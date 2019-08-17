«Бордо» – «Монпелье». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Бордо — Монпелье (17.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Бордо — Монпелье (17.08.19)

Чемпионат Франции. Бордо — Монпелье. Прогнозы на матч

Бордо — Монпелье. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)
Бордо — Монпелье. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Бордо — Монпелье, который состоится на стадионе Матмют-Атлантик (Stade Matmut-Atlantique) в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Бордо — Монпелье. Кто фаворит матча?

Шансы соперников в этой игре оцениваются соперниками как равные, а ничья — самый популярный прогноз. В прошлом сезоне Бордо занял 14-е место в чемпионате Франции, набрав 41 очко. В первом туре нового розыгрыша первенства страны он проиграл на выезде Анже со счетом 1:3, хотя уже на 4-й минуте забил первый гол. Кстати, все четыре мяча в этом поединке были забиты до перерыва. Это было седьмое поражение жирондинцев за восемь последних матчей в Лиге 1. А выиграли они всего два раза за 15 последних поединков в чемпионате Франции. На своем поле Бордо проиграл три предыдущих матча с общим счетом 2:5. А за семь последних поединков в родных стенах он одержал только одну победу при двух ничейных результатах и четырех поражениях.

Монпелье в прошлом чемпионате занял шестое место с 59 очками. В прошлую субботу он принимал на своем поле Ренн и потерпел поражение с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 6-й минуте. После шести матчей без единого проигрыша в Лиге 1 — четыре победы и две ничьи, «Паладины» уступили во второй раз кряду и оба поражения были со счетом 0:1. В гостях Монпелье выиграл половину из шести последних матчей при таком же количестве поражений. Перед этим он не мог выиграть вдали от дома в шести кряду встречах, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.

Бордо — Монпелье. Ставки на матч:

Бордо — Монпелье. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Монпелье выиграл у Бордо оба матча в чемпионате Франции — 2:0 дома и 2:1 в гостях. Столько же побед он одержал за 11 поединков противостояния перед этим, проиграв семь раз. В гостях у Бордо «Паладины» выиграли два последних матча. Перед этим они не могли обыграть жирондинцев на их поле в восьми кряду встречах, проиграв пять из них.

>Забивает за игру

  • 0

    • Бордо — Монпелье. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на низкий тотал поединка — меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.55.

    Бордо – Монпелье. Прогнозы статистики (17.08.2019)

    Бордо – Монпелье. Прогнозы статистики (17.08.2019)

    В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Бордо и Монпелье. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

    Бордо – Монпелье. Прогноз в пользу ничьей:

    •  

      Бордо выиграл 56% всех матчей против Монпелье в Лиге 1 (29 из 52). Ни у одной другой команды он не выиграл такой высокий процент поединков.

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      Бордо проиграл два предыдущих домашних матча против Монпелье в Лиге 1. Перед этим он уступил ему лишь раз за 24 поединка в родных стенах (+19=4).

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      Бордо проиграл семь из восьми предыдущих матчей Лиги 1, обыграв только Кан в последнем туре со счетом 1:0.

    •  

      Монпелье проиграл два предыдущих матча в Лиге 1 и теперь впервые с апреля 2018 года его проигрышная серия может достичь трех поединков.

    Бордо – Монпелье. Ставка на исход:

    Эксперты сайта считают, что мачт завершится вничью.
    3.17ничья в матче

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    Бордо – Монпелье. Прогнозы статистики на голы (тотал):

    •  

      За 22 матча в Лиге 1 в 2019 календарном году Бордо забил лишь 15 голов — только Амьен забил за это время так же мало.

    •  

      На прошлой неделе в матче против Ренна (0:1) футболисты Монпелье нанесли 24 удара по чужим воротам — больше всех в стартовом туре чемпионата Франции.

    •  

      Два из трех последних голов Монпелье в ворота Бордо были забиты при участии Анди Делора (1 гол и 1 передача).

