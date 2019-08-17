Прогноз редакции на матч Боруссия М — Шальке 04

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Прогноз и ставки Боруссия — Шальке (17.08.19)

Чемпионат Германии. Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Прогнозы на матч

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (17.08.2019)

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04, который состоится на стадионе Боруссия Парк (Borussia Park) в субботу 17 августа, начало в 19:30 (МСК).

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре является Боруссия, шансы которой победить букмекеры оценили чуть ниже 50%. В прошлом сезоне она была близка к попаданию в зону Лиги чемпионов, но закончила чемпионат на пятом месте в трех очках от четвертой позиции. Гладбахский клуб смазал концовку турнира, проиграв три из пяти последних матчей. При этом за 14 последних туров он одержал лишь три победы. Причем все три были гостевыми. На своем поле Боруссия не выиграла ни одного из восьми последних матчей, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. Перед этим она одержала в родных стенах 11 подряд побед с общим счетом 33:5.

Шальке в прошлом сезоне финишировал на 14-м месте, набрав всего 33 очка. Он выиграл только 2 из 16 последних матчей в чемпионате. Как и Боруссия, он давно не побеждает дома. Зато на выезде «Кобальтовые» не проигрывают в четырех последних встречах — две победы и две ничьи. Шальке забивал в 10 из 11 последних поединках на чужом поле. Правда, с надежностью обороны у него остаются серьезные проблемы: за 12 предыдущих встреч вдали от дома он лишь раз сыграл на ноль, а в половине поединков пропускал не менее двух мячей.

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Ставки на матч:

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Боруссия выиграла у Шальке оба матча в чемпионате Германии — 2:1 дома и 2:0 на выезде. До этого она четыре раза подряд играла с ним вничью. Ее беспроигрышная серия в противостоянии с Шальке составляет семь поединков. Кстати, в шести из семи этих матчей забивали обе команды. На своем поле Боруссия не проигрывает Шальке в официальных матчах с мая 2013 года или семь встреч кряду, пять раз победив и дважды сыграв вничью. В шести из семи этих матчей забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

0

Боруссия Менхенгладбах — Шальке-04. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что Шальке не проиграет этот матч, и ставят на выигрыш гостей с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Боруссии со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.50). Поставить на выигрыш Шальке с форой (+0.5) можно с котировкой 1.81.

Боруссия Мёнхенгладбах — Шальке 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Боруссия» Мёнхенгладбах завершила прошлый сезон Бундеслиги на 5-м месте. Таким образом, уже в скором времени команда начнёт выступление в групповом этапе Лиги Европы. Минувший сезон для «Шальке» выдался неудачным: гельзенкирхенцы завершили его на 14-й строчке. Фаворитом предстоящей встречи является мёнхенгладбахская «Боруссия»: на её победу букмекеры предлагают поставить с примерным коэффициентом 2,1. Котировки на успех «Шальке» выше и располагаются в районе 3,7.

Статистика для ставок

В 7 последних личных встречах во всех турнирах командам удалось обменяться забитыми голами 6 раз. Сделать ставку «Обе забьют – да» в этом матче можно с примерным коэффициентом 1,7.

При этом в 4 предыдущих очных играх в Бундеслиге команды ни разу не забивали 4 гола и более. Котировки на «Тотал меньше 3,5» расположились в районе 1,4.

«Боруссия» Мёнхенгладбах не выигрывала на своём поле в 8 последних матчах Бундеслиги. В связи с этим закономерно поставить на то, что «Шальке» не уступит в предстоящем поединке. К тому же в 4 последних выездных играх Бундеслиги команда из Гельзенкирхена ни разу не проиграла. Коэффициент на победу гостей или ничью около 1,8.

Ставки на игроков

Лучшим бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги в составе хозяев стал нападающий Алассан Плеа. Поставить на гол футболиста в предстоящей встрече можно почти за 2,3.

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Германии между Боруссией Менхенгладбах и Шальке-04. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в немецкой Бундеслиге.

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Прогноз в пользу победы Боруссии:

Шальке не выиграл ни одного из семи предыдущих матчей против Боруссии во всех турнирах (=4-3).

Боруссия проиграла только 1 из 13 предыдущих домашних официальных матчей против Шальке (+10=2).

В прошлом сезоне Боруссия впервые в своей истории выиграла девять стартовых домашних матчей в Бундеслиге. В то же время за следующие восемь поединков в родных стенах она не одержала ни одной победы (=3-5).

