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«Нефтехимик» проводит неважную предсезонку, в которой не одержал ни одной победы. А это тревожный звоночек. В межсезонье команда обновилась и на первый взгляд не стала слабее. «Ак Барс» же ждут большие изменения. Игровая философия Дмитрия Квартальнова наверняка будет тяжело даваться казанской публике. Но наличие результатов сгладит эту проблему.
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