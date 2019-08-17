«Вильярреал» — «Гранада». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Вильярреал» — «Гранада». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Вильярреал – Гранада. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Вильярреал – Гранада. Прогнозы статистики (17.08.2019)

В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Вильярреалом и Гранадой. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Вильярреал – Гранада. Прогноз в пользу победы Вильярреала:

  •  

    Вильярреал проиграл только два из десяти предыдущих матчей против Гранады в Ла Лиге (+6=2). Причем оба поражения были гостевыми.

  •  

    Вильярреал выиграл все пять домашних матчей против Гранады в Ла Лиге. Кстати, Гранада ни с кем не провела так много выездных поединков в Ла Лиге, проиграв их все, как с Вильярреалом.

  •  

    Гранада проиграла восемь последних матчей в Ла Лиге.

Вильярреал – Гранада. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат хозяева поля.
1.63П1

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Вильярреал – Гранада. Прогнозы статистики на голы (тотал):

  •  

    За четыре последних домашних матча против Гранады в Ла Лиге Вильярреал не пропустил ни одного гола.

  •  

    Вильярреал забивал в каждом из 13 предыдущих матчей в Ла Лиге. Это его лучшая результативная серия с февраля 2015 года, когда он забивал в 16 кряду поединках. Кстати, Вильярреал забил уже 998 голов в Ла Лиге и может достичь отметки в 1000 голов в высшем дивизионе уже в ближайшей игре.

  •  

    За четыре матча против Гранады в Ла Лиге Карлос Бакка набрал четыре очка по системе Гол+Пас (3 гола и 1 передача).

  •  

    Роберто Сольдадо из Гранады забил в Ла Лиге 110 голов. Свой последний мяч он забил в мае 2017 года в ворота Вильярреала.

Вильярреал – Гранада. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Вильярреал забьет больше одного мяча.
1.68тотал Вильярреала больше 1,5 голов

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Вильярреал – Гранада. Прогнозы по остальным линиям:

  •  

    За пять последних сезонов в Ла Лиге Гранада ни разу не начинала чемпионат с победы (=2-3).

  •  

    Вильярреал в четвертый раз начнет чемпионат Ла Лиги с домашнего матча. В трех предыдущих случаях ему не удавалось победить в такой игре (=1-2).

  •  

    В прошлом сезоне Санти Касорла сделал десять результативных передач в матчах Ла Лиги. Только в сезоне 2010/11 ему удавалось сделать так же много голевых пасов. В целом на его счету уже 49 результативных передач в чемпионате Испании.

  •  

    В прошлом сезоне в чемпионате Сегунды никто не сделал больше голевых передач, чем Альваро Вадильо из Гранады (11). Он может провести свой первый матч в Ла Лиге с января 2016 года — тогда Вадильо выступал за Бетис.

Вильярреал – Гранада. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Вильярреала с форой (-1).
2.09П1 (-1)

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Вильярреал — Гранада 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Вильярреал» занял 14-е место по итогам прошлого сезона Ла Лиги. В чемпионате команда не добилась каких-либо результатов, но смогла запомниться по выступлениям в Лиге Европы, где дошла до четвертьфинала, в котором уступила «Валенсии» со счетом 1:5 по сумме двух встреч. «Гранада» вернулась в высший испанский дивизион спустя два года, заняв 2-е место в Сегунде. Фаворитом этой пары букмекеры видят «Вильярреал» — котировки на победу хозяев в районе 1,6. Успех гостей можно взять за примерный коэффициент 5,9.

Долгосрочные ставки

«Гранада» второй по котировкам букмекеров претендент на вылет из Ла Лиги в предстоящем сезоне – коэффициент около 2,3. А пари на то, что команда сохранит прописку в высшем испанском дивизионе можно взять за примерные 1,6.

 

Статистика для ставок

В 5 предыдущих очных матчах в Ла Лиге авторами первого гола становились футболисты «Вильярреала». Скорее всего и предстоящая игра не станет исключением, а пари на то, что хозяева откроют счет можно взять за примерные 1,5.

 

Кроме того, можно отметить, что в 3 из 4 последних личных встречах командам не удавалось забить гол до перерыва. Котировки на то, что 1-й тайм предстоящего поединка окажется безрезультативным в районе 3,1.  

