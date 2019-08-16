Прогноз редакции на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити

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В этом сезоне “Цинциннати” пропустил уже 57 мячей, при 25 забитых. Неудивительно, что с такой статистикой клуб находится в подвале Восточной конференции и явно не претендует на зону плей-офф. Зато “Нью-Йорк Сити” не только хочет закрепить свои позиции в турнирной таблице, но еще имеет шансы побороться и за первую тройку. Так что в этой игре мотивация будет исходить лишь от гостевого коллектива, так как хозяев уже ничего не спасет. Тем более, за последние пять матчей они проиграли четыре раза и лишь в последнем туре сумели добиться ничейного результата.
“Цинциннати” (4-5-1): Тытонь — Гутман, Вастон, Ван дер Верфф, Деплан — Уллоа, Станко, Лама, Круз, Ледесма — Маттокс
Не сыграют: Белтран, Аллен, Луиз
“Нью-Йорк Сити” (5-3-2): Джонсон — Матаррита, Кайенс, Сандс, Чанот, Тиннерхольм — Офори, Моралес, Ринг — Митрита, Кастелланос
Не сыграют: Скалли, Тажури
За последние пять матчей “Нью-Йорк Сити” проиграл дважды и только вышестоящим командам — “Атланте” и “Реал Солт-Лейку”. Даже потерпев неудачу, гости все равно умудрялись забить, так что у “Цинциннати” не может быть никаких шансов в этом противостоянии. Мы любим МЛС за непредсказуемость и за примерно одинаковый уровень большинства команд, но это далеко не тот случай. Мы уверены, что коллектив Доменека Торрена ждет успех в этой битве. Наш прогноз: П2 с коэффициентом 2,07
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