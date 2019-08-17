«Брайтон» – «Вест Хэм». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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16.08.2019 32 0 Смотреть рекомендованные ставки
Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Брайтон и Лондонский Вест Хэм. Встреча состоится в эту субботу в Брайтоне на стадионе «Амекс». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Брайтон одержать вторую победу кряду? Отошёл ли Вест Хэм от тяжелейшего поражения в первом туре? Смотрите ответы в нашем прогнозе.
П1 (2.54) Х (3.40) П2 (2.95) Брайтон Вест Хэм Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Амекс». Брайтон. 17.08.2019 17:00
Брайтон : Райан; Даффи, Данк, Берн, Марч, Монтойя; Гросс, Проппер, Стивенс, Локадия; Мюррей. Вест Хэм : Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Райс, Уилшир, Андерсон, Лансини, Антонио; Халлер.
В Брайтоне на данный момент травмированными числятся сразу три футболиста. Биссума, Искердо и Скелотто пропускают стартовую часть чемпионата из-за недолеченных травм. Однако, вряд ли этих футболистов можно считать железными игроками основы.
Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.
История встреч между Брайтоном и Вест Хэмом насчитывает 19 поединков. Однако, это противостояние проходит в равном ключе. Оба клуба смогли по 8 раз обыграть друг друга. Остальные три встречи между этими клубами, включая и последнюю проведенную, завершились вничью.
Брайтон очень приятно удивил в первом туре. «Чайки» гостили в Уотфорде и вряд ли кто-то мог ждать, что Брайтону удастся победить со счетом 3:0. Подопечные Поттера всю игру смотрелись на голову выше своего соперника и полностью заслужили эту победу. Было прекрасно видно, что Брайтон провёл очень хорошую предсезонную подготовку и все футболисты находятся в отличной форме. Теперь же на очереди домашний поединок, а дома Брайтон традиционно выступает весьма неплохо.
А вот Вест Хэм стал главным неудачником первого тура. Перед стартом сезона «молотобойцам» пророчили чуть-ли не борьбу за место в Лиге Чемпионов, учитывая их обновленный состав. Однако, на деле Вест Хэм показал, что пока к сезону он не готов. Пять безответных пропущенных мячей в домашней игре против Манчестер Сити — это уже не лезет ни в какие рамки. Понятно, что Лондонцам противостоял сильнейший клуб Англии, но Вест Хэм выглядел так, будто он сам только поднялся из Чемпионшипа. Вряд ли подопечные Пеллегрини смогут быстро прийти в себя после такого кошмара.
Прогноз: Брайтону по силам выиграть вторую встречу кряду. Матч обещает быть весьма результативным.
Лучшими ставками на матч Брайтон — Вест Хэм, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Победа Брайтона с форой (0) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.51 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Брайтон — Вест Хэм 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Небольшим фаворитом матча является «Брайтон». На победу команды предлагается кэф около 2,6. Дружина Грэма Поттера начала новый сезон с неожиданно крупного выигрыша, причем в гостях, над «Уотфордом» (3:0). А ведь до этого команда не могла победить на протяжении 9 матчей в Премьер-лиге. А вот «Вест Хэм» испытал на себе всю мощь «Манчестер Сити», уступив на своем поле с разгромным результатом 0:5. Шансы команды набрать 3 очка на «Амэксе» котируются в районе 3.
Результаты при подобных коэффициентах
«Брайтон» в прошлом сезоне с трудом сумел удержаться в высшем дивизионе Англии. Проблемный финиш у команды сложился во многом из-за неудачной игры на своем поле с конкурентами по нижней части турнирной таблицы. А вот с середняками, к коим и относится «Вест Хэм», «Брайтон» играл удачнее и в 7 поединках с соперниками с 7-го по 13-е место ни разу не проиграл – 4 победы и 3 ничьи. Лондонцы на выезде с четверкой худших команд лиги смогли одолеть лишь «Фулхэм». Были еще 2 поражения от «Кардиффа» и сегодняшнего соперника «Брайтона», а также ничья с «Хаддерсфилдом». Причем во всех 4 матчах ни разу противники не забили более 2 голов за игру.
