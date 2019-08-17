«Эвертон» – «Уотфорд». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Эвертон» — «Уотфорд». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Эвертон – Уотфорд. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Эвертон – Уотфорд. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Эвертоном и Уотфордом. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Эвертон – Уотфорд. Прогноз в пользу победы Эвертона:

Эвертон выиграл шесть из девяти первых матчей против Уотфорда в Премьер-лиге (=2-1), но не выиграл ни одного из трех предыдущих поединков (=1-2).

Уотфорд не выиграл ни одного из 13 предыдущих гостевых матчей против Эвертона во всех турнирах (=2-11). При этом в трех из четырех последних поединков на Гудисон Парк он вел в счете, но все равно не мог победить.

В последний раз Эвертон проигрывал первый домашний матч чемпионата в 2011 году — тогда он уступил со счетом 0:1 КПР. После этого «Ириски» трижды выигрывали в таких поединках и четыре раза играли вничью.

Уотфорд проиграл в Премьер-лиге четыре матча подряд и теперь впервые с конца сезона 2016/17 может проиграть в пяти кряду поединках.

Эвертон впервые с апреля 2017 года может победить на своем поле в пяти подряд встречах.

Эвертон – Уотфорд. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что этот матч выиграет Эвертон.

1.75П1

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Эвертон – Уотфорд. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Эвертон не пропустил ни одного гола за пять предыдущих домашних матчей в Премьер-лиге. Сейчас впервые с сентября 2013 года его домашняя «сухая» серия может достичь шести поединков.

14 из 15 последних голов в противостоянии Эвертона и Уотфорда в Премьер-лиге были забиты во вторых таймах матчей. А на Гудисон Парк 16 из 23 голов противостояния были забиты после перерыва (70%).

Эвертон – Уотфорд. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Эвертон не пропустит.

2.60Эвертон не пропустит

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Эвертон – Уотфорд. Прогнозы по остальным линиям:

За 24 гостевых матча в Премьер-лиге против мерсисайдских команд (Эвертон и Ливерпуль) Уотфорд набрал лишь пять очков (+1=2-21).

В прошлом туре Эвертон встречался с Кристал Пэлас и доигрывал матч вдесятером из-за удаления Моргана Шнейдерлина. Он стал 12-м игроком, получившим красную карточку в команде, которой руководил Марку Силва. С 14 января 2017 года, когда португалец дебютировал в Премьер-лиге, ни у одного другого наставника игроки не удалялись так часто.

Гильфи Сигурдссон провел против Уотфорда в Премьер-лиге восемь матчей и не набрал ни одного очка по системе Гол+Пас. Ни с одной другой командой он не провел так много поединков, не забив или не сделав хотя бы один голевой пас.

Эвертон – Уотфорд. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Эвертона с форой (-1).

2.31П1 (-1)

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Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

16.08.2019 7 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Эвертон и Уотфорд. Встреча состоится в эту субботу в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Уотфорд придти в себя после неудачного старт чемпионата? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.76) Х (3.92) П2 (4.90) Эвертон Уотфорд Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Гудисон Парк». Ливерпуль. 17.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

Эвертон : Пикфорд; Кин, Мина, Динь, Коулмэн; Гбамин, Гомеш, Сигурдссон, Ричарлисон, Бернард, Кальверт-Льюин. Уотфорд : Фостер; Холебас, Каткарт, Доусон, Кико; Капу, Дукуре, Деулофеу, Хьюз; Грей, Дини.

Единственным травмированным футболистом в составе Эвертона на данный момент является центральный полузащитник Фабиан Делф. Он лечит травму паха и его возвращение на футбольное поле ожидается не раньше конца сентября. Также под вопросом участие в предстоящем матче крайнего защитника Лейтона Бэйнса. К тому же, в первом туре удаление схлопотал центральный полузащитник Морган Шнайдерлин и он также не поможет Эвертону в поединке с Уотфордом.

Данни Уэлбэк и Том Деле-Баширу точно не помогут Уотфорду в предстоящем матче из-за травм. Под вопросом находится участие в матче Пенаранды, Фулукье и Чалобы. Остальные футболисты «шершней» полностью здоровы и готовы помочь своему клубу.

История личных встреч

История встреч между Эвертоном и Уотфордом насчитывает всего 26 матчей. Однако, в этом противостоянии наблюдается заметный перевес в сторону Ливерпульцев, которые выиграли 17 поединков. Уотфорд, в свою очередь, смог победить только в пяти встречах. Остальные четыре матча между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Эвертон достаточно неплохо укрепился в летнее трансферное окно и многие аналитики ему пророчат борьбу за еврокубковые места. Однако, в первом туре «ириски» не смогли довольствоваться победой, сыграв вничью 0:0 на выезде с Кристал Пэлас. Тем не менее, стоит заметить, что Эвертон был куда ближе к победе и гораздо чаще угрожал воротам своего соперника. Теперь на очереди домашний матч, а на своем поле Эвертон выглядит куда более уверенно, чем на выезде. В эту субботу команда Да Силвы должна показать, на что она способна.

А вот Уотфорд серьезно разочаровал в первом туре. «Шершни» на своем поле умудрились разгромно проиграть Брайтону со счетом 0:3, лишний раз доказав, что они имеют огромные проблемы в обороне. Перед началом чемпионата ведущие Английские аналитики и вовсе назвали оборонительную линию «шершней» самой слабой в лиге и кажется, что они были правы. Как Уотфорд собирается противостоять укрепившемуся Эвертону в предстоящей игре, пока не совсем понятно.

Прогноз: Эвертон должен брать три очка. Но вряд ли этот матч принесет большое количество забитых мячей.

Интересные факты перед матчем

Эвертон никогда в своей истории не проигрывал дома Уотфорду. Эвертон не пропустил ни одного мяча за пять предыдущих домашних поединков АПЛ.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Эвертон — Уотфорд, по мнению online-bookmakers.com, будут

Получи 100$ для ставки Получить Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов Ставка: Победа Эвертона (П1) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Футбол Англии. Эвертон — Уотфорд. Прогнозы на матч

Эвертон — Уотфорд. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Эвертон — Уотфорд. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Эвертон — Уотфорд, который состоится на стадионе Гудисон Парк (Goodison Park) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).

Эвертон — Уотфорд. Кто фаворит матча?

В этом матче букмекеры считают фаворитом Эвертон, оценив вероятность его победы выше 50%. В прошлом сезоне команда из Ливерпуля заняла восьмое место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги, а в первом туре нового розыгрыша чемпионата сыграла вничью 0:0 с Кристал Пэлас в Лондоне. При этом Эвертон доигрывал встречу вдесятером — на 76-й минуте за две желтые карточки был удален Морган Шнейдерлин. С учетом прошлого сезона «Ириски» не проигрывают в пяти последних матчах чемпионата — две победы и три ничьи. А из девяти предыдущих поединков они проиграли только один и одержали пять побед. В семи из девяти этих матчей Эвертон не пропускал ни одного гола. На своем поле он выиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 9:0. Перед этим Эвертон победил лишь раз за восемь поединков в родных стенах, трижды сыграв вничью и четыре раза проиграв.

Уотфорд в прошлом сезоне занял 11-е место, набрав на четыре очка меньше Эвертона. На прошлой неделе в первом поединке нового розыгрыша чемпионата он потерпел крупное поражение от Брайтона со счетом 0:3. С учетом прошлого сезона это был его четвертый кряду проигрыш и в третий раз подряд Уотфорд проиграл с крупным счетом. Выиграл же он лишь два матча из десяти последних в Премьер-лиге. На выезде Уотфорд проиграл пять из восьми предыдущих поединков и одержал только две победы.

Эвертон — Уотфорд. Ставки на матч:

Эвертон — Уотфорд. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Эвертона Уотфорд набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. Кстати, ни один из восьми предыдущих матчей этого противостояния не завершился победой команды, игравшей в гостях — пять побед хозяев и три ничьи. Эвертон не проиграл ни одного из шести матчей против Уотфорда в родных стенах в рамках Премьер-лиги, выиграв четыре из них.

>Забивает за игру

0

Эвертон — Уотфорд. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Эвертона и ставят на то, что он не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Эвертона со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на то, что Эвертон не пропустит, можно с котировкой 2.60.



Эвертон

«Эвертон» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. После первого тура у «ирисок» одна ничья и, соответственно, в копилке один пункт.

Уотфорд

«Уотфорд» восемнадцатый в таблице. «Шершни» проиграли в первом круге, соответственно в копилке набранных очков, пока, не имеют.

Прогноз

Здесь готов не согласиться с коэффициентами и можно рискнуть взять андердога. «Уотфорд», например, неплохо провел предсезонные игры, проиграв в четырех товарищеских играх лишь «Аяксу». А среди побед были виктории над «Байером» и «Реал Сосьедадом» — соперники вполне солидные. В чемпионате «Уотфорд» дома попал под «Брайтон» и сгорел 0:3. Автогол в дебюте матча разрушил все планы «шершней», затем «Уотфорд» от шока уже оправится не сумел или, можно сказать, не успел, получив еще два мяча. Но «Эвертон», в свою очередь, сам сейчас в поисках своего футбола. Сыграли в предсезонном этапе немало товарищеских встреч, но среди них лишь одна победа. И в первом круге сыграли в ничью с «Кристал Пэлас». Даже не сумели им забить, но, в то же время, и не пропустить. Да, соперник на своем поле хорош, но «ириски» в этой паре были фаворитами. Также отмечу, что в личных встречах нет какого — то со стороны «Эвертона» большого преимущества над «Уотфордом». С 2007 года все победы «ирисок» над «шершнями» давались не более, чем в один мяч, то бишь непростыми. Вот и здесь думаю, что соперники достойны друг друга и, лично я, жду равного футбола. И рискну предположить, что гости не останутся в этой игре без набранных очков, но, как говорится, подстраховка лишней никогда не бывает, поэтому пред остерегусь в виде плюсовой форы на подопечных Грасии.

«Эвертон» – «Уотфорд». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур.

«Эвертон» – «Уотфорд»

Ливерпуль. Стадион: «Гудисон Парк». 17.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Ли Мэйсон

Матч двух амбициозных команд, которые начали сезон не так, как ожидалось – без забитых голов. Сумеют ли отличиться команды забитыми мячами или кто-то из них уедет домой с «баранкой»?

Форма «Эвертона»

«Эвертон», который качественно вложился в трансферное окно, особенно в атакующую линию, начал сезон с нулевой ничьи с «Кристал Пэласом» на «Селхерст Парк», хотя, как и ожидалось, «Эвертон» владел инициативой по ходу матча, но не смог извлечь дивидендов, имея при этом 2 стопроцентных голевых моментов, но хозяева также отличились 2 убойными моментами.

Однако уже не первый год «Эвертон» закупается качественными игроками, но все равно никак не может подняться на следующую ступень и наконец-то ворваться в элиту английского футбола. «Ирискам» даже с нынешним составом не место в топ-6, поэтому не стоит ожидать качественного скачка по сравнению с прошлым сезоном.

Форма «Уотфорда»

«Уотфорд», несмотря на качественно проведённую предсезонку, начал сезон мегапровально с крупного домашнего поражения от «Брайтона» со счётом 0:3. Причём «Уотфорд» создавал больше моментов, но реализация у «шершней» хромала, в то время как подопечные нового тренера «чаек» Грэма Поттера хладнокровно реализовали свои шансы, нанеся три удара в створ, которые стали голевыми. Но несмотря на такое крупное поражение, списывать «Уотфорд» со счетов ещё преждевременно, так как одноразовая непруха с «Брайтоном» не является поводом увольнять Хави Грасию и бить в бубны в том числе. Поэтому ждём выправления ситуации у «шершней», ибо этим летом «Уотфорду» удалось усилиться качественными игроками.

Травмированные и дисквалифицированные

«Эвертон»: Шнайдерлин, Гомеш, Делф, Бэйнс

«Уотфорд»: Пеньяранда

История встреч

28 раз встречались эти команды. 19 побед на счету «Эвертона», всего лишь 5 на счету «Уотфорда» и оставшиеся 4 матча завершились вничью. В прошлом сезоне матч на «Гудисоне» завершился вничью 2:2, а матч второго круга на «Викаридж Роуд» завершился минимальной победой «шершней» – 1:0.

Важные факты о матче

«Эвертон» сыграл последние 5 домашних матчей на «ноль». В 4 из них «ириски» одержали победу

Тотал забитых мячей в 11 из последних 13 матчах с участием «Уотфорда» составил более 2,5 мячей

«Уотфорд» проиграл последние 4 матча

14 из 15 голов в последних очных встречах в рамках АПЛ были забиты во втором тайме

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Эвертон» является безоговорочным фаворитом матча, что вполне закономерно. «Эвертон», хотя и небезупречен в атаке, но у «Уотфорда» полный бардак в обороне, чем хозяева должны воспользоваться. БК

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