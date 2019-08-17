«Саутгемптон» – «Ливерпуль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Саутгемптон» — «Ливерпуль». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

16.08.2019 5 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Саутгемптон и Ливерпуль. Встреча состоится в эту субботу в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Саутгемптон навязать равную борьбу грозному сопернику? Какие ставки приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (6.95) Х (4.70) П2 (1.49) Саутгемптон Ливерпуль Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Сент-Мэри». Саутгемптон. 17.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся

Саутгемптон : Ганн; Вестегор, Беднарек, Стивенс; Валери, Уорд-Проуз, Ромеу, Бертран, Редмонд, Адамс; Ингс. Ливерпуль : Адриан; Робертсон, Гомес, Ван Дейк, Трент; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Фирмино, Салах, Мане.

В Саутгемптоне ситуация с травмами полностью решена. Все футболисты успели восстановиться к старту сезона и готовы помочь команде своим участием в играх.

Главной проблемой составе Ливерпуля является травма основного голкипера команды Алиссона Беккера. Его возвращение в строй ожидается не раньше октября. Также стоит упомянуть травму защитника Натаниэля Клайна, который получил разрыв крестообразной связки и точно больше не сыграет в 2019 году.

История личных встреч

История встреч между Саутгемптоном и Ливерпулем насчитывает 103 поединка. Вряд ли для кого-то станет сюрпризом тот факт, что мерсисайдцы выиграли в половине встреч, а именно в 52. Саутгемптон, в свою очередь, смог победить 27 раз. Остальные 24 матча между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Саутгемптон вошёл в новом сезоне в ужасном состоянии. В первом туре «святые» были полностью разбиты Бёрнли со счетом 0:3. И хоть встреча носила практически равный характер, но Саутгемптон выглядел полностью беззубым в атаке. В прошлом сезоне Саутгемптон остановился в шаге от вылета, однако, работа над ошибками, судя по всему, не была произведена. «Святых» снова можно смело причислять к списку главных аутсайдеров нового первенства.

Ливерпуль, в свою очередь, начал чемпионат с уверенной домашней победы над Норвичем. Команда Юргена Клоппа уже научилась распределять силы надлежащим образом. Забив четыре безответных мяча в первом тайме, Ливерпуль второй тайм провёл в эконом-режиме, пропустив всего один мяч. Тем не менее, Ливерпулю хватило сил на 120 минут в матче за Суперкубок Европы против Лондонского Челси, который состоялся в эту среду и закончился победой «красных» в серии пенальти. Конечно, определенную ротацию Клопп может допустить и дать некоторым футболистам отдохнуть после такого изматывающего поединка, но потерю очков в Саутгемптоне Ливерпулю не простят.

Прогноз: Мы ждём дежурную победу Ливерпуля. Эта встреча станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Саутгемптон забил только 1 мяч за 5 предыдущих поединков против Ливерпуля. Саутгемптон не знает побед в АПЛ уже 6 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Саутгемптон — Ливерпуль, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся Ставка: Победа Ливерпуля (П2) Коэфф: 1.49 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Саутгемптон — Ливерпуль: «красные» не ошибутся Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.68 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прервет ли «Саутгемптон» серию поражений в матчах с «Ливерпулем»?

«Саутгемптон»

В субботу, 17 августа, «Саутгемптон» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 2-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на арене «Сент-Мэри» начнется в 17:00 мск. Прогноз на



«Святые» в прошлом сезоне финишировали всего в 5 очках от зоны вылета и под конец сезона не могли выиграть на протяжении 5 встреч.





Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля».









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Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.





В межсезонье красно-белые выиграли 4 последних товарищеских матча, победив «Престон» (3:1), китайский «Гуанчжоу Фули» (4:0), голландский «Фейеноорд» (3:1) и немецкий «Кельн» (2:0).









В стартовом матче АПЛ «Саутгемптон» на выезде крупно проиграл «Бернли» (0:3), пропустив три мяча в 12-минутный отрезок в середине второго тайма.





В прошлом сезоне «Саутгемптон» проиграл оба матча с «Ливерпулем» (1:3 дома и 0:3 в гостях). Сезоном ранее тагже были проиграны оба матча (0:3 и 0:2).







«Ливерпуль»



Мерсисайдцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировали вторыми, но с рекордным показателем очков.









В межсезонье «Ливерпуль» потерпел поражения в контрольных матчах с дортмундской «Боруссией» (2:3), «Севильей» (1:2) и «Наполи» (0:3), сыграл вничью со «Спортингом» (2:2) и победил в последнем матче «Лион» (3:1).





Летом «Ливерпуль» купил пару молодых игроков на перспективу. Вратарь Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».





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Новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «МанСити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.





В первом туре АПЛ команда Клоппа разгромила вернувшийся в элиту «Норвич» (4:1), забив четыре мяча еще в первом тайме. В этом матче серьезную травму получил вратарь Алиссон.









В последнем матче «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в поединке за трофей «Челси». Команды обменялись голами в основное время и в экстра-таймах, а в серии пенальти «красные» были точнее «синих» — 2:2 (5:4).







Прогноз



На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничейный результат — 4,55, а на успех «Саутгемптона» — 6,25.









В победе мерсисайдцев особых сомнений нет — весовые категории соперников слишком различаются.









Тем не менее, после матча за Суперкубок «Ливерпуль» будет в худших физических кондициях, а учитывая травму Аллисона, интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,75.



«Саутгемптон» – «Ливерпуль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Саутгемптон» – «Ливерпуль».

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэри». 17.08.2019. 17:00 мск.

После неудачного старта сезона, футболисты «Саутгемптона» во втором туре будут принимать на своем поле «Ливерпуль». Мы считаем, что на «Сент-Мэри» подопечным Клоппа придется очень непросто, а «святые» сумеют забить в ворота гостей.

«Святые» провалили первый матч

«Саутгемптон» ужасно начал новый сезон, разгромно проиграв «Бернли» со счетом 3:0. Все три гола были забиты во втором тайме всего за 12 минут. Главный тренер команды Ральф Хазенхюттль взял на себя вину за это поражение, признав что его подопечные потеряли концентрацию, а затем не сумели достойно ответить сопернику в поединке на «Терф Мур».

С именем австрийского специалиста связывают возрождение «Саутгемптона» в прошлом сезоне. После того, как Хазенхюттль возглавил команду в декабре, она сумела уйти из зоны вылета и финишировала в итоге на 16-м месте. В этом году от тренера ждут более серьезных результатов. Для этого в линию атаки были куплены Че Адамс из «Бирмингема», а также быстроногий малийский вингер Мусса Дженепо из бельгийского «Стандарда».

«Красные» начинают новый поход за титулом

Сезон только начался, а «Ливерпуль» уже пополнил коллекцию своих трофеев: в среду подопечные Юргена Клоппа стали обладателями Суперкубка Европы. За этот титул мерсисайдцы в Турции спорили с другим английским клубом – «Челси». По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья, поэтому победитель определялся в серии пенальти. В ней случился звездный час испанского голкипера Адриана, который заменял травмированного Алиссона. Правда, после триумфа произошел неприятный эпизод: болельщик, выбежавший на поле, поскользнулся и при падении ударил Адриана по лодыжке. Есть вероятность, что в матче против «Саутгемптона» будет играть третий вратарь «Ливерпуля».

В прошлом сезоне подопечные Клоппа провели фантастическую кампанию в АПЛ, набрав за 38 матчей 97 очков. Но этого все равно не хватило для чемпионства – у «Манчестер Сити» оказалось на 1 очко больше. Теперь перед «красными» стоит задача выступить лучше, чем год назад. В первом туре «Ливерпуль» без особого труда переиграл «Норвич» на «Энфилде» со счетом 4:1, но при этом защита хозяев совсем не выглядела монолитом в игре против новичка Премьер-лиги.

Статистика и интересные факты о матче «Саутгемптон» – «Ливерпуль»:

«Святые» проиграли «красным» 4 последних поединка в АПЛ, пропустив при этом 11 голов и забив всего однажды;

Мерсисайдцы проиграли всего 1 из 11 последних матчей в Премьер-лиге против «Саутгемптона» (7 побед, 3 ничьи);

«Святые» выиграли свой первый домашний поединок сезона в АПЛ лишь однажды за 20 предыдущих сезонов (1 победа, 10 ничьих, 9 поражений);

В случае победы «Ливерпуля», победная серия «красных» в чемпионате составит 11 матчей – это станет повторением их лучшего результата, который случился при Брендане Роджерсе с февраля по апрель 2014 года;

В конце прошлого сезона «красные» выиграли 4 подряд матча в гостях, последний раз они выигрывали 5 подряд гостевых матчей на отрезке с февраля по апрель 2014 года;

В 13 из 14 последних домашних игр «Саутгемптона» в Премьер-лиге забивали обе команды;

Ральф Хазенхюттль и Юрген Клопп дважды встречались между собой в качестве главных тренеров играющих команд: в обоих встречах победили подопечные Клоппа с одинаковым счетом 3:1;

В 12 матчах АПЛ против соперников с южного побережья («Брайтон», «Борнмут» и «Саутгемптон») Мохамед Салах не забил всего однажды, записав на свой счет 14 голов.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Прогноз и ставки на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Гости являются фаворитами предстоящей игры. Однако стоит помнить о том, что «красные» в среду провели 120-минутный поединок против «Челси». Поэтому об оптимальной физической форме подопечных Клоппа говорить не приходится. С учетом этого факта,





Прогноз на

матч

«Саутгемптон» ‒ «Ливерпуль» 17 августа

Во втором туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет «Ливерпуль». Встреча состоится 17 августа, пройдёт на арене «Сент-Мэри», а её начало намечено на 17:00 мск.