Статистика для ставок
Стоит отметить удачную игру «Брайтона» в атаке на своем поле, что приводит к перевесу команды по угловым ударам. Так в предыдущих 8 домашних матчах в АПЛ по угловым «Брайтон» выиграл 7 раз, уступив лишь «Манчестер Сити». А вот лондонцы в последних 8 гостевых играх проиграли по этому показателю 6 раз.
Вряд ли арбитр покажет более 3 горчичников в этой игре. В последних 11 домашних матчах с участием «Брайтона» ставка «Тотал меньше 3,5» по желтым картам сыграла 8 раз. У «Вест Хэма» такая тенденция сложилась во всех 7 предыдущих выездных поединках в АПЛ.
Футбол. Английская Премьер-лига. 2 тур.
«Брайтон» – «Вест Хэм».
Брайтон. Стадион «Амекс». 17.08.2019. 17:00 мск.
«Брайтон» на «Амексе» будет принимать «Вест Хэм» в рамках второго тура АПЛ. Хозяева под руководством Грэма Поттера ставят перед собой более амбициозные задачи, чем в прошлом сезоне, поэтому мы ждем результативного футбола в субботу вечером.
Крис Хьютон оставлял очень приятное впечатление от своей работы на посту наставника «Брайтона». Однако руководство клуба решило расстаться со специалистом, выбрав в качестве замены Грэма Поттера. И это, пока что, выглядит неплохим решением. До этого 44-летний англичанин тренировал шведский «Эстерсунд» и «Суонси».
Уже сейчас видны заметные изменения в структуре игры команды. Поттер имеет не только тренерскую лицензию, но и степень магистра по специальности «Лидерство и эмоциональный интеллект». Поэтому перестройка в стане «чаек» будет довольно глубокой. Первые ее плоды были видны в матче против «Уотфорда»: «Брайтон» выиграл его со счетом 3:0, что стало самой крупной победой команды в первом туре чемпионата с 1999 года.
Игра против «Манчестер Сити» в первом туре – тяжелые испытание для любой команды, в том числе и «Вест Хэма». Но итоговое поражение со счетом 0:5 стало настоящим шоком. С другой стороны, команда до этого три подряд сезона неизменно проигрывала в стартовых поединках чемпионата с общим счетом 0:8.
Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини не испытывает больших переживаний по поводу результата матча с действующим чемпионом АПЛ. У «Вест Хэма» есть отличная возможность реабилитироваться за эту неудачу уже во втором туре. По качеству футболистов команда и раньше не была среди аутсайдеров Премьер-лиги, а летом состав пополнил еще и Себастьян Аллер, который в прошлом сезоне забил 14 голов в 27 матчах за «Айнтрахт».
После того, как стали известны результаты первого тура, фаворитом этой игры стали «чайки». В их пользу свидетельствуют и история личных встреч. Однако на дистанции в 90 минут коэффициент на победу подопечных Поттера кажется немного завышенным. С другой стороны, «Вест Хэм» отвратительно играет в августе и получил неделю назад 5 безответных мячей в свои ворота. Ставить ни на одну из команд не хочется, поэтому мы обратим внимание на рынок голов.
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Брайтон — Вест Хэм, который состоится на стадионе Американ Экспресс (The American Express Community Stadium) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).
В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Брайтона. В прошлом сезоне он занял 17-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги и в этом футбольном году входил в список основных кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Брайтон одержал крупную победу в гостях у Уотфорда, забив в ворота соперника три безответных мяча. Этот результат позволил ему прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге, в ходе которой Брайтон потерпел шесть поражений и забил лишь три мяча. На своем поле он не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-лиге, проиграв четыре раза и в одной встрече сыграв вничью. Из девяти предыдущих поединков в родных стенах Брайтону удалось выиграть всего один.
