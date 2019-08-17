Прогноз редакции на матч Монреаль — Даллас

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В этом месяце Боян Кркич перешел в “Монреаль”, но на поле мы его еще не увидели. Может быть, он будет готов выйти в игре против “Далласа”? Хозяевам как никогда нужна подмога, ведь они только-только вошли в зону плей-офф, а их преследователи все никак не уймутся и продолжают дышать в затылок. Кстати, гости находятся абсолютно в таком же положении, ведь они пребывают на подступе к заветному месту, но дополнительные показатели закинули “Портленд” на строчку выше. Какой же горячий нас ожидает поединок!
“Монреаль” (4-5-1): Буш — Корралес, Камачо, Диалло, Санья — Пьетте, Чойнир, Тайдер, Шум, Оквонкво — Уррути
Не сыграют: Кабрера, Кинумбе, Новильо, Болье
“Даллас” (4-3-3): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Помыкал, Акоста, Феррейра — Москера, Баджи, Барриос
Не сыграют: Кольман
Очевидно, что обе команды будут играть на победу, но кто из них больше готов к набору трех очков? “Даллас” пропустил в этом сезоне на 16 мячей меньше, чем “Монреаль”, что можно и нужно считать весомым критерием. Оборона гостей значительно круче играет в этом году, так что можно ожидать “сухаря” от Гонсалеза. Тем более, за последние пять матчей хозяева проиграли четыре раза, что говорит об их ужасной форме. Так что в этой паре мы рекомендуем сделать ставку на клуб из Техаса с коэффициентом 3,62
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