.

Форма «Эйбара»

Когда-то и «Эйбар» точно также, как и «Мальорка» сейчас, ворвался в Примеру из низов. Команда смогла закрепится и теперь ее смело можно называть крепким середняком турнира. «Эйбар» более зрелая, опытная и классная команда, которая обладает подбором хороших исполнителей — Педро Леон, Шарлес, Орельяна, Инуи, у которых уже не трясутся ноги при выходе на поле «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу».

«Эйбар» первый круг проводит всегда очень мощно, собранно и задорно, а уже потом, когда находится на безопасном расстоянии от вылета, позволяет себя вольности мечтать о еврокубках. Словом, у гостей в этой встрече хорошие шансы на победу.

История встреч «Мальорки» и «Эйбар»

Команды сыграли между собой в общей сложности 13 матчей в различных турнирах. Большую половину, а именно 7 из них, выиграла «Мальорка». На счету «Эйбара» 3 победы, еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты о матче «Мальорка» – «Эйбар»

«Вильярреал» выиграл 4 из 5 последних очных встреч;

В 6 из 7 последних очных встречах в Примере команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Мальорка» – «Эйбар»

«Мальорка» — типичный середняк Сегунды, который благодаря тренерскому гению смог пробиться в Примеру. А вот «Эйбар» вполне себе состоявшийся крепкий середняк высшего испанского дивизиона, который за 5 сезонов смог нарастить себе «мышцы» и регулярно ими играет. Фаворитом в этом матче мы видим гостей, поэтому первая ставка будет на их победу. БК «



Мальорка – Эйбар. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Мальорка – Эйбар. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Мальоркой и Эйбаром. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Мальорка – Эйбар. Прогноз в пользу ничьей:

Это будет первый матч между Мальоркой и Эйбаром в Ла Лиге. В целом за девять последних официальных матчей в этом противостоянии каждая из команд одержала по три победы и еще трижды фиксировалась ничья.

Эйбар выиграл только один из семи последних гостевых матчей против Мальорки (=3-3).

Мальорка не проиграла ни одного из пяти предыдущих домашних матчей в Ла Лиге (+3=2).

Эйбар выиграл только 1 из 15 предыдущих гостевых матчей в Ла Лиге (=7-7) — у Валенсии в 35 туре прошлого чемпионата со счетом 1:0.

Мальорка – Эйбар. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч завершится без победителя.

3.192ничья в матче

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Мальорка – Эйбар. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Мальорка забивала в каждом из 11 предыдущих домашних матчей в Ла Лиге (+4=4-3).

Лаго Джуниор в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Мальорки по системе Гол+Пас в чемпионате Сегунды (19 очков, 11 голов и 8 передач). На счету ивуарийского форварда пять матчей в Ла Лиге — в составе Нумансии в сезоне 2008/09, и в них он не забил ни одного мяча.

Серхи Энрих забил за Эйбар в Ла Лиге 30 голов — больше всех. При этом он провел за «Оружейников» 130 матчей в высшем дивизионе — только у двух футболистов матчей больше. А дебютировал Энрих в Ла Лиге в январе 2010 года в составе Мальорки (6 матчей за два сезона, 0 голов).

Мальорка – Эйбар. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что забивать будут обе команды.

2.00обе забьют — да

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Мальорка – Эйбар. Прогнозы по остальным линиям:

Мальорка за четыре последних сезона в Ла Лиге ни разу не начинала чемпионат с поражения (+3=1). Причем за эти четыре поединка она не пропустила ни одного гола. В последний раз Мальорка проиграла в первом туре в 2008 году — Валенсии со счетом 0:3.

Эйбар проведет свой шестой сезон в Ла Лиге. Трижды он начинал чемпионат с победы и два раза — с поражения.

Главный тренер Эйбара Хосе Луис Мендилибар выиграл только один из девяти матчей против Мальорки в Ла Лиге (=5-3) — в ноябре 2008 года во главе Вальядолида со счетом 3:0.

Мальорка – Эйбар. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на победу номинального аутсайдера матча с положительной форой (+0.5).

1.52П1 (+0.5)

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Прогноз редакции на матч Мальорка — Эйбар



В последние годы “Мальорка” прошла через многие испытания, но все-таки с гордостью возвращается в элиту испанского футбола. Хозяева пережили и постоянную смену главного тренера, ушел даже владелец, команда побывала в Сегунде Б, но теперь все становится на свои места. Подопечные Висенте Морено раньше были крепким середняком Примеры, после чего отправились на дно, чтобы однажды воспрять из пепла как феникс. Посмотрит, получится ли у них закрепиться в Ла Лиге хотя бы на сезон.

Ориентировочные составы на матч Мальорка — Эйбар:

“Мальорка” (4-3-3): Рейна — Эступинан, Раилло, Вальент, Састре — Севилья, Мохаммед, Родригес — Лаго, Будимир, Кабрера

Не сыграют: —

“Эйбар” (4-4-2): Дмитрович — Коте, Рамис, Оливейра, Де Бласис — Куку, Хордан, Эскаланте, Орельяна — Шарлес, Энрич

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мальорка — Эйбар:

Можно сказать, что “Эйбар” занял место “Мальорки”. После того, как бывшая команда Валерия Карпина покинула Примеру, гости плотно осели в середине турнирной таблицы и не хотят сдвинуться и ни вперед, и ни назад. Очевидно, что уровень подопечных Хосе Мендилибара выше, чем у коллективов со дна, поэтому в борьбе за выживание они точно выиграют. С другой стороны, они заметно слабей лидеров, так что не могут составить конкуренцию за еврокубки. В спарринге клубов среднего звена мы рекомендуем поставить на “обе забьют” за 1,98

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить



Читайте также: