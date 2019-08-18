Прогноз редакции на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
“Лос-Анджелес” — сильнейший клуб Америки! И этот результат можно считать сверхуспешным, так как в команде нет европейских звезд, как у их соседей из “Гэлакси”. При этом коллектив Боба Брэдли сумел отличиться 65 раз, при этом пропустив всего лишь 25 мячей. О такой статистике мечтают не только в МЛС, но и во всем мире. Поэтому не может быть никаких сомнений, что гости обязаны разрывать “Реал Солт-Лейк”, который не проигрывает уже пять матчей подряд, но это вряд ли поможет им победить фаворита.
“Реал Солт-Лейк” (4-5-1): Римандо — Тойа, Глад, Онуоха, Эррера — Луис, Крейлач, Бард, Руснак, Кинтеро — Джонсон
Не сыграют: Аллен, Белтран
“Лос-Анджелес” (4-3-3): Миллер — Харви, Сегура, Блэкмун, Бейташур — Блессинг, Атуеста, Кайе — Росси, Диоманде, Вела
Не сыграют: —
Хозяева набрали потрясающую форму и заслуженно находятся в зоне плей-офф. За последние пять матчей они выиграли трижды и еще дважды скатали вничью. В этот раз рассчитывать на их победу будет сложно, ведь к ним заявится главный фаворит сезона. Но и в безвольное поражение с разгромом тоже не верится. Поэтому мы предлагаем поставить в этой игре на тотал больше 3,5 голов за 2,31, так как оба коллектива будут идти вперед и показывать свой уровень.
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз, ставки и коэффициенты Васко да Гама — Фламенго (18.08.19)
«Уиган» — «Лидс». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)
Прогноз Йокогама — Сересо Осака (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Коринтианс — Ботафого (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Оренбург — Сочи (16.08.19)
Прогноз Кенин — Осака (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес ФК (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Уильямс» — «Киз». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Боруссия — Аугсбург (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Брентфорд — Халл (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Тамбов — Краснодар (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Чикаго Файр — Филадельфия Юнион (18.08.19)
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.