Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Ним — Ницца (17.08.19)

Ним — Ницца 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Ницца» завершила первый тур Лиги 1 домашней победой над «Амьеном» со счетом 2:1. «Ним» же вполне ожидаемо проиграл на старте чемпионата ПСЖ со счетом 0:3. Тем не менее, в предстоящей игре букмекеры считают фаворитом подопечных Бернара Блакара – коэффициент на победу хозяев около 2,3. Успех гостей можно взять за примерную котировку 3,3. Стоит отметить, что в 4 очных матчах в Лиге 1 и Лиге 2 сильнее оказывалась «Ницца».

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Ницца» на выезде обыграла «Ним» со счетом 1:0 в последнем очном противостоянии команд в Лиге 1.

Статистика для ставок

В каждом из последних 6 очных матчей в Лиге 1, кубке Франции и Лиге 2 одной из команд не удавалось отметиться забитым голом. В предстоящей игре пари «Обе забьют — нет» можно взять за коэффициент около 2.

В 4 предыдущих личных встречах в Лиге 1 и Лиге 2 футболисты «Ниццы» становились авторами первого гола в матче. Котировки на то, что и в этой игре подопечные Патрика Виейра откроют счет, находятся в районе 2,4.

Прогноз редакции на матч Ним — Ницца



17 августа на стадионе “Костерес” “Ним” проведет матч второго тура чемпионата Франции по футболу против “Ниццы”. Первый тур закончился для хозяев поля разгромным поражением от действующих чемпионов — “ПСЖ”. Причем разгром этот получился сухим — 0:3. Гости же наоборот начали удачно новый сезон, обыграв в своей встрече “Амьен” 2:1. Буквально вырвав эту победу благодаря голу Бонфина на 95-й минуте. Ранее отличился защитник клуба Эрей, открыв счет на 32-й минуте.

Ориентировочные составы на матч “Ним” — “Ницца”.

“Ним”: (4-3-3) Бернардони — Алакуш, Бриансон, Мартинес, Мигель — Пакье, Бобишон, Валь — Ферхат, Рипар, Филиппото

Не сыграют: —

“Ницца”: (4-3-3) Клементия — Сарр, Бонфин, Эрей, Бюрнер — Вальтер, Сиприен, Тамез — Маолида, Ле Биань — Кнеп

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Ним” — “Ницца”

Первый матч “Нима” в нынешнем сезоне совсем не показатель. Все мы знаем, как “ПСЖ” умеет сметать более слабых соперников в чемпионате. Так что 0:3 еще даже более приемлемый результат. А вот “Ницца” может продолжить иметь неофициальное звание одной из самых “веселых” команд, предсказуемость которой равна абсолютному нулю. В связи с этим даже не будем рассматривать попытки поставить на итоговый результат и возьмем ставку на количество мячей. А именно на ТБ2,5, которые в таком противостоянии куда вероятны. “Париматч” дает на это привлекательный коэффициент 2,10.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить



«Ним» – «Ницца». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

«Ним» – «Ницца»

Ним. Стадион «Стад де Костьер». 17.08.2019. 21:00 МСК

Судья: Франсуа Летексье

После 1-го тура Лиги 1 «Ним» идет на последнем месте в таблице, и в домашнем матче с «Ниццей» он постарается исправить ситуацию. Гости в нынешнем сезоне наверняка рассчитывают побороться за место в еврокубках, поэтому вряд ли они сдадутся просто так. Кто на данный момент ближе к успеху?

Форма «Нима»

«Ним» в прошлом году вернулся в Лигу 1, и свой первый сезон провел весьма удачно, финишировав в середине таблицы. Некоторые игроки приглянулись другим клубам, благодаря чему Дени Буанга, Тежи Саванье, Умут Бозок и Сада Тиуб были проданы суммарно за 19 миллионов евро. На замену им пришли Ромен Филиппоте, Сиди Сарр, Харис Дульевич и Влатко Стояновски, которым еще предстоит проявить себе на более высоком уровне. К старту чемпионата «крокодилы» подошли без серьезных потерь: в лазарете находится лишь Клеман Депре.

В летних товарищеских матчах «Ним» неплохо себя проявил, потерпев лишь одно поражение в 5 поединках. Тем не менее, в стартовом туре команда не смогла сотворить чудо и разгромно уступила «ПСЖ» со счетом 0:3. Действующий чемпион не прощал ошибок в обороне, хотя на 74-й минуте «крокодилы» едва не пропустили 4-й мяч. Подопечные Бернара Блашара не очень активно шли вперед, и ни один из 5 ударов по воротам не представлял серьезной угрозы.

Форма «Ниццы»

«Ницца» не блистала в прошлом сезоне, из-за чего ей явно не помешало бы усиление на трансферном рынке, однако руководство пока ничего не предпринимало. По всей видимости, на главного тренера, Патрика Виейра, возлагаются большие надежды, хотя было бы неплохо подыскать замену ушедшим Кристофу Жалле, Аллан Сен-Максимену и Оливье Боскальи. Из-за травм пропускают старт чемпионата Юсеф Атал, Данило и Вальтер Бенитес, и это может быть чревато последствиями.

В 1-м туре Лиги 1 подопечные Патрика Виейра оказались сильнее «Амьена» – 2:1. По игре у «Ниццы» не было большого преимущество, и все шло к ничьей, однако на 94-й минуте Данте забил решающий мяч. Суммарно «орлята» нанесли 17 ударов по воротам, а до реальной остроты дело доходило лишь дважды.

