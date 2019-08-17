Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» (17.08.2019)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Зенит — Ахмат (17.08.19)

Зенит — Ахмат 17.08.2019

Зенит — Ахмат 17.08.2019

15.08.2019 33 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Питерский Зенит и Грозненский Ахмат. Встреча состоится в эту субботу в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Останется ли Зенит на первом месте после этого поединка? Чем удивит Ахмат? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.40) Х (4.74) П2 (8.30) Зенит Ахмат Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Газпром Арена». Санкт-Петербург. 17.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч Зенит — Ахмат

Зенит : Лунёв; Дуглас, Ракицкий, Иванович, Смольников; Барриос, Оздоев, Дриусси, Ригони; Дзюба, Азмун. Ахмат : Городов; Харин, Нижич, Вилькёр, Семёнов, Уциев; Бериша, Швец, Иванов, Силва Лима; Митришев.

В ближайшее время Питерскому Зениту точно не сможет помочь полузащитник Далер Кузяев. Ещё 21 марта, в игре за сборную России против Бельгийцев, он получил тяжелейшую травму мениска. До сих пор непонятно, увидим ли мы Кузяева на поле в 2019 году или нет.

Нападающий Раванелли продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена. В ближайшее время этот футболист точно не поможет Ахмату. Также предстоящий матч пропустит нападающий Мбенге, получивший красную карточку в поединке прошлого тура против Московского Спартака. Остальные футболисты Грозненского клуба готовы помочь своей команде.

История личных встреч

В Российской истории Зенит и Ахмат 26 раз встречались друг с другом. Не удивительно, что клуб из Санкт-Петербурга смог выиграть в большем количестве матчей, а именно в 12. Ахмат, в свою очередь, победил в семи встречах. Еще семь матчей, включая и последний проведенный, завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Питерский Зенит полностью подтверждает статус действующего чемпиона России. После пяти сыгранных туров нового первенства, команда Сергея Семака снова идёт на первой строчке в турнирной таблице, потеряв очки лишь однажды. Более того, Зенит пропустил всего два мяча за пять игр и на данный момент является лидером по этому показателю. К тому же, с девятью забитыми мячами Питерцы также находятся в числе лидеров. Вообщем, Зенит подошел в отличной форме к старту нового первенства.

А вот про Ахмат такого сказать явно нельзя. Грозненский клуб проиграл в трех из пяти поединков, победив лишь в домашних матчах. Также, команда Рашида Рахимова сейчас имеет некие проблемы с результативностью. Пока на счету Ахмата всего 4 забитых мяча и сразу 8 пропущенных. С такими показателями Грозненцам вряд ли можно рассчитывать на равную игру против Питерской команды. Да и статистика последних игр Ахмата против Питерского соперника не сулит гостям ничего хорошего.

Прогноз: Зенит возьмет три очка. Ахмату вряд ли удастся даже отличится.

Интересные факты перед матчем

В 2019 календарном году Зенит еще не проигрывал на своем поле в рамках Российской Премьер-лиги. Ахмат не забил ни одного мяча в четырех последних гостевых поединках Премьер-лиги.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Зенит — Ахмат, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Зенит — Ахмат Ставка: Победа Зенита с форой (-1) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Зенит — Ахмат Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.

«Зенит» – «Ахмат»

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

17.08.2018. 19:00 МСК.

После пяти туров «Зенит» – самая лучшая команда чемпионата по игре в обороне: в пяти матчах подопечные Сергея Семака пропустили лишь два мяча. Смогут ли футболисты «Ахмата» ухудшить статистику «сине-бело-голубых», забив им в предстоящей игре? Мы считаем, что нет!

Форма команды «Зенит»

Свой последний серьёзный спад футболисты «Зенита» пережили в конце 2018 года, когда из-за травм и участия в Лиге Европы команде просто не хватало сил. После зимнего перерыва подопечные Сергея Семака набрали отличный ход, стали чемпионами и столь же уверенно продолжают шагать по дистанции уже нового сезона. В пяти матчах «сине-бело-голубые» уже обыграли «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:0) и «Динамо» (2:0). Единственная потеря очков случилась в противостоянии с «Краснодаром» (1:1), что явно нельзя назвать провалом, тем более «Зенит» владел серьёзным игровым превосходством. Отлично вписываются состав новички команды Дуглас Сантон, Алексей Сутормин и Малком, при этом трансферная кампания в Санкт-Петербурге ещё не закончилась, значит, клуб будет только сильнее.

