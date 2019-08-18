Прогноз редакции на матч Васко Да Гама — Фламенго

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Главным персонажем из чемпионата Бразилии, с которым чаще всего этим летом сталкиваются российские поклонники футбола, стал форвард “Фламенго” Габриэл Барбоза. В нынешнем первенстве он наколотил уже девять голов и привел внимание двух российских клубов. Сперва “Динамо” предложило бразильцу переехать в столицу нашей страны, а затем и ЦСКА вышел на “Фламенго”. “Красно-черные” уже подыскивали замену Габиголу,в ближайшее время к команде на правах свободного агента может присоединиться Марио Балотелли. А пока без него “Фламенго” проведет встречу 15-го тура Бразилейрао против “Васко да Гама”.
"Васко да Гама" (4-3-3): Мигел — Энрикес, Энрике, Л.Кастан,Сезар — Вальдивия, Ришард, Маньо -Абреу, Пикачу, Маркиньо
Не сыграют: Маррони
"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Тулер, Луис, Мари, Рафинья — Де Арраскаета — Рибейро, Пирис, Жерсон — Арау, Энрике
Не сыграют: —
В минувшие выходные “Фламенго” воспользовался осечкой “Сантоса”, приблизившись к лидеру. Теперь отставание от первого места составляет всего пять очков. И “Фла” может сделать еще один шаг к борьбе за чемпионство. “Васко да Гама” — очень удобный соперник, к которому “красно -черные” легко подбирают ключик. “Адмиралы” не могут победить “Фла” уже на протяжении 12 матчей. И ничего не предвещает изменений. Наш прогноз — победа гостей с коэффициентом 1.65.
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