 

Вильярреал — Гранада: победа хозяев на классе

Вильярреал — Гранада: победа хозяев на классе

16.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Вильярреал и Гранада. Встреча состоится в эту субботу в Вильярреале на стадионе «Керамика». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Окажет ли Гранада хоть какое-то сопротивление? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.66) Х (3.98) П2 (5.80) Вильярреал Гранада Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Керамика». Вильярреал. 17.08.2019 22:00

Ориентировочные составы на матч Вильярреал — Гранада: победа хозяев на классе

Вильярреал : Фернандес; Кантила, Мори, Альваро, Хауме; Альфонсо, Иборра, Фуэго, Тригерос, Раба; Бакка. Гранада : Эскандель; Мартинес, Мартин, Бернардо, Азиз; Агуирре, Рико, Кобачо, Гонсалес, Посо; Ожеда.

В первой игре нового сезона Вильярреалу точно не поможет полузащитник Сориано. Он уже два сезона не может долечить тяжелейшую травму колена, однако, его возвращение в команду ожидается уже в самое ближайшее время.

Алехандро и Хосе Мартинесы не смогут помочь Гранаде в этом поединке. Однофамильцы восстанавливаются после травм, полученных еще в прошлом сезоне. Также, под вопросом участие в игре защитника Лосано, получившего травму колена во время предсезонных сборов.

История личных встреч

История противостояний между Вильярреалом и Гранадой насчитывает всего 12 матчей. «Желтая субмарина» выиграла ровно половину из них — 6 матчей, в то время, как Гранада лишь два раза отпраздновала успех в данном противостоянии. Еще 4 матча между этими клубами были завершены вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Вильярреал откровенно провалил прошлый сезон. «Желтая субмарина» остановилась на 14-ой строчке в турнирной таблице, опередив зону вылета всего лишь на 7 очков. Однако, этим летом Вильярреал приобрел несколько неплохих игроков, усилив свой состав. «Желтые» в последние годы стабильно проваливают стартовый отрезок чемпионата и потом долго мучаются. Но, судя по предсезонным товарищеским играм, Вильярреал сейчас находится в хорошей форме. К тому же, в первом матче сезона и соперник подвернулся весьма легкий.

Гранада смогла вернуться в Примеру, спустя два сезона пребывания в Сегунде. В прошлом сезоне Гранада заняла вторую строчку первенства, показав элитную игру в обороне на протяжении всего сезона. Лишь 28 голов побывало в воротах «красно-белых» за 42 матча. Однако, в Примере такого показателя Гранаде уже явно не достичь. Команда абсолютно никак не усилилась и сейчас Гранада, объективно, является одним из слабейших клубов Примеры. Весь сезон Гранаде придется провести в борьбе за выживание. Другого расклада эта команда не добьётся.

Прогноз: Вильярреалу ничего не помешает победить в этой встрече. Вот только, слишком результативной она не станет.

Интересные факты перед матчем

  1. Тотал больше 2.5 прошел только в 1 из 7 последних поединков между этими клубами.
  2. Гранада не забила ни одного мяча в четырех предыдущих гостевых матчах против Вильярреала.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вильярреал — Гранада, по мнению online-bookmakers.com, будут

Получи 100$ для ставки Получить Вильярреал — Гранада: победа хозяев на классе Ставка: Победа Вильярреала (П1) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вильярреал — Гранада: победа хозяев на классе Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.57 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Ла Лига. Вильярреал — Гранада. Прогнозы на матч

Вильярреал — Гранада. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)
Вильярреал — Гранада. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Вильярреал — Гранада, который состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика (Estadio de la Cerámica) в субботу 17 августа, начало в 22:00 (МСК).

Вильярреал — Гранада. Кто фаворит матча?

В этом матче букмекеры считают фаворитом Вильярреал, оценивая вероятность его победы существенно выше 50%. По итогам прошлого сезона он занял лишь 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В конце чемпионата «Подводники» прибавили и выиграли четыре из семи последних матчей, проиграв только один раз. Кроме того, они не потерпели ни одного поражения за пять последних домашних матчей — три победы и две ничьи. Перед этим Вильярреал выиграл всего 2 из 15 поединков в родных стенах в Ла Лиге.

