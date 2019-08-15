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Хаммарбю — Сундсвалль 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
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Хороший уровень игры демонстрирует Хаммарбю, за пять крайних матчей набрал 13 очков. Эффективно выстроенная игра в атаке совпала с отличной физ. формой нападающих. Ныне Муамур Танкович забивает в каждой игре, и Никола Джурджич тоже отлично проявляет себя. В итоге, в Аллсвенскан больше всех голов забил Хаммарбю. Сейчас данный коллектив занимает 4 место, до топ-3 отставание составляет 3 очка. Хаммарбю устроит только победа.
Ужасно играет в нынешнем сезоне Сундсвалль, не побеждает на протяжении 13 матчей, 4 ничьи и 9 поражений. Сейчас Сундсвалль замыкает турнирную таблицу. Много голов пропускает этот клуб, в среднем за матч 1.5 гола. А ведь в гостевых матчах с большим трудом даются голы. В данном противостоянии у Сундсвалля никаких шансов нет, наверняка уступит.
Здесь очевиден фаворит, явное преимущество на стороне Хаммарбю, по домашним показателям Хаммарбю лучший. В родных стенах Хаммарбю ни одного поражения не потерпел, за матч забивает 3 гола. Сундсвалль на выезде сыграв 10 матчей в семи уступил, ни одной победы не одержал. В среднем за матч в гостях Сундсвалль пропускает 1.7 гола. Предполагаю, что Хаммарбю удастся одолеть оппонента с преимуществом в 2 гола.
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