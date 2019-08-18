Прогноз Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс (18.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс (18.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл» (18.08.2019)

Футбол. МЛС. Регулярный чемпионат. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс». 
Карсон, 18.08.2019, «Dignity Health Sports Park», 05:00 (МСК).

Одни из главных фаворитов нынешнего сезона, и не только на Западе, «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс», сойдутся друг с другом в рамках очередного игрового дня в МЛС. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Лос-Анджелес Гэлакси»: Златан «я и есть МЛС» Ибрагимович

Переиграв в предыдущем поединке «Даллас» на своём поле 2:0, «Гэлакси» прервали серию из трёх неудач кряду. Даёт ли такая нестабильность результатов основания для того, чтобы дать прогноз и сделать ставку на отрицательное завершение чемпионата для «Гэлакси»? Всё же нет… Во-первых, серия поражений была полностью допущена в выездных матчах, что немаловажно для американского спорта в целом. Во-вторых, у калифорнийцев есть Златан Ибрагимович, забивший в этом сезоне уже 18 мячей, и способный в одиночку вытащить игру против, кажется, любого соперника в лиге. Чего стоит хотя бы хет-трик шведа в ворота абсолютного лидера нынешнего чемпионат «Лос-Анджелес ФК».

«Сиэтл»: стабильность – признак мастерства

Среди всех франшиз главной лиги соккера, «Саундерс», наряду, пожалуй, с «Канзасом», можно назвать самой стабильной организацией последних лет. И дело здесь не только в результатах, это лишь следствие. Самым важным представляется преемственность в тренерском цехе. Нынешний главный тренер команды Брайан Шметцер, до того, как стал «рулевым», в течении семи лет работал ассистентом Зиги Шмидта. С 2009-го года «Саундерс» не опускались в турнирной таблице МЛС по итогам «регулярки» ниже 4-го места Западной конференции. Несмотря на текущее 5-е место в этом розыгрыше, можно сделать ставку на то, что тенденция не будет нарушена. В предыдущих 5-и играх у «Сиэтла» только 1 победа, при трёх поражениях и ничьей, но это, скорей всего, лишь временный спад перед приближающимся стартом плей-офф.

Травмированные и дисквалифицированные

«Лос-Анджелес Гэлакси»: Роман Александрини (травма).
«Сиэтл»: Уилл Брюин (травма), Роман Торрес (дисквалификация).

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл»: история личных встреч

Предстоящая игра станет первой встречей команд в текущем сезоне. В 2018-м году соперники обменялись домашними разгромными победами. «Гэлакси» победили 3:0, а «Саундерс» 5:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

«Саундерс» умеют сыграть от обороны. Особенно такой подход характерен для выездных матчей команды. У «Сиэтла» лишь 16,1 xga, и четвёртое место по этому показателю в лиге. По сути, «Саундерс» кажутся одной из немногих команд, способных остановить Златана Ибрагимовича. Ставка на то, что гости не проиграют с коэффициентом 1,89 от

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