Гранада — это новичок Ла Лиги. В прошлом сезоне она играла в Сегунде и заняла там второе место. В высшем дивизионе ее не было всего два года. Гранада не проиграла ни одного из восьми последних матчей в чемпионате Испании, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Ни в одном из этих поединков она не пропускала больше одного мяча. А на выезде Гранада не проигрывает в четырех последних матчах — две ничьи и две победы. Однако, надо понимать, что и соперники у нее были не соответствующие уровню Ла Лиги.

Вильярреал — Гранада. Ставки на матч:

Вильярреал — Гранада. Как играли между собой?

В сезоне 2016/17, когда Гранада вылетала из Ла Лиги, Вильярреал в двух матчах против нее набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 на выезде и победив со счетом 2:0 дома. Он не проигрывает этому сопернику уже шесть матчей подряд, выиграв четыре из них. Кроме того, Вильярреал выиграл все пять домашних матчей против Гранады с общим счетом 11:1. Стоит отметить, что в семи из десяти предыдущих матчей между Вильярреалом и Гранадой минимум одна команда не забивала и только в трех встречах результативность превышала два гола.

>Забивает за игру

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    • Вильярреал — Гранада. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют Вильярреала и ставят на то, что он забьет больше одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Вильярреала со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 7.00). Ставки на индивидуальный тотал Вильярреала больше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 1.68.

    Вильярреал

    Вильярреал провёл очень странный предыдущий сезон: с одной стороны, в команду вернулся Санти Касорла, даже несмотря на уход Родри в Атлетико, у «жёлтой субмарины» были шансы побороться за еврокубки.

    Ситуация Вильярреала во многом повторяла историю Монако: при Хавьере Кальехе Вильярреал был просто невезучим середняком, при Луисе Гарсии Пласе — аутсайдером, по возвращении Кальехи Вильярреал вернул былое качество игры, а также прибавил в реализации, в результате чего и спасся от вылета.

    Летом Вильярреал тоже был неоднозначен: с одной стороны, был подписан Рауль Альбиоль из Наполи, а также Рубен Пенья из Эйбара, но также были и ощутимые потери, например, уход в Вест Хэм Пабло Форнальса.

    Тем не менее, я думаю, что Вильярреал в этом сезоне способен бороться за попадание в Лигу Европы, эта цель кажется амбициозной, но, если не будет проблем с реализацией, то вполне и вполне вероятно, что «жёлтая субмарина» вернётся в Лигу Европы.

    Гранада

    Гранада стала одной из самых успешных команд Сегунды в прошлом сезоне — им удалось выйти в Примеру напрямую, но, как показывает продвинутая статистика, Гранаде очень везло — Мальорка, Малага и Депортиво больше заслуживали прямого повышения в классе.

    Первое, что может сказать об их везении — показатель GD-xGD — там Гранада набрала 11,7 (больше везло только Альбасете). Гранада сама по себе забила не так уж и много — 52 мяча за сезон, но их xG=44, то есть Гранада мало того, что забила не так много, так им ещё и очень сильно повезло. Об их стиле может сказать неплохая игра в обороне: за весь чемпионат они пропустили 28 мячей при xGA=31,7 — очень достойный результат.

    Прогноз

    Я думаю, что в этом матче Вильярреал будет владеть инициативой — их стиль игры и игроки позволяют это делать в большинстве матчей испанской Примеры (достаточно закрытого и прямолинейного, но всё равно самого лучшего из топ-5 европейских чемпионатов).

    Гранада же постарается закрыться, но им будет очень тяжело по двум причинам: 1) класс их игроков уступает классу игроков Вильярреала; 2) но это лишь в среднем — у Вильярреала есть Санти Касорла, который в прошлом сезоне выдавал уникальные перфомансы (домашний матч с Барселоной) и по праву стал лучшим на своей позиции в Ла Лиге сезона 2018-2019. Говоря о Касорле, трудно просто написать «опытнее» или «мастеровитее» — он просто невероятен. Также очень неплох (несмотря на возраст) Рауль Альбиоль — он отлично смотрелся в Наполи и при Сарри, и при Анчелотти.

    Именно этот фактор должен сильно упростить задачу Вильярреалу. Мой прогноз — победа Вильярреала.

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