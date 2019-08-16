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Прогноз и ставки Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм



Заноза от того четвертьфинала Лиги чемпионов болит настолько сильно, что отмененный с помощью VAR гол Стерлинга до сих пор является фанатам «Сити» в ночных кошмарах. Турнирная ситуация в АПЛ пока еще очень далека от своего пика, но у этого матча будет свой подтекст. Гвардиола пометил эту игру в календаре красным.

Ориентировочные составы на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» (4-3-3): Браво – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Родриго, Сильва – Жезус Стерлинг, Агуэро

Не сыграют: Сане

«Тоттенхэм» (4-5-1): Льорис — Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Уокер-Петерс — Сиссоко, Эриксен, Скипп, Ламела, Лукас — Кейн

Не сыграют: Алли

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

К центральному матчу тура обе команды подходят в хорошем настроении. И те и другие в прекрасном стиле выиграли в стартовом туре, хотя «шпором» пришлось прилично попотеть в игре с «Астон Виллой». К тому же у лондонцев есть потери в составе. Без Сона и Алли – это другая команда.

У «Сити» скамейка настолько длинная, что на смену звезде, выходит суперзвезда. Гвардиоле нужно лишь вовремя почувствовать, какой из гением нужен в данную минуту. Основные ударные силы в строю, так что мы вправе ждать голы. Наш прогноз на этот матч – тотал больше 3,5 голов за 2,2.

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Чемпионат Англии. Манчестер Сити — Тоттенхэм. Прогнозы на матч

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Манчестер Сити — Тоттенхэм, который состоится на стадионе Этихад (Etihad Stadium) в субботу 17 августа, начало в 19:30 (МСК).

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Кто фаворит матча?

Это центральный матч второго тура чемпионата английской Премьер-лиги и букмекеры в нем ставят на уверенную победу Манчестер Сити с разницей более, чем в один гол. В прошлом сезоне «Горожане» стали чемпионами страны, на одно очко опередив Ливерпуль. Защиту титула они начали с крупной победы над Вест Хэмом, отправив в ворота соперника пять безответных мячей. Хет-трик в поединке с «Молотобойцами» оформил Рахим Стерлинг, а еще по разу отличились Габриэль Жезуш и Серхио Агуэро. С учетом прошлого сезона подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 15 кряду поединков в Премьер-лиге. При этом продолжается из безничейная серия в турнире, насчитывающая 31 матч — 27 побед и четыре поражения. На своем поле Манчестер Сити выиграл девять последних поединков в национальном первенстве и побеждал в 19 из 20 предыдущих матчей чемпионата.

Тотетнхэм в прошлом сезоне занял четвертое место, а в первом туре текущего розыгрыша чемпионата не без труда обыграл Астон Виллу — 3:1. «Шпоры» пропустили первыми уже на 9-й минуте, а отыгрались только на 73-й минуте. Еще два мяча они забили после 85-й минуты — дубль оформил Харри Кейн. Это была только четвертая победа столичного клуба за 13 последних матчей в чемпионате при двух ничейных результатах и семи поражениях. А в гостях он проиграл шесть последних матчей с общим счетом 3:10. К слову, столько же поражений Тоттенхэм потерпел за 27 матчей на чужом поле перед этим. Также надо сказать, что в трех из пяти последних гостевых матчей он не забивал ни одного гола, хотя перед этим ему удавалось поразить цель в 14 выездных встречах кряду.

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Ставки на матч:

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Как играли между собой?

В прошлом сезоне эти команды провели друг с другом четыре официальных матча и три из них выиграл Манчестер Сити. Он обыграл Тоттенхэм в обоих поединках в чемпионате — с одинаковым счетом 1:0. А в Лиге чемпионов после гостевого поражения 0:1 дома Ман Сити победил со счетом 4:3 и вылетел из турнира. Кстати, то поражение в главном Еврокубке — единственное для «Горожан» за семь последних официальных матчей с Тоттенхэмом при пяти победах и одной ничьей. Перед этим они проиграли столичному клубу три встречи подряд.

>Забивает за игру

3

Манчестер Сити — Тоттенхэм. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Манчестер Сити и ставят на то, что результативность игры превысит три мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Манчестер Сити со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициенты 7.00 и 7.50 соответственно). Поставить на тотал матча больше 3,5 голов можно с котировкой 2.19.



Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Манчестер Сити и Тоттенхэмом. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз в пользу победы Манчестер Сити:

Манчестер Сити выиграл четыре предыдущих матча Премьер-лиги против Тоттенхэма и теперь впервые может обыграть его в пяти кряду поединках турнира.

За девять последних гостевых матчей против Манчестер Сити в Премьер-лиге Тоттенхэм набрал лишь четыре очка (+1=1-7).

В последний раз Манчестер Сити проигрывал первый домашний матч чемпионата в высшем дивизионе Англии в 1989 году — тогда он уступил Саутгемптону. После этого «Горожане» 16 раз выигрывали первую встречу в родных стенах и восемь раз играли вничью.

