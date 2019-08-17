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Прогноз Коринтианс — Ботафого (17.08.19), ставки и коэффициенты

Коринтианс-СП

В хорошей физической форме подойдет к этой игре Коринтианс-СП, с учетом всех соревнований нет поражений на протяжении 8 матчей кряду. Сейчас этот клуб занимает 6 место, но отстает от лидера на восемь очков. На выезде Коринтианс-СП пропускает немного, но всё же в дома этот коллектив гораздо надежнее в оборонительной трети.

Ботафого Рио-де-Жанейро

Ботафого Рио-де-Жанейро удалось одержать 2 победы кряду и выйти в турнирной таблице на седьмую позицию. В защите есть над чем поработать, допускает огрехи Ботафого Рио-де-Жанейро, слаб действует при отражении контратак. Справедливости ради, пропускает этот коллектив немного, в среднем за игру 0.9 гола.

Прогноз

Среди всех клубов Серии А Бразилии меньше всего голов в домашних матчах пропустил Коринтианс-СП, за 7 игр 2 гола, в итоге у этого клуба дома ни одного поражения. А ведь Коринтианс-СП в среднем за матч забивает 1 гол. Так же стоит учитывать то, что Ботафого Рио-де-Жанейро пропускает не более гола. Каждый из 5 крайних домашних матчей с участием Коринтианса был низовым. Четыре из 5 крайних очных встреч были низовыми. Не стоит ожидать здесь обилия голов, будет не более двух.

Прогноз редакции на матч Коринтианс — Ботафого



Программу 15-го тура Бразилейрао открывает встреча “Коринтианса” и “Ботафого”. Обе команды на данный момент в отличном настроении. “Коринтианс” после Копа Америка провел восемь матчей без поражений, попутно пробившись в ¼ финала Южноамериканского Кубка. Успехи Тимау связаны с возвращение из Китая в команду центрального защитника Жила, который добавил обороне надежности.

“Ботафого” же сумел вырулить из неприятной серии неудач, на счету “Черной звезды” две победы кряду в чемпионате — над “Аваи” и “Атлетико Паранаэнсе”.

Ориентировочные составы на матч “Коринтианс” — “Ботафого”

"Коринтианс" (4-4-2): Кассио — Жил, Авелар, Фагнер, Маноэл — Педриньо, Габриэль, Урсо, Сорноса — Вагнер Лав, Клейсон

Не сыграют: —

"Ботафого" (4-5-1): Фернандес — Жилсон, Марсиньо, Консейсао, Габриэль — Сантана, Сисеро, Ж.Пауло, Фернандо, Пимпао — Соуза

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Коринтианс” — “Ботафого”

Но не стоит преувеличивать успехи “Ботафого”. “Аваи” — выраженный аутсайдер турнира, выиграть его не составило труда. А “Атлетико Паранаэнсе” выставил на матч полуторный состав, так как команда на неделе выступает в полуфинале Кубка Бразилии. “Коринтиансу”, кстати, тоже скоро предстоит выступать в Южноамериканском кубке, вновь попадая в сложный график игр. Поэтому встреча с “Ботафого” — идеальный момент, чтобы набрать три очка после недельного цикла подготовки. Наш прогноз — победа “Коринтианса” с коэффициентом 1.73.

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