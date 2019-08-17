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Прогноз Ноттингем Форест — Бирмингем (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Ноттингем Форест — Бирмингем



Этим летом “Ноттингем Форест” приобрел защитника лондонского “Арсенала” Дженкинсона, но пока что это не особо помогает хозяевам. За два первых тура они пропустили три мяча и заработали всего лишь одно очко. С таким результатом им приходиться находиться возле зоны вылета, хотя амбиции у клуба большие. “Бирмингем” пока не теряет очки, поэтому в противостоянии в рамках третьего утра они должны считаться фаворитом, даже не глядя на выездной поединок. Тем не менее, о голевой феерии мечтать и не стоит.

Ориентировочные составы на матч Ноттингем Форест — Бирмингем:

“Ноттингем Форест” (4-3-3): Самба — Рибейро, Фигейредо, Уорралл, Дженкинсон — Бостокс, Соу, Силва — Амеоби, Мир Висенте, Аппиа

Не сыграют: —

“Бирмингем” (5-4-1): Кэмп — Вильяльба, Педерсен, Робертс, Ден, КОлин — Кроули, Дэвис, Гарднер, Шуньич — Юткевич

Не сыграют: Кифтенбелд, Граундс, Кейта, Мрабти

Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бирмингем:

Дело в том, что за два матча “Бирмингем” хоть и пропустил всего лишь один мяч, но при этом и забил только два. У “Ноттингема” есть явные проблемы в обороне, но воспользоваться этим гостям будет крайне трудно. Возможно, им и удастся отличиться, но точнее не более одного раз. А вот о голах от хозяев можно только мечтать, ведь уровень их игры далек от идеала. Именно поэтому мы считаем, что в этой игре победят гости. Рекомендуем в этом противостоянии поставить на П2 с коэффициентом 3,98

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«Ноттингем» — «Бирмингем». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 3-й тур.

«Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити»

Стадион: «Сити Граунд». Ноттингем, Англия.

17.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Тони Харрингтон (Англия)

В третьем туре Чемпионшипа «Ноттингем Форест» на своей арене примет «Бирмингем Сити». Хозяева поля после слабого старта постараются одержать первую победу в текущем сезоне. Гости недавно разочаровали своих фанатов, вылетев из Кубка английской лиги.

«Ноттингем Форест»: одержать первую победу в Чемпионшипе

В дебютном туре команда под руководством Сабри Лямуши на своей арене встретилась с «Вест Бромвич Альбион» Славена Билича. «Лесники» составили конкуренцию фавориту встречи, но потерпели поражение со счётом 1:2. Следующим соперником «Ноттингем Форест» стал «Лидс Юнайтед». На выезде подопечным Лямуши пришлось сдержать натиск футболистов Марсело Бьелсы. «Лесники» смогли вырвать ничейный результат в концовке встречи.

После матчей Чемпионшипа «Ноттингем Форест» удачно выступил в рамках Кубка английской лиги. В 1/64 финала команда Лямуши в родных стенах добилась минимального преимущества над «Флитвудом» – 1:0.

«Бирмингем Сити»: попытаться одержать победу после двух неудачных матчей

«Бирмингем Сити» хорошо начал сезон Чемпионшипа, в первом туре команда Пепа Клотета нанесла поражение «Брентфорду» со счётом 1:0. После выезда к «Брентфорду» «синие» отправились в гости к «Портсмуту». Бирмингемцы потерпели фиаско в матче 1/64 финала Кубка английской лиги – 0:3.

Во втором туре Чемпионшипа «Бирмингем» на своей арене не смог переиграть «Бристоль Сити», матч завершился со счётом 1:1. Предстоящую игру с «Ноттингем Форест» могут пропустить Джонатан Граундс, Шейк Кейта, Жак Магома и Керим Мрабти.

«Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити»: результаты личных встреч

В предыдущем сезоне команды провели два матча. На поле «Ноттингем Форест» была зафиксирована результативная ничья 2:2, а в Бирмингеме хозяева поля праздновали победу со счётом 2:0.

«Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити»: ориентировочные составы команд

Состав «Ноттингем Форест»: Мурич, Робинсон, Уорралл, Фигейреду, Кэш, Семедо, Уотсон, Силва, Амеоби, Граббан, Лолли.

Состав «Бирмингем Сити»: Камп, Педерсен, Дин, Робертс, Колен, Гарднер, Шуньич, Вильяльба, Кроули, Юткевич, Хименес.

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Прогноз и ставки на матч «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити»

В составе «Бирмингем Сити» есть несколько травмированных футболистов. «Синие» растеряли лучшие кондиции. Что касается «Ноттингем Форест», то клуб также не убедил своей игрой на старте этого сезона. Между этими командами может снова получится результативная встреча, как в прошлом сезоне. На предстоящий матч предлагаем рассмотреть следующие варианты.

«Ноттингем Форест» ТБ 1,5 с коэффициентом 2,19 в

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