Вест Хэм прошлый сезон завершил на десятом месте, а в первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел крупное поражение от Манчестер Сити со счетом 0:5. Четыре из пяти мячей «Молотобойцы» пропустили после перерыва. Это был их первый проигрыш с середины апреля, прервавший четырехматчевую серию без поражений, в ходе которой столичный клуб одержал три победы. На выезде он выиграл два последних матча в Премьер-лиге, но перед этим не побеждал вдали от дома в восьми встречах кряду, проиграв семь из них и в шести случаях не забив ни одного гола.
В прошлом сезоне в двух матчах против Вест Хэма Брайтон набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В целом он не проигрывает лондонскому клубу в четырех последних матчах — три победы и одна ничья. Перед этим Брайтон, напротив, не мог обыграть Вест Хэм в четырех поединках кряду, проиграв три из них. Отдельно стоит сказать, что в шести из восьми предыдущих матчей между Брайтоном и Вест Хэмом результативность превышала два мяча.
>Забивает за игру
Аналитики сайта считают, что этот матч завершится малорезультативной ничьей. При этом выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Брайтона 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.864.
«Брайтон энд Хоув Альбион» успешно начал нынешний сезон, одержав в первом туре гостевую победу над «Уотфордом» (3:0).
«Чайки» ни в чем не уступали «шершням», лучше воспользовавшись своими моментами, так что заслуженно записали себе в актив три очка.
В летних товарищеских матчах «Брайтон» проиграл только «Фулхэму» (1:2), обыграв при этом «Лиферинг» (5:2), «Кроули Таун» (1:0), «Бирмингем» (4:0) и «Валенсию» (2:1).
Этим летом состав «чаек» пополнили вингер Леандро Троссар из «Генка» и центральный защитник Адам Уэбстер из «Бристоль Сити».
Календарь и таблица АПЛ
В лазарете «Брайтона» находятся Ив Биссума, Хосе Искердо и Эсекьель Скелотто.
Лондонский «Вест Хэм» в первом туре английской Премьер-лиги попал под каток, в роли которого выступил «Манчестер Сити» (0:5).
«Молотобойцы» ничего не смогли противопоставить сопернику, пропустив пять голов, три из которых забил Рахим Стерлинг.
В товарищеских матчах «Вест Хэм» обыграл «Альтах» (3:2), «Фулхэм» (1:0) и «Герту» (5:3), но проиграл «Манчестер Сити» (1:4), «Ньюкаслу» (0:1) и «Атлетику» (2:2, 2:4 — по пенальти).
Лондонцы в межсезонье усилили состав нападающими Себастьяном Алле и Альбианом Аети, полузащитником Пабло Форнальсом, а также защитником Гонсалу Кардозу. В то же время из команды ушли Марко Арнаутович, Эдимилсон Фернандеш и Лукас Перес.
Все прогнозы на АПЛ
После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Фелипе Андерсон, Марк Нобл и уже упомянутый Алле.
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Брайтона» — 2.60, победа «Вест Хэма» — 2.90, ничья — 3.40.
До старта сезона «молотобойцы» считались бы фаворитами, но сейчас многие факты говорят в пользу «чаек».
Все прогнозы на футбол
Подопечные Грэма Поттера отлично проявили себя в контрольных встречах, победив саму «Валенсию», ну и недооценивать выездной разгром «Уотфорда» тоже не стоит.
Сложно сказать, выиграет ли «Брайтон» второй матч кряду в АПЛ, но что-то нам подсказывает, что он будет ближе к успеху. Наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 1.85.
Альтернативный вариант — «обе команды забьют» за 1.78. Атака «Брайтона» сейчас в порядке, да и «Вест Хэм» будет нацелен на чужие ворота после «засухи» в первом туре.
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