«Леганес» — «Осасуна». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз и ставки Леганес — Осасуна (17.08.19)

Леганес — Осасуна. Прогноз на матч чемпионата Испании

Леганес — Осасуна. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)

Леганес — Осасуна. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Леганес — Осасуна, который состоится на стадионе Бутарке (Estadio Municipal de Butarque) в субботу 17 августа, начало в 22:00 (МСК).

Леганес — Осасуна. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Леганес, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял 13-е место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. В конце чемпионата ему удалось выиграть всего один из восьми последних матчей при трех ничейных результатах и четырех поражениях. А у себя дома Леганес не побеждал в четырех последних поединках — две ничьи и два поражения. Кроме того, за три последних матча в родных стенах ему не удалось забить ни одного мяча. Также надо сказать, что ни в одном из восьми последних поединков на своем поле Леганес не забивал больше одного мяча.

Осасуна в прошлом сезоне стала победителем чемпионата Сегунды, на восемь очков опередив своего ближайшего преследователя — Гранаду. Два года ее не было в Ла Лиге и вот теперь клуб из Памплоны снова в элите. Сезон она начинает с серией из 11 матчей без поражений, выиграв восемь из них. В семи поединках на данном отрезке Осасуна не пропускала ни одного гола. На выезде она уступила лишь в одном из десяти последних матчей и одержала пять побед.

Леганес — Осасуна. Ставки на матч:

Леганес — Осасуна. Как играли между собой?

В последний раз Осасуна и Леганес играли друг с другом в сезоне 2016/17, когда в чемпионате Ла Лиги обменялись домашними победами. Вообще, четыре предыдущих матча между ними завершались победой команды, игравшей на своем поле. А из шести последних поединков противостояния пять заканчивались победой хозяев и еще один раз была зафиксирована ничья. В пяти из семи предыдущих матчей между Леганесом и Осасуной забивали обе команды.

>Забивает за игру

0

Леганес — Осасуна. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что Осасуна как минимум не проиграет этот матч, и ставят на выигрыш гостей с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Леганеса со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Осасуны с форой (+0.5) принимаются с котировкой 1.88.

«Леганес» — «Осасуна». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Ла Лига. 1-тур.

«Леганес» — «Осасуна».

Стадион: «Бутарке», Леганес.

17.08.2019. 22:00 (МСК).

«Леганес» в полном порядке. «Осасуне» предстоит тяжелый выезд в пригород Мадрида.

«Леганес»: полет нормальный

Клуб из разряда «в стороне от всего». Типичный середняк. Где надо набирает очки, где надо — теряет. В общем, ничего особенного. Однако нельзя оставить без внимания предсезонку, которую провел «Леганес». А точнее результаты товарищеских игр. 7 встреч — 5 побед и 2 ничьи. Просто шикарно. И это учитывая, что соперников, по типу владимирского «Торпедо» из ПФЛ, было по минимуму. Вряд ли «Леганес» будет бороться за еврокубки, но парни вполне в состоянии подарить своим болельщикам праздник уже в начале сезона.

«Осасуна»: готовность номер…

Новичок. Чего от него ждать? Да кто его знает. В прошлом сезоне эти ребята выносили всех в Сегунде, однако теперь придется сражаться с товарищами по-серьезнее. Больше не будет никаких «Кордоб» и «Луго». Чтобы остаться в элите, придется сильно попотеть. На предсезонке «Осасуна» вынесла всех своих собратьев по Сегунде. Однако с парнями из Ла Лиги вышло так себе. Поражение от «Реал Сосьедада» (0:2) и ничья с «Эйбаром» (0:0). Есть ощущение, что и третья проба пера окажется неудачной для футболистов из Памплона.

«Леганес» — «Осасуна»: история личных встреч

18 раз играли друг с другом команды. 7 побед у одних, 7 побед у других, 4 ничьи. Уже сегодня кто-то выйдет вперед.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки

Победа и только победа «Леганеса». Эти ребята преподнесут урок Ла Лиги незадачливым ученикам Сегунды.

На победу хозяев поля





Леганес — Осасуна: верим в хозяев

Леганес — Осасуна: верим в хозяев

16.08.2019 21 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Леганес и Осасуна. Встреча состоится в эту субботу в Леганесе на стадионе «Бутарке». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Что покажет Осасуна после своего возвращения в элиту Испанского футбола? Какие ставки приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (2.08) Х (3.28) П2 (4.14) Леганес Осасуна Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Бутарке». Леганес. 17.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Леганес — Осасуна: верим в хозяев

Леганес : Куэльяр; Сиовас, Наварро, Тарин, Бустинса, Сильва; Родригес, Эрасо, Ресио: Брэйтуйэт, Эн-Несири. Осасуна : Мартинес; Гарсия, Видаль, Мате, Ронкалья, Эступиньян; Брашанац, Торрес, Гарсия; Кардона, Авила.

Единственным футболистом, пропускающим старт сезона в составе Леганеса, является полузащитник Александр Шимановский, долечивающий с прошлого сезона травму колена. Также, под вопросом участие в матче Федерико Варелы, получившим мышечную травму.

Полузащитник Барха и защитник Гарсия не помогут Осасуне на старте сезона. Оба футболиста получили травмы коленного сустава и в данный момент проходят курс реабилитации. Остальные же футболисты этого клуба находятся в полном здравии и готовы помочь своей команде.