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этом матче одержит Боруссия.

2.112П1

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Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Бриль Эмболо из Боруссии ранее выступал за Шальке и забил десять голов в 48 матчах в составе гельзенкирхенского клуба.

Боруссия пропускала в восьми последних домашних матчах, в том числе в шести случаях — больше одного мяча.

За 11 последних гостевых матчей в Бундеслиге Шальке лишь раз покинул поле без забитых голов.

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что забивать будут обе команды.

1.665обе забьют — да

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Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Прогнозы по остальным линиям:

В девятый раз Боруссия и Шальке сыграют друг с другом в первом туре чемпионата Германии. Никто не встречался в стартовый игровой день турнира так много раз.

Перед последним туром прошлого чемпионата Боруссия шла на четвертом месте, но проиграла Дортмунду со счетом 0:2 и опустилась на пятую строчку.

У Боруссии новый главный тренер — Марко Розе, который в прошлом и позапрошлом сезонах становился чемпионом Австрии во главе Зальцбурга. Как тренер, Розе не проиграл ни одного из 52 предыдущих домашних официальных матчей (+42=10).

В прошлом сезоне Шальке набрал всего 33 очка — худший результат команды за 31 последний год. Год назад гельзенкирхенцы начинали чемпионат Германии с пяти подряд поражений.

У Шальке новый главный тренер — Давид Вагнер, который выигрывал с ним Кубок УЕФА в качестве футболиста в 1997 году. Кстати, это один из восьми специалистов (в их числе и Марко Розе), которые ранее не работали в Бундеслиге.

Боруссия Менхенгладбах – Шальке-04. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Боруссии с форой (-0.25).

1.81П1 (-0.25)

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Прогноз редакции на матч Боруссия М — Шальке 04



Есть ли жизнь после ухода Азара-младшего в Дортмунд? Пожалуй, самый главный вопрос болельщиков “зебр” на данный момент, но Марко Роуз, новый главный тренер “Боруссии” уверяет словами и делом, что про Азара в новом сезоне может никто не вспомнит, поскольку Эмболо, Плеа, Тюрам — очень качественные футболисты, за которых стыдно не будет. У “Шальке” тоже новый главный тренер — Давид Вагнер, который пришел покорять Бундеслигу из АПЛ, куда затащил и удержал “Хаддерсфилд Таун”. Нас ожидает великолепное противостояние!

Ориентировочные составы на матч Боруссия (Менхенгладбах) — Шальке:

“Боруссия” (4-3-3): Зоммер — Вендт, Гинтер, Эльведи, Ляйнер — Нейхаус, Закария, Хофманн — Плеа, Кюисанде, Тюрам.

Не сыграют: —

“Шальке” (4-2-3-1): Нюбель — Очипка, Сейн, Кабак, Кенни — Сердар, Маккенни — Раман, Ут, Калиджури — Кутучу.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Боруссия (Менхенгладбах) — Шальке:

Центральным матчем тура стоит признать именно встречу “зебр” и “кобальтовых”. Обе команды наполнены амбициями, сменили главных тренеров, которые предпочитают атакующий футбол, а сама игра может превратиться в сказку с лихим сюжетом. Нет, здесь определенно нет ничего лучше, чем поставить на ТБ 2.5 с коэффициентом — 1.80, включить телевизор и наслаждаться футболом.

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«Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке».

Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 17.08.2019. 19:30 МСК.

Одним из центральных матчей стартового тура Бундеслиги будет поединок между менхенгладбахской «Боруссией» и «Шальке» из Гельзенкирхена. Перед стартом сезона эти команды можно назвать прямыми конкурентами, по крайней мере, по бюджету и стоимости состава, будущие соперники — примерно равные коллективы. Что касается выставленной линии, «Боруссия» котируется достаточно большим фаворитом, «жеребцы» исторически очень домашние, что, естественно, сказывается на котировках букмекеров.

«Боруссия» Менхенгладбах: поверили в Марко Розе

В прошлом сезоне «Боруссия» буквально в последних турах упустила место в зоне Лиги чемпионов, и эту неудачу Дитеру Хеккингу руководство клуба не простило. Перед сезоном 2019/20 «жеребцы» сделали ставку на 41-летнего Марко Розе, плодотворно работавшего в австрийском «Ред Булле». Дуэль австрийских и немецких «быков» в рамках группового турнира Лиги Европы до сих стоит перед глазами. Тогда подопечные Розе дважды обыграли своего «старшего» брата, сперва, в Лейпциге 3:2, а после, и в Зальцбурге, 1:0.

