Прогноз редакции на матч Коринтианс — Ботафого

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Программу 15-го тура Бразилейрао открывает встреча “Коринтианса” и “Ботафого”. Обе команды на данный момент в отличном настроении. “Коринтианс” после Копа Америка провел восемь матчей без поражений, попутно пробившись в ¼ финала Южноамериканского Кубка. Успехи Тимау связаны с возвращение из Китая в команду центрального защитника Жила, который добавил обороне надежности.
“Ботафого” же сумел вырулить из неприятной серии неудач, на счету “Черной звезды” две победы кряду в чемпионате — над “Аваи” и “Атлетико Паранаэнсе”.
"Коринтианс" (4-4-2): Кассио — Жил, Авелар, Фагнер, Маноэл — Педриньо, Габриэль, Урсо, Сорноса — Вагнер Лав, Клейсон
Не сыграют: —
"Ботафого" (4-5-1): Фернандес — Жилсон, Марсиньо, Консейсао, Габриэль — Сантана, Сисеро, Ж.Пауло, Фернандо, Пимпао — Соуза
Не сыграют: —
Но не стоит преувеличивать успехи “Ботафого”. “Аваи” — выраженный аутсайдер турнира, выиграть его не составило труда. А “Атлетико Паранаэнсе” выставил на матч полуторный состав, так как команда на неделе выступает в полуфинале Кубка Бразилии. “Коринтиансу”, кстати, тоже скоро предстоит выступать в Южноамериканском кубке, вновь попадая в сложный график игр. Поэтому встреча с “Ботафого” — идеальный момент, чтобы набрать три очка после недельного цикла подготовки. Наш прогноз — победа “Коринтианса” с коэффициентом 1.73.
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