«Саутгемптон»

В первом туре «Саутгемптон» потерпел сокрушительное выездное поражение от «Бёрнли» со счётом 0:3. При этом в целом «святые» большую часть встречи владели игровым преимуществом, много атаковали, контролировали мяч, но реже попадали в створ ворот и провалили 15-минутный отрезок, когда с 60-й по 75-ю минуты пропустили три мяча. Ранее, в ходе подготовки к сезону, красно-чёрно-белые отыграли пять товарищеских матчей, в которых одержали четыре победы кряду, завершив первую игру вничью 1:1. При этом в победных матчах «Саутгемптон» забивал минимум по два мяча, а китайскому «Гуанчжоу Фули» отгрузил четыре.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» ожидаемо начал сезон АПЛ с домашней победы над «Норвич Сити» 4:1. При этом «скаузеры» забили все свои мячи в первом тайме, а во втором, видимо, начали беречь силы на предстоящий матч за Суперкубок Европы, ощутимо сбавив обороты и давление на ворота гостей. «Норвич» воспользовался появившейся свободой и отыграл один мяч, но сделать больше мерсисайдцы не позволили. Ранее «красные» в серии пенальти уступили «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, а в ходе подготовки к сезону провели семь товарищеских игр, в которых добились трёх побед при трёх поражениях и одной ничьей.

Надёжный прогноз на матч «Саутгемптон» ‒ «Ливерпуль»

В первом туре было заметно, что «Саутг» пока не готов к сезону в полной мере и испытывает серьёзные проблемы в обороне, оставляя соперникам слишком много свободного пространства для маневров перед своей штрафной. Такой расклад – идеальный вариант для «Ливерпуля», умеющего выжимать максимум из каждого свободного метра поля. Мерсисайдцы наверняка воспользуются слабостью соперника и оформят вторую победу в чемпионате. Поставить на триумф «Ливерпуля» в БК «Лига Ставок» можно с коэффициентом 1,40.

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Саутгемптон — Ливерпуль. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Саутгемптон — Ливерпуль. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Саутгемптон — Ливерпуль, который состоится на стадионе Сент-Мэри (St. Mary»s Stadium) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).

Саутгемптон — Ливерпуль. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Ливерпуль, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа финишировали на втором месте и всего на одно очко отстали от Манчестер Сити. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Англии они разгромили на своем поле новичка Премьер-лиги Норвич со счетом 4:1. Причем Ливерпуль вел 4-0 еще к перерыву, а единственный мяч пропустил в самом конце поединка. С учетом прошлого сезона его победная серия насчитывает уже десять матчей. А не проигрывают мерсисайдцы в 18 последних встречах — 14 побед и четыре ничьи. На выезде Ливерпуль выиграл четыре последних поединка в Премьер-лиге с общим счетом 10:4. Его гостевая беспроигрышная серия составляет восемь матчей — пять побед и три ничьи.

Саутгемптон в прошлом сезоне занял 16-е место в пяти очках от зоны вылета. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел крупное поражение в гостях у Бернли, пропустив три безответных мяча. Всего голы «Святые» пропустили после перерыва. Их безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей — три поражения и три ничьи. На своем поле Саутгемптон проиграл только один матч из шести последних, одержав три победы, но это было поражение как раз от Ливерпуля. Нельзя не отметить, что лишь раз за 14 последних домашних матчей Саутгемптону удалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Саутгемптон — Ливерпуль. Ставки на матч:

Саутгемптон — Ливерпуль. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл у Саутгемптона оба матча в чемпионате Англии — 3:0 дома и 3:1 на выезде. Его победная серия в противостоянии со «Святыми» насчитывает четыре матча, в которых мерсисайдцы забили 11 голов и пропустили только один. Перед этим Ливерпуль не мог выиграть у Саутгемптона в пяти кряду встречах, проиграв три из них. Нужно добавить, что всего в одном из восьми последних матчей между Саутгемптоном и Ливерпулем во всех турнирах забивали одновременно обе команды.

>Забивает за игру

4

Саутгемптон — Ливерпуль. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Ливерпуля и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше двух мячей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Ливерпуля со счетом 2:0 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на индивидуальный тотал Ливерпуля больше 2 голов можно с котировкой 1.90.

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