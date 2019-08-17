Прогноз редакции на матч Одд — Русенборг

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Одд” опережает своего сегодняшнего соперника на 15 очков. Хозяева поля занимают 3 место в национальном первенстве, и по праву рассчитывают побороться в этому году с “Мольде” за чемпионский титул. Сейчас отставание от “Мольде” всего лишь 3 очка. “Русенборг” в последних матчах радует яркой и результативной игрой своих болельщиков. Вот уже 5 матчей подряд “Русенборг не знает горечи поражений. После 17 сыгранных туров в активе одного из именитых клубов Норвегии 28 набранных очков и 5 место в турнирной таблице.
“Одд” (4-3-3): Россбах — Рууд, Берге, Хаген, Риса — Кааса, Хофф, Нордквелле — Рашани, Борвен, Свендсен
Не сыграют: Хелмерсен, Нджие.
“Русенборг” (4-3-3): Хансен — Хеденстад, Ховланд, Региниуссен, Мелинг — Йенсен, Лундемо, Конрадсен — Де Ланлэй, Сёдерлунд, Адегбенро
Не сыграют: —
В 17 туре чемпионата Норвегии Одд в гостях сыграл вничью с клубом “Кристиансунн” — 1:1. “Русенборг” дома в ярком матче одержал победу над “Тромсе” — 5:2. Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:1, как ни старался “Русенборг”, но свое территориальное преимущество в матче 2 тура он так и не смог превратить в победу.
За последние годы все матчи между этими командами проходят результативно, но мы не будем брать ставку “обе забьют”, так как коэффициент не очень большой. В этом матче мы поставим на хозяев поля. В этом сезоне статистика “Одд” на своем поле наводит на соперников ужас. В девяти сыгранных матчах на своем поле “Одд” одержал 8 побед и однажды сыграл вничью. Мы не сомневаемся, что беспроигрышная серия “Одд” на своем поле продолжится. Наш прогноз — Ф1 (0).
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В субботу, 16 августа, пройдет несколько матчей самых разных футбольных чемпионатов. В одном из них сразятся такие коллективы, как Одд и Русенборг.
Между собой в этом поединке встречаются две сильные команды для такого чемпионата. Мое мнение, что ставку логичнее всего делать на голы. Кто его знает как эти команды сыграют очный матч, а вот голы будут и довольно много, поэтому и остановимся на таком варианте исхода.
Футбол, Чемпионат Франции. Первая лига:
Уверенный прогноз от YahnoDmitriy на «Лион» – «Анже»
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