Тоттенхэм проиграл шесть предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге. Впервые с декабря 2000 года его выездная проигрышная серия может достичь семи поединков.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат хозяева поля.

1.384П1

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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогнозы статистики на голы (тотал):

В первом туре в матче против Астон Виллы Тоттенхэм нанес 31 удар по чужим воротам, что является рекордом для матчей стартового игрового дня в Премьер-лиге. Кстати, 18 ударов пришлись на те 26 минут игрового времени, что провел на поле Кристиан Эриксен.

Серхио Агуэро забил на Этихад Стэдиум в Премьер-лиге 96 голов. Только три игрока забивали на одном стадионе больше и еще один мяч позволит Агуэро догнать Алана Ширера, забившего на Сент-Джеймс Парк 97 мячей.

В прошлые выходные в матче против Вест Хэма Рахим Стерлинг оформил хет-трик. За шесть последних матчей против Тоттенхэма во всех турнирах он набрал шесть очков по системе Гол+Пас (5 голов и 1 передача). В том числе он забил четыре мяча за три предыдущих поединка против «Шпор» на Этихаде.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что результативность матча превысит три мяча.

2.21ТБ 3.5

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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогнозы по остальным линиям:

За 83 предыдущих матча в Премьер-лиге, в которых Манчестер Сити пропускал не более одного мяча, он не потерпел ни одного поражения. В последний раз «Горожане» проиграли, пропустив только один гол, в декабре 2016 года Ливерпулю. В то же время Ман Сити проиграл шесть последних матчей турнира, в которых пропускал больше одного мяча.

Маурисио Почеттино стал первым тренером, обыгравшим Пепа Гвардиолу в гостевой игре — в феврале 2009 года он во главе Эспаньола выиграл у Барселоны Гвардиолы. При этом только одному специалисту удавалось обыграть Гвардиолу в гостях дважды — Жозе Моуринью.

За 14 первых августовских матчей в Премьер-лиге Харри Кейн не забил ни одного гола, но за три последних матча в этом месяце он забил четыре мяча, ни разу не оставаясь без голов.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Ставка на автора гола:

Эксперты сайта считают, что в составе Тоттенхэма забьет Харри Кейн.

3.00Харри Кейн забьет

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Манчестер Сити

Манчестер Сити отлично вкатился в сезон: команда Хосепа Гвардиолы смогла завоевать Суперкубок Англии в игре против Ливерпуля. Если рассматривать матч в целом, то Ливерпуль выглядел лучше, но есть два «но»: 1) Это вовсе не означает, что Ливерпуль обойдёт их на дистанции; 2) Моментами казалось, что Гвардиола нашёл противоядие к прессингу Ливерпуля. Начнём именно с нового билд-апа Манчестер Сити: это использовал в Гамбурге Кристиан Тиц — вратарь поднимается на одну линию с центральными защитниками и у команды появляется преимущество при розыгрыше мяча; больше не надо стягивать огромное количество полузащитников и иметь мало вариантов при её дальнейшем развитии. Пока что это всех проблем не решает, но Хосеп на верном пути.

Манчестер Сити отлично укрепился. Главным трансфером стал приход «нового Бускетса» или просто Родриго из Атлетико Мадрид. Этот шаг был необходим Гвардиоле, так как Фернандиньо не молодеет, да и по игре с мячом к нему есть определённые вопросы (он всё же изначально не был разыгрывающим опорником). Такой ход сделает Манчестер Сити ещё более неуязвимым.

Предвосхищая вопросы: Манчестер Сити — явнейший фаворит чемпионской гонки, ведь они стали намного сильнее, чем в прошлом сезоне (да и в прошлом сезоне они должны были оторваться от Ливерпуля сильнее — просто посмотрите на ожидаемые очки xPTS). Точечные усиления сделали Манчестер Сити монстром дистанции. Но это не означает, что в Лиге Чемпионов Манчестер Сити тоже ждёт успех. Об этом напишу позже.

Тоттенхэм Хотспур

Тоттенхэм чем-то своим поведением в межсезонье напомнил мне Манчестер Сити: сделаны точечные усиления, которые могут сделать эту команду намного сильнее. Я говорю о переходе Н»Домбеле.

Прошлый сезон, несмотря на выход Тоттенхэма в финал Лиги Чемпионов, получился одним из худших при Почеттино по качеству игры, виной тому стал уход Муссы Дембеле из клуба — он играл важнейшую роль в системе Почеттино, ему не удалось быстро найти прямую замену. Как итог — постоянные метания Почеттино между 4-4-2 ромб, 4-4-2, 3-5-2 и 4-2-3-1. Часто «шпорам» просто очень сильно везло — вспомните ответный матч против Сити, когда в первые минуты счёт уже стал 2:2, что сильно помогло Тоттенхэму. «При 2:2 мы с Пепом посмотрели друг на друга. На наших лицах было написано: «Что вообще происходит?» — да, Почеттино в той игре сделал упор на открытость (из-за гола в гостях), но такого подарка он явно не ожидал.