История личных встреч «Нима» и «Ниццы»

В прошлом сезоне команды встретились впервые за 14 лет. «Ницца» одержала тогда 2 победы – 2:0 и 1:0. На своем поле «Ним» вполне мог рассчитывать на большее, но уже в 1-м тайме схлопотал 2 удаления и не реализовал пенальти.

Важные факты о матче «Ним» – «Ницца»

• «Ним» в 13 домашних матчах потерпел лишь 2 поражения

• «Ницца» на выезде проиграла в 5 из 6 предыдущих встреч

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Ним» – «Ницца»

«Ницца» в первом матче не показала ничего сверхъестественного, хоть она и играла дома. Пассивность на трансферном рынке привела к тому, что «орлята» стали слабее, чем в прошлом сезоне, и за место в еврокубках они вряд ли будут бороться. «Ниму» на прошлой неделе попался самый серьезный соперник, и какие-то выводы по игре с «ПСЖ» делать трудно. Предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,84 в





Ним – Ницца. Прогнозы статистики (17.08.2019)

Ним – Ницца. Прогнозы статистики (17.08.2019)



В субботу 17.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Нимом и Ниццей. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Ним – Ницца. Прогноз в пользу ничьей:

Ним проиграл два предыдущих матча Лиги 1 и теперь впервые с мая 1993 года его проигрышная серия в высшем дивизионе может достичь трех встреч.

Ницца выиграла два предыдущих матча в Лиге 1 и теперь впервые с ноября 2018 года может победить в чемпионате Франции в трех подряд поединках.

В 2019 календарном году Ним выиграл 7 из 11 домашних матчей. В последний раз он выигрывал больше матчей за один год в Лиге 1 39 лет назад (8 побед).

Ницца выиграла только 1 из 12 предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 (=5-6) — в марте со счетом 1:0 она обыграла Дижон.

Ним – Ницца. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что встреча завершится без победителя.

3.42ничья в матче

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Ним – Ницца. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 12 предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 Ницца восемь раз оставалась без забитых голов, а в остальных поединках забивала всего по одному мячу. В последний раз ей удалось забить на чужом поле больше одного гола в сентябре 2018 года в поединке против Нанта (2:1).

Четыре из пяти последних голов Ниццы в Лиге 1 были забиты после стандартов (2 гола после угловых, 1 с пенальти и 1 со штрафного).

За восемь последних матчей в Лиге 1 Данте забил два гола. Перед этим он забил лишь один мяч за 107 поединков турнира.

Ним – Ницца. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

1.79ТМ 2.5

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Ним – Ницца. Прогнозы по остальным линиям:

Ним проиграл оба матча против Ниццы в прошлом сезоне — 0:1 дома и 0:2 на выезде.

Ним проиграл три предыдущих домашних матча против Ниццы в Лиге 1. Перед этим он уступил ей лишь раз за 28 поединков на своем поле (+18=9).

Нападающий Нима Влатко Стояновски может стать первым македонским футболистом в чемпионате Лиги 1.

Ним – Ницца. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на победу номинального аутсайдера матча с положительной форой (+0.5).

1.72П2 (+0.5)

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Ним — Ницца. Прогноз на матч чемпионата Франции

Ним — Ницца. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)

Ним — Ницца. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Ним — Ницца, который состоится на стадионе Стад де Костьере (Stade des Costières) в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Ним — Ницца. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Нима. В прошлом сезоне он занял девятое место в итоговой турнирной таблице Лиги 1, набрав 53 очка. Текущий розыгрыш чемпионата Ним начал с гостевого поединка против чемпиона — ПСЖ, и предсказуемо проиграл с крупным счетом 0:3. Это было его второе подряд поражение в Лиге 1 — столько же раз он уступал в восьми встречах перед этим. На своем поле Ним проиграл только один из девяти последних поединков, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Причем ни разу за это время он не оставался без забитых голов, а в семи встречах забивал не менее двух мячей.

Ницца в прошлом сезоне заняла седьмое место, набрав на три очка больше Нима. В первом туре нового розыгрыша чемпионата она обыграла на своем поле Амьен со счетом 2:1. Соперник больше часа провел вдесятером, но на 81-й минуте сделал счет 1-1. И только на пятой компенсированной минуте Данте принес Ницце победу. За 11 последних матчей в Лиге 1 Ницца одержала пять побед и потерпела только два поражения. В пяти встречах на данном отрезке она не пропускала ни одного гола. На выезде ее результаты куда менее впечатляющи: всего одна победа за 12 предыдущих встреч при пяти ничейных результатах и шести поражениях. За эти 12 поединков Ницца забила только четыре гола и в восьми матчах не забивала вовсе. Кстати, ни в одном из 15 последних матчей на чужом поле она не забивала больше одного мяча.

Ним — Ницца. Ставки на матч:

Ним — Ницца. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Ницца выиграла у Нима оба матча в чемпионате Франции — 1:0 в гостях и 2:0 дома. За пять последних поединков против него она одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. Кстати, ни один из семи предыдущих матчей между Нимом и Ниццей не завершился вничью. А в шести последних официальных поединках противостояния команде-победителю удавалось сыграть на ноль. Отдельно стоит сказать, что в семи из десяти последних матчей между Нимом и Ниццей во всех турнирах забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

2

Ним — Ницца. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Нима и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Нима 1:0 (коэффициент 7.50). Поставить на выигрыш Нима с нулевой форой можно с котировкой 1.656.

Читайте также: