«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Валенсия

Валенсия провела очень интересный прошлый сезон: сначала у команды Марселино Гарсии Тораля были очень большие проблемы с реализацией, вследствие чего «лос чес» опустились в нижнюю часть турнирной таблицы. Но руководство клуба приняло правильное решение — они дали Торалю доработать сезон, реализация перестала быть аномально низкой, и «лос чес» получили право выступать в групповом раунде Лиги Чемпионов сезона 2019-2020.

Летом валенсийцы уже провернули несколько громких трансферов: в Сельту отправился Сантьяго Мина, а в стан Валенсии пришёл Максимилиано Гомес. Обмен, конечно, очень интересный — как Мина приживётся в Сельте?; что будет с Гомесом в системе Тораля? — скоро всё узнаем.

Но у Валенсии есть и проблемы: как говорит один из её топ-менеджеров, экономическая ситуация в клубе тяжеловата, поэтому Валенсия совсем не против кого-то продать. Есть вариант с продажей Родриго Морено в Атлетико, но сам Атлетико не купит Родриго до тех пор, пока не продаст Анхеля Корреа в Милан. В трансфере Родриго не всё зависит от Атлетико и Валенсии, поэтому ситуация неоднозначная.

Ну и хочется сказать про стиль Валенсии — у них одна из самых лучших позиционных оборон в Испании (наряду с Атлетико, Леганесом и Хетафе), Марселино от этого стиля не отступает даже в самые критические моменты, поэтому ждём развития Валенсии уже в существующем векторе, ничего кардинально нового от «лос чес» ждать не стоит.

Реал Сосьедад

Что-то похожее можно сказать и про Реал Сосьедад: Иманол Альгуасиль по-прежнему остаётся главным тренером сан-себастьянского клуба, масштабных трансферов летом не было, зато слухов — навалом. Например, газеты отправляли Ойярсабаля в Манчестер Сити в качестве вероятной замены Сане, но Лерой получил травму и теперь в Баварию (во всяком случае, в ближайшее время не перейдёт точно).

Иманол Альгуасиль чаще всего использует схему 4-2-3-1. При этом, Реал Сосьедад редко играет во владение, это просто классические 4-2-3-1, которые, как правило, направлены на сдерживание соперника.

Если смотреть на xG-статистику Реал Сосьедада в прошлом сезоне, то можно понять, что их девятое место можно назвать справедливым для них: Реал Сосьедад набрал 50 очков при xPTS=51,13.

Прогноз

Обе команды предпочитают оборонительный футбол, сделать этот вывод можно даже глядя на их схемы: Валенсия постоянно использует 4-4-2, а Реал Сосьедад — 4-2-3-1.

Но я много смотрю Ла Лигу, поэтому данное суждение могу подтвердить и субъективными впечатлениями: Валенсия при Торале очень много времени уделяет позиционной обороне, Реал Сосьедад был атакующей командой при Сакристане, Осьер Гаритано и Иманол Альгуасиль здорово изменили стиль Реал Сосьедада.

Я в своих прогнозах отталкиваюсь от стилей команд, здесь обе команды оборонительные, поэтому мой прогноз — ТМ(2,5).

Валенсия — Реал Сосьедад 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Валенсия» по итогам прошлого сезона заняла 4-е место Ла Лиги и обеспечила себе участие в Лиге Чемпионов в этом году. Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи, оценивая вероятность победы подопечных Марселино Гарсии Тораля коэффициентом около 1,8. «Реал Сосьедад» закончил прошлый сезон на 9-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги. В этой встрече успех гостей можно взять за котировку в районе 5.

 

Результаты при подобных коэффициентах

Примерно при таких же котировках команды провели очную встречу прошлого сезона на поле «Валенсии», результатом той игры стала ничья 0:0.

 

Статистика для ставок

В 3 из 4 последних очных игр в Ла Лиге авторами первого гола становились футболисты «Валенсии». Котировки на то, что и в этой встрече хозяева откроют счет, находятся в районе 1,5.

 

В 6 из 8 предыдущих очных противостояниях в Ла Лиге «Реал Сосьедад» забивал минимум 1 мяч в ворота «Валенсии». Пари на гол гостей в ближайшей игре можно взять за примерный коэффициент 1,7. 

 

Также можно отметить, что «Валенсия» проигрывала по количеству угловых ударов в 5 из 7 последних личных встречах в Ла Лиге. Стоит ожидать, что ставка на такой исход сыграет и в предстоящем поединке между командами.

 

Важные новости

Голкипер «Валенсии» Нето этим летом перешел в «Барселону», на смену ему пришел вратарь каталонцев Яспер Силлессен.

«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.
«Валенсия» — «Реал Сосьедад».
Стадион: «Месталья», Валенсия.
17.08.2019. 20:00 (МСК).

Да, «Валенсия» — это одна из ведущих сил испанского футбола. Команда в состоянии бороться на равных с соперником любого уровня. Однако об огромном разрыве между валенсийцами и другими менее квалифицированными коллективами речи не идет. «Реал Сосьедад» даст бой.