Трансфер Н»Домбеле решит проблемы Тоттенхэма на дистанции (по игровым качествам он очень похож на Муссу Дембеле), но в матчах против Сити мало чем поможет.

Прогноз

В прошлом сезоне эти команды провели четыре матча: трижды побеждал Сити, Тоттенхэм — однажды. Это закономерный результат: трижды Сити выносил Тоттенхэм, победы должны были быть крупнее, а однажды Гвардиола совершил просто какое-то безумие (инвертированные вингеры при ложных фулбэках — и это далеко не всё). Виной тем событиям стал «синдром Гвардиолы» — какие-то очень странные решения в важных матчах Лиги Чемпионов.

Гвардиола сам не раз говорил, что в матчах национальных первенств он чувствует себя спокойно — там почти всегда получаешь то, чего заслуживаешь; в матчах Лиги Чемпионов он перестраховывается — роль случая слишком велика. Размышления на тему, правильно это или нет, оставим на потом, главное, что нужно знать — это игра чемпионата, ничего сверхъестественного Гвардиола придумывать не станет — Сити выйдет в самом оптимальном составе и уверенно обыграет Тоттенхэм (так было в обеих играх прошлого сезона в АПЛ — счёт должен был быть более крупным). Гвардиоле удобно играть против Почеттино, как Клоппу играть против самого Пепа.

Повторюсь — жду уверенной победы Манчестер Сити, поэтому мой прогноз — Ф1(-1,5).

Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

16.08.2019 7 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Манчестер Сити и Тоттенхэм. Встреча состоится в эту субботу в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:30 по московскому времени. Как закончится первый матч фаворитов Премьер-лиги в сезоне? Сможет ли Тоттенхэм вцепиться в результат? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.38) Х (5.40) П2 (8.40) Манчестер Сити Тоттенхэм Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Этихад». Манчестер. 17.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

Манчестер Сити : Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко; Де Брюйне, Родри, Сильва; Силва, Стерлинг, Агуэро. Тоттенхэм : Льорис; Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Уокер-Петерс; Ндомбеле, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Лукас; Кейн.

В составе Манчестер Сити ситуация с травмами обстоит не лучшим образом. Давно травмирован левый защитник Бенджамин Менди и его возвращение на поле ожидается не ранее, чем через месяц. Также, совсем недавно из обоймы «горожан» вылетел Лерой Сане, получивший травму колена в игре против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Степень серьезности его повреждения пока неизвестна. Под большим вопросом участие в матче Фернандиньо, который никак не может набрать оптимальное состояние.

В составе Тоттенхэма на данный момент травмированными числятся защитники Фойт и Сессеньон, а также полузащитник Деле Алли. Эти футболисты точно не помогут Лондонцам в предстоящей встрече. Также, не стоит ожидать с первых минут появление Бена Дэвиса, который долго лечит травму паха и находится не в лучшем физическом состоянии.

История личных встреч

История встреч между Манчестер Сити и Тоттенхэм насчитывает 150 встреч. Несмотря на такое большое количество матчей, в этой паре наблюдается полное равенство. Манчестер Сити смог выиграть 59 очных поединков, в то время, как Тоттенхэму покорились 58 матчей. Остальные 33 встречи между этими соперниками завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Манчестер Сити, судя по котировкам букмекеров, является главным фаворитом нынешнего первенства. Тоттенхэм, в свою очередь, считается главным претендентом на третью строчку в турнирной таблице, но и его участие в чемпионской гонке абсолютно не исключено. Команду, которая в прошлом сезоне дошла до финала Лиги Чемпионов, выбив на своем пути все тот же Манчестер Сити, точно нельзя сбрасывать со счетов. Предстоящий матч станет первой большой проверкой двух претендентов на чемпионство и победа в нём нужна обоим клубам, как воздух.

В первом туре Манчестер Сити и Тоттенхэм практически не заметили своих соперников. «Горожане» в гостях вдоволь поиздевались над Вест Хэмом, оформив пять безответных мячей в его ворота, а «шпоры» дома обыграли весьма крепкую Астон Виллу со счетом 3:1. Однако, несмотря на высокую результативность, вряд ли стоит ждать большое количество голов и в предстоящем матче. Ни Гвардиола, ни Почеттино, рисковать с первых минут не собираются. Тоттенхэм с первых минут закроется в обороне и будет рассчитывать на быстрые контратаки. Нас ждёт вязкая игра, которая будет сопровождаться большим количеством борьбы. Так или иначе, Тоттенхэм даст бой зазнавшимся «горожанам».

Прогноз: Манчестер Сити не сможет легко обыграть своего соперника. В этой встрече все может решить один забитый мяч.

Интересные факты перед матчем

3 из 4 предыдущих поединков между этими клубами завершились со счетом 1:0 — дважды в пользу Манчестер Сити и один раз в пользу Тоттенхэма. Манчестер Сити выиграл во всех домашних матчах в 2019 календарном году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха Ставка: Тотал меньше 3.5 голов (ТМ 3.5) Коэфф: 1.68 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха Ставка: Победа Тоттенхэма с форой (+2) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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