Форма команды «Ахмат»

Для футболистов «Ахмата» нынешний сезон начался с домашней победы над «Краснодаром», что предвещало грозненскому клубу решение больших задач. Однако дальше дела стали ухудшаться. Сначала случилось крупное поражение от «Урала» (0:3), затем подопечные Рашида Рахимова проиграли «Рубину» (0:1), с большим трудом была одержана победа над главным аутсайдером сезона «Оренбургом» (2:1), а в прошлом туре «Ахмат» проиграл «Спартаку» (1:3). Учитывая, что на матчи с «красно-белыми» грозненцы настраиваются, как на последний бой, резервов у коллектива осталось не так много. Дополнительной проблемой по итогам того поединка стала нелепая красная карточка и автоматическая дисквалификация Аблайе Мбенга, который был практически безальтернативным форвардом команды.

История личных встреч между «Зенитом» и «Ахматом»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 24 очные встречи. На счету петербургского клуба 11 побед, грозненцы были сильнее в шести поединках, а ещё семь игр завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне «сине-бело-голубых» – 37:21. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали футболисты «Зенита» – 1:0, а затем была ничья – 1:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы на матч «Зенит» – «Ахмат»

Очные встречи «Зенита» и «Ахмата», которые проходят в последние годы в Санкт-Петербурге, имеют удивительную особенность: в девяти из десяти таких матчей минимум одна из команд покидала поле, не забив ни одного гола. Разумеется, гораздо чаще с «баранкой» покидали город с берегов Невы футболисты грозненского клуба, которые в семи случаях из десяти не могли забить. Учитывая, сколько сил и эмоций оставили подопечные Рашида Рахимова в поединке со «Спартаком», а также дисквалификацию основного форварда команда Абдлайе Мбенга, ожидать результативного футбола от гостей не приходится. Сделать ставку на





Зенит Санкт-Петербург

Ну наверное эта и называется игра на классе, когда команда в целом ничего впечатляющего на поле не показывает, но при этом, возглавляет турнирную таблицу, и имеет лучшею разницу забита-пропущенных мячей 9-2(+7) . Взять тот же матч с Динамо в прошлом туре, ну совершенно равная игра, и может даже с небольшим перевесом москвичей,а в итоги, Зенит побеждает 2-0. И такая штука происходит можно сказать в каждом туре , играя хуже, Зенит побеждает… Матчи против Ахмата, для Зенита думаю что стали очень даже принципиальными за последние годы, видь далеко не один раз грозненская команда обыгрывала питерскую. Но сейчас ситуация пожалуй изменилась, Зенит, как показывает турнирная таблица, равных в чемпионате не имеет, ну а чеченцы совершенно беззубая команда у которой ничего не получается. Так что, очередные три очка подопечные Семака, в данном матче пожалуй положить в свою копилку ну просто обязаны !

Ахмат Грозный

На мой взгляд, пока Ахмат не возьмет себе реально нормального тренера, а не забулдыгу типа Рахимова, толку никакого у них не будет ! Что атака, что оборона, ну совершенно никакая у Ахмата, разница забита-пропущенных мячей 4-8 эта собственно наглядно демонстрирует ! Каждый как-то сам по себе на поле бегает, о какой-то командной игре, комбинациях речи вообще не идет… Удивительно вообще, что 6 очков в копилки Ахмата сейчас лежат…. Сейчас конечное совершенно не те времена для чеченского коллектива, когда они обыгрывали Зенит несколько раз подряд… Хоть в СМИ и высказывается грозненская команда что, цели попасть в еврокубки, но если такие команды, с такой игрой будут попадать в еврокубки, для этого пожалуй нужно квот 12 в еврокубке , а не 5…. На деле, для такого Ахмата уже супер успехом будет держатся спокойно в районе 10 место весь сезон, и все! Хотя я думаю что, будут у команды проблемы, и будут они временами даже посещать зону переходных матчей…

Прогноз

Ну с ставкой тут собственно все понятно ! Конечное же эта победа Зенита ! Наверняка матч в целом получится скучным, низовым, и нудным. Но, свои дежурные три очка питерская команда в копилку положит ! Ну а Ахмат потерпит далеко не последние поражение свое в сезоне !

Зенит — Ахмат. Прогноз на матч чемпионата России

Зенит — Ахмат. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (17.08.2019)

Зенит — Ахмат. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Зенит — Ахмат, который состоится на стадионе Газпром-Арена в субботу 17 августа, начало в 19:00 (МСК).

Зенит — Ахмат. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Зенит, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В активе действующего чемпиона России 13 очков после пяти туров и он лидирует, на два балла опережая своего ближайшего преследователя — Ростов. В прошлую субботу Зенит обыграл на выезде Динамо со счетом 2:0 — по голу забили Дзюба и Оздоев. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия подопечных Сергея Семака насчитывает шесть матчей, пять из которых были выиграны. А за 18 предыдущих встреч в чемпионате России Зенит проиграл только одну. Продолжается его домашняя беспроигрышная полоса, составляющая девять поединков — восемь побед и одна ничья. Кроме того, Зенит забивал в каждом из 14 последних матчей на своем поле, в том числе в 11 встречах больше одного гола.

Ахмат в настоящий момент занимает десятое место, набрав шесть очков. В прошлое воскресенье он проиграл дома Спартаку со счетом 1:3. Это было его третье поражение за четыре последних матча в чемпионате — столько же раз он проиграл за 13 поединков перед этим. В гостях Ахмат не побеждает в четырех последних встречах, проиграв три из них. При этом он не забил ни одного гола за эти четыре поединка. Ранее грозненский клуб выиграл на чужом поле три подряд матча с общим счетом 5:1.

Зенит — Ахмат. Ставки на матч:

Зенит — Ахмат. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в паре встреч с Ахматом Зенит набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде. В целом он не проигрывает этому сопернику в четырех последних матчах — две победы и две ничьи. Перед этим Зенит уступал Ахмату в трех подряд встречах. Стоит добавить, что ни один из семи последних матчей этого противостояния в Санкт-Петербурге не завершился вничью — четыре победы хозяев и три победы гостей. Кроме того, только в одном из десяти предыдущих матчей между Зенитом и Ахматом в Санкт-Петербурге забивали обе команды.

>Забивает за игру

0.8

Зенит — Ахмат. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Зенита без пропущенных голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Зенита со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что Зенит не пропустит, принимаются с котировкой 1.93.

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О матче

После 5 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ. Петербуржцы одержали 4 победы и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). «Ахмат» же выступает нестабильно: 2 победы, 3 поражения. Именно поэтому грозненцы занимают место в середине турнирной таблице. Фаворитом встречи является «Зенит»: поставить на его победу можно примерно за 1,4. Котировки на триумф «Ахмата» больше 8.

Статистика для ставок

В 10 последних личных встречах в РПЛ на поле «Зенита» командам не удавалось обмениваться забитыми голами 9 раз. Возможно, один из соперников не отличиться и в предстоящем матче. Коэффициент на это событие около 1,7.

Также в 7 последних личных встречах в РПЛ «Ахмат» не проигрывал «Зениту» с разницей в 2 и более мячей 6 раз. Таким образом, логично обратить внимание на фору (+1,5) в пользу гостей с коэффициентом в районе 1,8.

В 5 последних очных противостояниях в чемпионате 4 раза сыграла ставка «Тотал меньше 2,5». Поставить на то, что командам не удастся забить больше 2 мячей в предстоящем матче, можно примерно за 2.

Ставки на игроков

После 5 туров нападающий «Зенита» Артём Дзюба является одним из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ с 4 голами. Высока вероятность, что футболисту удастся отличиться и в этой игре. Котировки на гол Артёма Дзюбы в районе 1,7.

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