История личных встреч

История противостояний между Леганесом и Осасуной насчитывает 18 поединков. В этой паре наблюдается абсолютное равенство. Оба клуба смогли выиграть семь встреч. Остальные же 4 поединка между этими клубами были завершены вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Леганес стал настоящим открытием. Команда Пеллегрино долгое время находилась в верхней части турнирной таблицы и практически до последнего боролась за попадание в еврокубки. Однако, футболистам Леганеса не хватило опыта и команда полностью провалила финальный отрезок чемпионата. Тем не менее, Леганес зарекомендовал себя, как очень мощного домашнего бойца, пропустив в прошлом первенстве на своем поле даже меньше, чем это сделала Барселона, выигравшая Примеру. Вряд ли за время летнего перерыва Леганес смог растерять свою уверенность.

Осасуна, в свою очередь, смогла отпраздновать чемпионство в Сегунде и спустя два года вернуться в элиту Испанского футбола. Однако, руководство этого клуба не посчитало нужным провести серьезное усиление под Примеру. Конечно, до закрытия трансферного окна еще есть примерно две недели, но на данный момент состав Осасуны выглядит одним из слабейших в лиге. Вряд ли команда из Памплоны сможет показать достойный футбол против неуступчивого Леганеса.

Прогноз: Леганес одержит уверенную победу. Вряд ли гостям удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

В прошлом сезоне Леганес проиграл только в 4 из 19 домашних поединков. Осасуна не проигрывала на выезде с марта этого года.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Леганес — Осасуна, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Леганес — Осасуна: верим в хозяев Ставка: Победа Леганеса (П1) Коэфф: 2.08 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Леганес — Осасуна: верим в хозяев Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Леганес – Осасуна. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Леганес – Осасуна. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Леганесом и Осасуной. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Леганес – Осасуна. Прогноз в пользу победы Леганеса:

Это будет третий матч между Леганесом и Осасуной в Ла Лиге. В сезоне 2016/17 оба их поединка завершались победой команды, игравшей дома.

Леганес выиграл 21 из 57 предыдущих домашних матчей в Ла Лиге (=18-18). Первую победу на своем поле он одержал в ноябре 2016 года над Осасуной со счетом 2:0.

Осасуна выиграла всего один из девяти гостевых официальных матчей против Леганеса (=3-5) — в сентябре 1999 года со счетом 1:0 в чемпионате Сегунды.

Леганес не выиграл ни одного из четырех предыдущих домашних матчей в Ла Лиге (=2-2).

Осасуна выиграла только 1 из 15 предыдущих гостевых матчей в Ла Лиге (=2-12) — в апреле 2017 года со счетом 1:0 она обыграла Алавес, с которым работал нынешний наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино.

Леганес – Осасуна. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что Леганес выиграет этот матч.

2.05П1

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Леганес – Осасуна. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За три последних домашних матча в Ла Лиге Леганес не забил ни одного гола. Впервые его домашняя безголевая серия может достичь четырех поединков.

Форвард Леганеса Юссеф Эн-Несери забил девять голов в прошлом розыгрыше чемпионата Испании. Никогда прежде игроки Леганеса не забивали за один сезон в Ла Лиге так много голов.

Леганес – Осасуна. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

1.55ТМ 2.5

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Леганес – Осасуна. Прогнозы по остальным линиям:

Леганес во второй раз начнет чемпионат Ла Лиги с домашнего матча. В 2017 году он такой поединок выиграл — у Алавеса со счетом 1:0.

Осасуна не начинала чемпионат Ла Лиги с победы с 2005 года, когда обыграла со счетом 2:1 Вильярреал. С тех пор она шесть раз играла в первом туре вничью и трижды проигрывала.

Главный тренер Легнаеса Маурисио Пеллегрино не начинал с победы ни один из трех предыдущих чемпионатов Испании (=2-1).

Наставник Осасуны Ягоба Арассате не выиграл ни одного из восьми последних матчей в Ла Лиге (=3-5). Правда, он не работал в высшем дивизионе с 2014 года.

Леганес – Осасуна. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Леганеса с форой (0).

1.44П1 (0)

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Леганес — Осасуна 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Леганес» в прошлом сезоне добился лучшего результата в истории своего участия в Ла Лиге – 13-е место турнирной таблицы. Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего противостояния – коэффициент на успех «Леганеса» около 2. «Осасуна» отпраздновала чемпионство в Сегунде и возвращается в Ла Лигу спустя два года. Котировки на успех гостей в предстоящем поединке находятся в районе 4,1.

Долгосрочные ставки

Из ставок на перспективу можно выделить пари на то, что «Осасуна» сумеет сохранить прописку в Ла Лиге по окончанию предстоящего сезона. Коэффициент на такое событие в районе 1,4.

Статистика для ставок

В 3 предыдущих очных матчах команд в Ла Лиге и Сегунде «Леганес» открывал счет в матче. Стоит рассмотреть ставку на то, что и в этой встрече футболисты хозяев станут авторами первого гола в матче за коэффициент около 1,8.

Также стоит обратить внимание, что в 5 последних личных встречах в Ла Лиге и Сегунде командам удавалось забить гол до перерыва. Вероятность такого события в ближайшей игре оценивается котировкой в районе 1,5.

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