Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Монреаль — Даллас

В этом месяце Боян Кркич перешел в “Монреаль”, но на поле мы его еще не увидели. Может быть, он будет готов выйти в игре против “Далласа”? Хозяевам как никогда нужна подмога, ведь они только-только вошли в зону плей-офф, а их преследователи все никак не уймутся и продолжают дышать в затылок. Кстати, гости находятся абсолютно в таком же положении, ведь они пребывают на подступе к заветному месту, но дополнительные показатели закинули “Портленд” на строчку выше. Какой же горячий нас ожидает поединок!

Ориентировочные составы на матч Монреаль — Даллас:

“Монреаль” (4-5-1): Буш — Корралес, Камачо, Диалло, Санья — Пьетте, Чойнир, Тайдер, Шум, Оквонкво — Уррути

Не сыграют: Кабрера, Кинумбе, Новильо, Болье

“Даллас” (4-3-3): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Помыкал, Акоста, Феррейра — Москера, Баджи, Барриос

Не сыграют: Кольман

Прогноз на матч Монреаль — Даллас:

Очевидно, что обе команды будут играть на победу, но кто из них больше готов к набору трех очков? “Даллас” пропустил в этом сезоне на 16 мячей меньше, чем “Монреаль”, что можно  и нужно считать весомым критерием. Оборона гостей значительно круче играет в этом году, так что можно ожидать “сухаря” от Гонсалеза. Тем более, за последние пять матчей хозяева проиграли четыре раза, что говорит об их ужасной форме. Так что в этой паре мы рекомендуем сделать ставку на клуб из Техаса с коэффициентом 3,62

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Кобе — Урава (17.08.19)
Прогноз Десна — Колос (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Эвертон — Уотфорд (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)
Прогноз и ставки Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)
«Мец» — «Монако». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Сельта — Реал Мадрид (17.08.19)
Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
Прогноз и ставки Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19)
Прогноз и ставки Форталеза — Интернасьонал (17.08.19)
Прогноз и ставки Арминия — Эрцгебирге Ауэ (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Амьен — Лилль (17.08.19)
Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
Прогноз Вольфсбург — Кёльн (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name