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«Форталеза» — «Интернасьонал». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Форталеза-СЕ

Сумела прервать Форталеза-СЕ безвыигрышную серию, ведь в крайнем матче одолела на выезде 0-2 команду Алагоано. Проблемы есть в защите, очень слаба при отражении контратак, а так же при отражении атакующих ударов вразрез. За 14 матчей данный коллектив пропустил 20 голов. Учитывая, что в прошлом сезоне этот клуб играл в серии В, если на данном этапе удастся закрепится в зоне Южноамериканского кубка, это буде отличный результат, учитывая, что ныне на 12 позиции, в данной игре надо добыть 3 очка.

Интернасьонал-РС

Для Интернасьонал-РС нынешний сезон складывается плохо, нет стабильной игры, и многовато поражений за 14 игр 5 раз уступил. Пока до топ-6 небольшое отставание, данный клуб на 8 месте и до зоны Кубка Либертадорес отстает на 3 очка. Интернасьонал-РС в домашних матчах играет очень хорошо, на выезде ужасно, по добытым очкам в гостях аж 19 показатель.

Прогноз

На выезде Интернасьонал-РС за пять предыдущих матчей добыл только одно очко, сыграв 6 матчей пропустил 8 голов, ни одной победы не одержано. Форталеза-СЕ набрала за пять домашних матчей 7 очков, при этом разница забитых и пропущенных положительная +1. Преимущество здесь у Форталеза-СЕ, в 4 из 5 крайних домашних матчей было было забито более 1 гола. Неудобным соперником для Форталеза-СЕ является Интернасьонал, который с учетом всех соревнований в 4 из 5 крайних очных встреч одержал победу, при этом 4 из 5 матчей были верховыми. Считаю, что здесь будет забито более 1 гола.

Прогноз редакции на матч Форталеза — Интернасьонал



Форталеза в шоке. Главный тренер местной команды Рожерио Сени после 14-го тура Бразилейрао бросил клуб и ушел в “Крузейро”, сменив там Мано Менезеша. Новым наставником “трехцветных” стал Зе Рикардо, тренировавший до этого “Ботафого”, “Васко” и “Фламенго”. Первый матч в новой роли он проведет против “Интернасионала” в рамках 15-го тура национального чемпионата. “Интер” идет на восьмом месте с 21 баллом.

Ориентировочные составы на матч “Форталеза” — “Интернасионал”

"Форталеза" (5-3-2): Ф.Алвес — де Карвальо, Карлиньос, Тинга, Антонио Фелипе, Кинтеро — Жуниньо, Паулиста, Ромариньо — Освальдо, Луис

Не сыграют: —

"Интернасионал" (4-2-3-1): Ломба — Фухс, Клаус, Зека, Габриэль — Рители, Густаво — Пимьента, Треллес, Собис — да Силва

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Форталеза” — “Интернасионал”

Как скажется такой резкий поворот событий на футболистах “Форталезы”? Обычно смена тренера приводит к тому, что команда более взвинченная и, как правило, проводит первые матчи на кураже. Но в данной ситуации все иначе, никто не мог и предположить, что Рожери Сени уйдет. Это может вызвать подавленное состояние “трехвцветных”. Но за них играет ужасная гостева статистика “Интернасионала” — “красно-белые” не могут выиграть на выезде уже 15 матчей в чемпионате, последняя победа пришлась на август прошлого года. В этом противостоянии мы поставим на ничью с коэффициентом 3.07.

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