Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Хьюстон Динамо — Колорадо Рэпидс (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Хьюстон Динамо — Колорадо



У “Хьюстона” был отличный шанс пробиться в плей-офф, но команда показала “отличную” серию из четырех поражений подряд, поэтому ни о каком повышении в турнирной таблице не может быть и речи. Но если у хозяев и был такой шанс, то “Колорадо” о таком может лишь мечтать в самых приятных снах. Гости пропустили ровно 50 мячей после 25 сыгранных матчей, так что вряд ли на них можно рассчитывать в этом поединке. Тем более, они отправятся на выезд в Хьюстон, где “оранжевые” должны принять их без хлеба и соли, а с плеткой и розгами.

Ориентировочные составы на матч Хьюстон Динамо — Колорадо:

“Хьюстон Динамо” (4-4-2): Уиллис — Бисли, Фигероа, Струна, Бизама — Родригез, Гарсия, Кабесас, Мартинес — Манотас, Рамирез

Не сыграют: Валот

“Колорадо” (4-5-1): Ирвин — Вайнс, Смит, Абубакар, Росенберри — Уилсон, Льюис, Акоста, Рубио, Николсон — Камара

Не сыграют: Вайн, Форд, Ховард

Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Колорадо:

Несмотря на то, что серия из поражений “Хьюстона” длится уже долгое время, в последних двух матчах им удавалось хотя бы отличиться. Это сложно считать серьезным результатом, но команда не сдается и пытается навязать свою игру. В этот раз им будет проще, так как их соперник находится ниже в турнирной таблице. Кроме того, “Колорадо” является одним из аутсайдеров всего первенства, хоть и смогли выиграть два матча за последние пять встреч. Мы рекомендуем поставить в этом противостоянии на победу хозяев за 1,61

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить



Прогноз на матч «Хьюстон» – «Колорадо» (18.08.2019)

Футбол. МЛС. Регулярный чемпионат.

«Хьюстон Динамо» – «Колорадо Рэпидз».

Хьюстон, 18.08.2019, «ББВА Компасс», 04:00 (МСК).

«Хьюстон Динамо», оставшиеся без главного тренера, в очередном матче регулярного чемпионата МЛС будут принимать на своём поле «Колорадо Рэпидз». Обе команды уже с трудом можно представить себе в плей-офф. Изменится ли что-то в турнирных раскладах после очного противостояния? Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на этот матч.

«Хьюстон»: что-то случилось

«Хьюстон Динамо» долгое время располагался в зоне плей-офф и, казалось, что команда демонстрирующая достаточно интересный футбол, без труда пробьётся в пост-сезон. Однако, в определённый момент что-то сломалось – команда стала проигрывать всем подряд, что привело к отставке Вильмера Кабреры. Нет ничего страшного в том, что пока не представляется возможным определить причины неудач. Если уж сам наставник не сумел с этим разобраться…

Заканчивать сезон у руля техасской команды будет помощник Кабреры Дэйви Арно. Наверстать упущенное 8-ю поражениями в предыдущих 10-и играх в этом сезоне будет уже непросто. Имеет смысл сделать ставку на будущий чемпионат, а оставшееся время до конца «регулярки» посвятить разбору двух-с-половиной-летнего наследия Вильмера Кабреры.

«Колорадо»: ситуация другая, а судьба та же

Как и «Хьюстон», футбольный клуб «Колорадо Рэпидз» по ходу сезона сезона сменил главного тренера, правда, произошло это значительно раньше. Сейчас командой по-прежнему руководит исполняющий обязанности Конор Кейси. К настоящему моменту «Рэпидз» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, отстают от зоны плей-офф на 11 очков и имеют уже совсем мало шансов на продолжение борьбы в пост-сезоне. В предыдущих 5-и играх у команды 3 поражения, при двух победах.

«Хьюстон» — «Колорадо»: история личных встреч

В начале текущего первенства, 31 марта, «Хьюстон», для которого ещё ничего не предвещало беды, без проблем разобрался с «Колорадо» на выезде – 4:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Обычно, смена главного тренера положительно влияет на команду в первых играх, после случившегося. Похоже, что в предстоящей игре можно ожидать чего-то подобного. «Колорадо» – не тот соперник, который должен непременно становиться препятствием для «Хьюстон Динамо». Ставка на победу хозяев, через «обе забьют – да», оценивается

Читайте также: