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Прогноз Блэкберн — Мидлсбро (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Блэкберн — Мидлсбро



Некогда “Блэкберн” и “Мидлсбро” соперничали в Английской Премьер-лиге, но теперь они выступают в Чемпионшипе. Обе команды с крутой историей, хоть и давно не показывают высокий уровень игры. Тем не менее, одни имени приковывают внимание к афише покруче, чем все остальные поединки третьего тура во втором по силе английском дивизионе. Хоть те же хозяева и проиграли два матча на старте, что не сулит им ничего хорошего дальше, а нам сложно ожидать крутой поединок в третьем круге.

Ориентировочные составы на матч Блэкберн — Мидлсбро:

“Блэкберн” (4-5-1): Леутвилер — Каннингхэм, Грайсон, Платт, Ниамбе — Эванс, Смолвуд, Даунинг, Бакли, Бреретон — Грэм

Не сыграют: Ленихан, Харт, Дэвенпорт

“Мидлсбро” (4-3-3): Пирс — Бола, Френд, Вуд-Гордон, Дикстил — Савиль, Клейтон, Таверньер — Уокер, Гестед, Браун

Не сыграют: Флай

Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро:

Да и “Мидлсбро” не далеко ушел от зоны вылета. В первом же туре “Смогги” откатали безумную ничью с “Лутон Таун” (3:3), но затем проиграли “Брентфорду” (0:1). На фоне “Блэкберна”, который не смог набрать и одного очка, гости выглядят фаворитами, но их перспективы на грядущий год крайне сомнительны. Учитывая, что за две игры хозяева забили лишь один мяч, мы не будем рассчитывать на их активность в атакующих действиях и в этот раз. Мы рекомендуем поставить в этом матче на П2 с коэффициентом 3,07

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Прогноз на матч Блэкберн – Мидлсбро

Блэкберн Роверс — Мидлсбро, чемпионат Англии, Чемпионшип, 3 тур.

Раньше почему-то не замечал здесь такой прекрасной ставки — каждая команда забьет больше определенного количества мячей. В данном случае — это полтора. Идеальная ставка, ведь коэффициент на данный исход просто огромный. В одном из матчей Чемпионшипа я так же рискну поставить на этот исход. Буду ждать результативного матча от этих двух команд.

Предполагаемый счет — 2:2. РПЛ, уверенный прогноз:

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