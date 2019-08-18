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Прогноз Чикаго Файр — Филадельфия Юнион (18.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Чикаго — Филадельфия



Пока есть такой клуб как “Цинциннати”, хозяевам этой встречи не стоит волноваться, что они окажутся на самом дне в турнирной таблице. Так что можно спокойно проигрывать “Филадельфии”. Но если серьезно, то у гостей и вправду настолько много шансов на успех в этой встрече, что поверить в “Чикаго” может только житель Чикаго. И то вряд ли. “Файр” пропустил в этом сезоне уже 40 мячей, так что приезд на “Тойота Парк” обернется для них пополнением коллекции пропущенных голов.

Ориентировочные составы на матч Чикаго — Филадельфия:

“Монреаль” (4-3-3): Остед — Борнштейн, Лиллард, Каппелхоф, Марсело — Азира, Михайлович, Бронико — Франковски, Николич, Сапонг

Не сыграют: Эрберс, Катай

“Филадельфия” (4-4-2): Блэйк — Вагнер, Коллин, Эллиотт, Гаддис — Медуньянин, Бедойя, Креаваль, Фабиан — Пржыбылко, Вутен

Не сыграют: Сантос, Фрис, Мигель

Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия:

“Филадельфия” занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но их ближайший преследователь дышит им в затылок. Терять очки никак нельзя, иначе можно прилично скатиться вниз. Хоть за последние пять матчей они и проиграли дважды, но это уже позади. Сейчас команда гостей выигрывает уже две встречи подряд, так что можно сказать, что они вернули былые кондиции. В этом противостоянии мы предлагаем поставить на чистую победу “Филадельфии” с коэффициентом 3,38

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«Филадельфия» — «Чикаго Кабс». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Филадельфия» — «Чикаго Кабс»

Филадельфия. Стадион Citizens Bank Park. 14.08.2019. 02:00 мск

Чикагские «детёныши» мучаются на выезде, по победа в последнем матче серии над «красными» в Цинциннати позволила им удержаться в зоне плей-офф и на первом месте Центрального дивизиона Национальной лиги. «Филадельфия» проиграла 5 из последних 7 дорожных матчей и опустилась на четвёртое место в дивизионе.

Форма «Филадельфии»

«Филлис» проиграли серии в Аризоне и Сан-Франциско, в воскресенье они могли добыть победу и ничью в серии с «гигантами» и вели в счёте, но питчер Ариетта посыпался к пятому иннингу, в результате проигрыш 6:9. Игрок второй базы Цезар Эрнандес выбил три хита и набрал два RBI после реализации 2 из 17 выходов на биту в предыдущих матчах, и сегодня в

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