«Валенсия»: не все так просто

Лучшего сценария, что случился с командой в прошлом сезоне, не придумать. Победа в Кубке Испании, 4 место в чемпионате. И с трофеем, и с Лигой чемпионов по итогу остались ребята. При этом не очень важно тогда «Валенсия» стартовала в чемпионате. Парни очень часто играли вничью, в следствие чего долго находились где-то по середине. Закончилось все, конечно, благополучно, но неуверенное начало это всегда тревожный звоночек. Случится подобное может и сейчас. «Валенсия» сильно обновилась летом, и чтобы сыграться ей нужно время. Да и не славились эти товарищи никогда уверенной игрой с аутсайдерами. Не удивляйтесь, когда после 10 туров увидите «Валенсию» между «Леганесом» и «Эйбаром».

«Реал Сосьедад»: в тонусе

Крепкий середнячок. В прошлом сезоне совсем чуть-чуть команде не хватило до выхода в Лигу Европу. Ну ничего, еще будет время наверстать упущенное. И делать это «Реал Сосьедад» начнет уже сейчас. Нет времени на раскачку, свои очки надо набирать с самого начала. Подопечные Иманола Альгуасиля провели очень плотную предсезонку, играя много товарняков. Причем с соперниками самого разного уровня. Проблем с набором формы точно не будет. «Реал Сосьедад» готов к новому сезону.

Травмированные

Не сыграют: Хосе Гайа («Валенсия»), Диего Льоренте, Модибо Саньян, Ариц Элустондо (все — «Реал Сосьедад»).
Под вопросом: Муктар Диахаби («Валенсия»), Виллиан Хосе, Порту, Асьер Иллараменди, Мугуруса (все — «Реал Сосьедад»).

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: история личных встреч

136 раз играли команды друг с другом. На данный момент статистика такова: 58 побед у «Валенсии», 45 — у «Реал Сосьедада», 33 ничьи. Небольшое преимущество валенсийцев.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставка


Прогноз редакции на матч Валенсия — Реал Сосьедад

Предыдущий сезон “Валенсия” начала ужасно, ведь барахталась возле зоны вылета. Именно из-за спада на старте, команда так и не смогла побороться за места в первой тройке. И это не шутка! Ведь в конце первенства коллектив Дениса Черышева разошелся не на шутку и был готов разгромить кого угодно. Надеемся, что в этот раз они учтут прошлогодние ошибки и не будут так долго входить в рабочий режим. Тем более, что их первым соперником будет крепкий и матерый “Реал Сосьедад”, который приедет на “Месталью”. 

Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

“Валенсия” (4-4-2): Доменек — Гайя, Габриэль, Гарай, Васс — Коклен, Парехо, Гедеш, Солер — Родриго, Гамейро

Не сыграют:

“Реал Сосьедад” (4-5-1): Рулли — Муньос, Морено, Льоренте, Сальдуа — Элорса, Пардо, Мугуруза, Марино, Оярсабаль — Виллиан Хосе

Не сыграют: Льоренте, Элустондо 

Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

Пока что “Сосьедаду” противопоказано выходить в еврокубки, ведь в прошлом сезоне они не смогли сбалансировано отыграть на два фронта. В итоге гости провалились и там, и там. Еще хорошо, что сумели отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние, ведь в такой форме они могли бы запросто покинуть Примеру. В этот раз им будет проще, ведь теперь нет Лиги Европы, а значит, что они снова должны быть где-то рядом с топами. Поэтому битва с “Валенсией” обещает быть горячей. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,11

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Чемпионат Испании. Валенсия — Реал Сосьедад. Прогнозы на матч

Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)
Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Валенсия — Реал Сосьедад, который состоится на стадионе Месталья (Estadio de Mestalla) в субботу 17 августа, начало в 20:00 (МСК).

Валенсия — Реал Сосьедад. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры прогнозируют победу Валенсии, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне «Летучие мыши» заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В конце чемпионата они одержали три подряд победы и каждый раз добивались преимущества более, чем в один мяч. Проиграла же Валенсия лишь три раза за 20 последних матчей в Ла Лиге, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью. На своем поле она проиграла всего 1 из 13 предыдущих матчей при семи победах и пяти ничейных результатах. В шести матчах на данном отрезке валенсийцы не пропускали ни одного гола. При этом за 21 последний матч в родных стенах они ни разу не пропустили больше одного мяча.

Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона занял девятое место, набрав на 11 оков меньше Валенсии. В конце чемпионата он одержал три победы в четырех последних турах — столько же раз ему удалось победить за 15 встреч перед этим. На выезде баски играют слабее, чем дома. Так, за девять последних матчей в Ла Лиге на чужом поле им удалось выиграть всего один раз при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В пяти матчах на данном отрезке Реал Сосьедад пропускал больше одного мяча.

Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

Валенсия — Реал Сосьедад. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Реала Сосьедад Валенсия набрала четыре очка. Но если на выезде она победила со счетом 1:0, то дома сыграла с ним вничью 0:0. За четыре последних матча противостояния она не потерпела ни одного поражения и победила трижды. До этого Валенсия проиграла Реалу Сосьедад четыре подряд встречи. В последние годы результативность матчей Валенсии и Реала Сосьедад была не очень высокой. Так, в 7 из 11 предыдущих поединков между ними забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

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    • Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют победу Валенсии с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Валенсии со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Валенсии с форой (-1.5) можно с котировкой 3.20.

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