Но, сможет ли Марко Розе в минимальные сроки адаптироваться к немецкой элите? На этот вопрос ответ даст только время. Есть много специалистов в своё время пришедших в Бундеслигу из Австрии, Швейцарии, Нидерландов, и тут же стали «своими» в Германии, тот же Ади Хюттер, например. Но был и Петер Бош, который только со второго захода получил признание в Германии, а сперва, был уволен «за плохие результаты» из дортмундской «Боруссии».

Что касается трансферов, то Гладбах сделал четыре покупки: Лайнера, Эмболо, Тюрама и Бенсебайни. Продали Торгана Азара, как свободный агент ушел Дрмич, в аренду отдали Николаса. Торган — потеря, однако, в кубковой игре против «Зандхаузена», выигранной «Боруссией» 1:0 на месте бельгийца играл Тюрам, как раз и забивший единственный в матче гол. Кстати, что касается тактической схемы, то Розе на кубковую встречу вышел с 1-4-3-1-2. Двух нападающих играли Тюрам и Плеа.

«Шальке»: «кобальтовые» пригласили создателя «Хаддерсфилда»

«Шальке» был разочарован работой Вайнцирля, «кобальтовые» с большим трудом сохранили позицию в элите в сезоне 2018/19. Приглашение нового тренера никого не удивило, вопрос был только в том, на кого сделают ставку руководители клуба. Ставку сделали на Давида Вагнера, 47-летнего специалиста, сделавшего себе имя в Англии, а точнее, в Хаддерсфилде. «Терьеры» при немце с американским паспортом сумели пробиться в АПЛ, и даже задержаться там на сезончик. Однако, минимальные вложения не могли не сказаться на результатах, и пришло время «терьерам» опуститься в Чемпионшип.

Касательно трансферов, «Шальке» не был очень активным в межсезонье, всего лишь три покупки: Кабак, Раман и Текпити. Продали Эмболо, отдали в аренду Ферманна и Руди, в общем, ничего особенного. При этом, отметим, хорошее настроение и отличную форму «кобальтовых». На прошлой неделе «шахтёры» провели кубковый матч против «Дрохтерзена», обыграли соперника на выезде со счётом 5:0. Дубль на счету Бургшталлера, по голу забили Шкрзибски, Калиджиури и вышедший на замену Меркан. Вагнер играл по тактической схеме 1-4-2-3-1.

Травмированные и дисквалифицированные

«Боруссия» Менхенгладбах

Не сыграют: Бенсебайни (плохая форма), Хофманн (колено), Янтчке (спина), Крамер (мышцы), Штиндль (мышцы), Вилльяльба (мышцы).

«Шальке»

Боуйеллаб (челюсть), Карлс (связка), Кабак (плохая форма), Матондо (нога), Ут (плохая форма).

История личных встреч

«Боруссия» Менхенгладбах и «Шальке» играли между собой 94 раза. 40 матчей выиграли «жеребцы», 28 встреч завершились вничью при 26-ти выигрышах «кобальтовых». На поле «Боруссии» соперники встретились 47 раз, +30=11-6, 104:38 разница мячей, большое преимущество на стороне Гладбаха. Но отметим, что до прошлого, провального сезона «Шальке дважды подряд не проигрывал на «Боруссия-Парк».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Боруссия» потеряла Торгана Азара, и это может сказаться, особенно на старте сезона, на результатах «жеребцов». В свою очередь, «кобальтовые» злы на себя за провал в прошлом чемпионате. Даже по первому официальному матчу против «Дрохтерзена», завершившемуся разгромом соперника 5:0, был виден дикий настрой «шахтёров».

Понятное дело, что «Боруссию», тем более, домашнюю, нельзя сравнивать с командой Регионаллиги, однако, мало кто из немецкой элиты может похватать таким же результатом, как и «Шальке» в первой кубковой игре. Мы считаем, что хорошо подготовленная Вагнером команда из Гельзенкихена, не проиграет в стартовом матче первенства. При этом, «шахтёры» порадуют своих болельщиков, минимум, одним результативным действием.

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