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Прогноз, ставки и коэффициенты Гремио — Палмейрас (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Гремио — Палмейрас



Центральной встречей 15-го тура Бразилейрао станет встреча “Гремио” и “Палмейраса”. Эта игра станет репетицией скорого двухматчевого противостояния этих команд в четвертьфинале Кубка Лидертадорес. “Гремио” — единственная бразильская команда, продолжающая борьбу на три фронта. Так, на этой неделе “трехцветных” ожидает первый матч полуфинала национального Кубка против “Атлетико Паранаэнсе”.

Ориентировочные составы на матч “Гремио” — “Палмейрас”

"Гремио" (4-2-3-1): Виктор — Л.Гомес, Жеромел, Кортес, Каннеманн — Пьерр, Энрике — Алиссон, Майкон, Андре — Эвертон

Не сыграют: —

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Роша, Луан, Барбоса, Гомес — Вейга, Б.Энрике -Сантос, Дуду, Виллиан — Дейверсон

Не сыграют: Фелипе Мело

Прогноз на матч “Гремио” — “Палмейрас”

“Палмейрас” угодил в кризис. Команда Луиса Фелипе Сколари после Копа Америки сама не своя. Серия без побед достигает уже пять матчей, последний раз такое было в 2015 году. Кроме того, против “Гремио” не сыграет Фелипе Мело, получивший красную карточку на прошлой неделе в игре против “Байи”. Это удаление для брутального бразильца стало первым в чемпионатах Бразилии, с 2004 года. Думаем, что тренерский штаб “Гремио” в жестком графике игр предоставит отдых лидерам, все же Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес сейчас важнее. И вряд ли команды будут играть на встречных курсах, скорее, нас ждет шахматная партия, где соперники будут присматриваться друг к другу. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5

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«Гремио» — «Палмейрас». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 15-й тур.

«Гремио» — «Палмейрас».

Порту-Алегре. Стадион «Арена до Гремио». 18.08.2019. 03:00 МСК.

Одним из центральных матчей 15-го тура Бразилейрао будет поединок между «Гремио» и «Палмейрасом», двумя грандами Серии А. Несмотря на фактор поля, букмекеры в паре на стороне команды из Сан-Паулу, что вполне логично. «Палмейрас» и так на приличное расстояние отпустил от себя «Сантос». Кроме того, «бессмертные» в мид-уик играли непростой поединок на Кубок Бразилии, забравший у «триколор» немало сил.

«Гремио»: ставка на кубковые турниры

Текущую ситуацию «Гремио» не будем называть кризисной, но сложной, наверное, можно. Команда из Порту-Алегре после 14-ти туров находится на 14-й позиции в турнирной таблице Серии А, в семи очках отставания от «Коринтианса» и места в топ-6. Вроде бы отрыв небольшой, но стоит учитывать, что в Бразилии огромное количество команд примерно одного уровня, отсюда и высокая плотность в таблице. Т.е. нагнать ушедших вперёд лидеров будет не так-то и просто, тем более, учитывая, что «Гремио» разрывается на три фронта и уже одной ногой находится в финале Кубка Бразилии. А победа в Кубке — прямая путёвка в группу Кубка Либертадорес на будущий сезон.

Неудивительно, что на полуфинальный матч у «Гремио» были отряжены все лучшие силы. «Бессмертные» добились, чего хотели в домашней кубковой игре против «Атлетико Паранаэнсе». Команда из Порту-Алегре забила два мяча, отличились Андре и Жан Пьерр, а это огромное преимущество перед ответной игрой. Также заметим, что «Гремио» буквально через три дня снова принимать «Палмейрас» на своём поле, но уже в Кубке Либертадорес. На матч Серии А мы ожидаем ротации состава у хозяев поля.

«Палмейрас»: после недели отдыха

Как возобновились матчи в чемпионате Бразилии после Копы, так «Палмейрас» и перестал побеждать в Серии А. В пяти последних матчах в рамках первенства Бразилии «зелёные» четыре раза сыграли вничью при выездном поражении от «Сеары» со счётом 0:2. У «Палмейраса» был очковый запас, поэтому команда Сколари в таблице сильно не провалилась, да и «Сантос» в последнее время тоже начал «прихрамывать». Перед 15-м туром «Палмейрас» располагается на втором месте, с 29-ю очками в копилке, в трёх баллах отставания от «рыб».

Всего на выезде в Серии А 2019 «Палмейрас» отыграл 7 матчей, в которых трижды победил при трёх ничьих и одном поражении. Гостевая статистика у «Палмейраса» вторая в лиге после «Сантоса», «зелёные» отдыхали неделю после домашней ничьей 2:2 с «Байей», горят желанием прервать неприятную и затянувшуюся серию.

Травмированные и дисквалифицированные

«Гремио»

Травмы: Мичел, Фелипе Визеу, Марсело Оливейра.

Дисквалификация: Жуниньо Капихаба.

«Палмейрас»

Травмы: Витор Хьюго, Виллиан.

Дисквалификации: Фелипе Мело, Зе Рафаэль, Диого Барбосо.

История личных встреч

«Гремио» и «Палмейрас» играли между собой 39 раз, 9 матчей выиграли «бессмертные» при 13-ти ничейных исходах и 17-ти выигрышах «зелёных». На поле «Гремио» статистика почти равная, у хозяев минимальное преимущество +7=7-6, 25:20 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Поединок против «Палмейраса» для «Гремио» припадает между двумя кубковыми встречами, которые для «бессмертных» имеют, куда большее значение, нежели поединок чемпионата Бразилии. «Зелёные» же имели неделю отдыха, гости приедут на юг Бразилии с мыслями о победе, которая очень нужна «Палмейрасу» после 5-матчевой неудачной серии. Что касается тотала, то мы считаем, что предстоящая встреча получится не очень результативной.

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