    Бордо – Монпелье. Ставка на голы по статистике:

    Эксперты сайта считают, что результативность матча не превысит двух мячей.
    1.55ТМ 2.5

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    Бордо – Монпелье. Прогнозы по остальным линиям:

    •  

      В 2019 году только ПСЖ потерял так же много очков в матчах, по ходу которых вел в счете, как Бордо (11).

    •  

      Новичок Бордо Стефан Косьельни уже играл в Лиге 1 — в сезоне 2009/10 в составе Лорьяна он забил три гола и первый — в августе 2009 года в домашней игре против Монпелье.

    •  

      Хилтон из Монпелье провел против Бордо в Лиге 1 уже 26 матчей — только с Ниццей и Лионом он играл так же много раз. Кроме того, Хилтон забил в ворота Бордо три мяча — никому он не забил больше.

    Бордо – Монпелье. Ставка на первый гол в матче:

    Эксперты сайта считают, что счет откроют хозяева поля.
    2.001-й гол — Бордо

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    «Бордо» – «Монпелье». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур
    «Бордо» – «Монпелье»
    Бордо. Стадион «Стад-де-Бордо». 17.08.2019. 21:00 МСК
    Судья: Франк Шнедер

    «Бордо» и «Монпелье» стартовали в Лиге 1 с поражений, и теперь в очном поединке у них есть шанс набрать первые очки. По мнению букмекеров, шансы команд приблизительно равные, и постепенно коэффициент на победу гостей падает. В чью сторону склонятся чаши весов?

    Форма «Бордо»

    «Бордо» с каждым годом все дальше от былых заслуг, и в грядущем сезоне ему будет трудно бороться за место в еврокубках. Под руководством Паулу Соузы жирондинцы не блещут, и летние спарринги это только подтвердили. В 6 встречах команда потерпела 5 поражений, а единственная победа случилась в игре с «Монпелье» (2:1). Клубу явно не хватает квалифицированных исполнителей, а его главным приобретением на трансферном рынке стал Лоран Косельни.

    В 1-м туре Ла Лиги подопечные Паулу Соузы на выезде уступили «Анже» со счетом 1:3. В целом, «Бордо» выглядел неплохо, и при должной реализации моментов он вполне зацепился бы за ничью. Жирондинцы вышли вперед уже на 4-й минуте, а уже после перерыва Тома Башич упустил шанс сократить отставание. Лучшим в составе «Бордо» стал Николя Де Превиль, забивший гол. По разным причинам на поле не вышли Юссуф Сабали и Франсуа Камано, их участие в матче с «Монпелье» под вопросом.

    Форма «Монпелье»

    В прошлом сезоне «Монпелье» долгое время всерьез претендовал на попадание в еврокубки, и этим летом некоторые лидеры ушли на повышение. Так, например, Бенджамен Лекомт теперь выступает за «Монако», а на замену ему клуб арендовал Херонимо Рульи. Эльес Шкири и Рубен Агилар стали достаточно серьезными потерями для «паладинов», и заменить их призваны Жордан Ферри, Тежи Саванье и Арно Соке.

    Перед стартом чемпионата у «Монпелье» было немало поводов для оптимизма. В контрольном спарринге подопечные Мишеля Тер-Закаряна одолели «Жирону» (1:0), но вот в 1-м туре очки набрать не удалось. Дома «паладины» уступили «Ренну» со счетом 0:1, хотя ничья была бы более закономерным исходом. «Монпелье» пропустил уже на 6-й минуте, а во 2-м тайме Энди Делор и Гаэтан Лаборде загубили несколько верных моментов. Делор, к примеру, не забил пенальти на 60-й минуте, а затем промахнулся из выгодной позиции. Отлично вписался в игру Ферри, и именно он был одним из лучших в составе «Монпелье».

    История личных встреч «Бордо» и «Монпелье»

    В 4 последних встречах с «Бордо» в рамках Лиги 1 «Монпелье» одержал 4 победы и потерпел 2 поражения. В прошлом розыгрыше Лиги 1 «паладины» дважды оказались сильнее – 2:0 и 2:1.

    Важные факты о матче «Бордо» – «Монпелье»

    • «Бордо» в 14 последних матчах потерпел 11 поражений
    • «Монпелье» в трех предыдущих встречах дважды отстоял «на ноль»

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставки на матч «Бордо» – «Монпелье»

    «Бордо» в прошлом матче местами смотрелся неплохо, и дома жирондинцы должны прибавлять. «Монпелье» не совсем заслуженно уступил «Ренну», и сейчас ему нужно лишь подтянуть реализацию моментов. Этим летом хозяева уже обыгрывали «паладинов», но в нынешнем состоянии вновь рассчитывать на победу будет трудно. Предлагаем поставить на ничью с коэффициентом 3,27 в

    Бордо — Монпелье 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    «Бордо» стартовал в Лиге 1 с поражения на выезде от «Анже» со счетом 1:3. «Монпелье» тоже не смог заработать 3 очка в первом туре, проиграв дома «Ренну» со счетом 0:1. В предстоящей игре букмекеры оценивают шансы обеих команд примерно одинаково. Победу хозяев можно взять за примерные 2,8, а успех гостей оценивается котировкой в районе 2,9.  Стоит отметить, что в 3 из 4 последних очных встречах в Лиге 1 на поле «Бордо» сильнее оказывался «Монпелье».

     

    Статистика для ставок

    В 3 из 4 предыдущих личных встречах в Лиге 1 футболисты «Монпелье» становились авторами первого гола в матче. Можно предположить, что и в ближайшей встрече сыграет пари на такое событие за коэффициент около 2,3.

     

    «Монпелье» забивал в ворота «Бордо» минимум 1 мяч в 6 последних очных противостояниях в Лиге 1. Вероятно, и предстоящий поединок не станет исключением, а гол гостей можно взять за примерный кэф 1,5.

     

    В 4 из 5 предыдущих матчах между командами в Лиге 1 на поле «Бордо» хозяева выигрывали по показателю угловых ударов. Стоит присмотреться к пари на такой исход и в этом противостоянии.

    Прогноз редакции на матч Бордо — Монпелье

    17 августа в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу “Бордо” и “Монпелье” сыграют в живописном юго-западе страны. Хозяева поля в первом туре потерпели поражение от “Анже” со счетом 1:3. Николя де Превиль открыл счет уже на 4-й минуте, но в итоге в ответ прилетело три гола. Конечно, это тот еще нокаут. Гости тоже проиграли, но более скромно. 0:1 завершилась встреча против “Ренна”. На вид блеклая и бесперспективная игра от футболистов Мишеля Тер-Закаряна.

    Ориентировочные составы на матч “Бордо” — “Монпелье”

    “Бордо”: (4-5-1) Костиль — Белланова, Косельни, Мешер, Бенито — Чо, Чуаэми, де Превиль, Лоттен, Калу Оджим — Бриан

    Не сыграют:

    “Монпелье”: (3-5-2) Берто — Конгре, Хилтон, Мендеш — Ристич, Шоттар, Ферри, Ле Талек, Суке — Делор, Ферри, Лаборде

    Не сыграет: Саванье

    Прогноз на матч “Бордо” — “Монпелье”

    По первой игре не самому что ни на есть любителю чемпионата Франции сложно было бы догадаться, что “Монпелье” в прошлом сезоне даже имел шансы, и довольно неплохие, на еврокубки. Настолько выглядит разница. Конечно, пока рано делать какие-то выводы, элементарно футболисты могут быть под большими нагрузками. Но вот за ближайший матч поклонникам команды явно стоит беспокоиться. А вот нам беспокоиться не о чем, ведь это просто отличнейший шанс поднять денег. Поставим на победу “Бордо”. Тем более что на нее “Париматч” предлагает просто шикарный коэффициент 2,80.

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