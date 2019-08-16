Прогноз, ставки и коэффициенты Васко да Гама — Фламенго (18.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Васко да Гама — Фламенго (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Васко Да Гама — Фламенго

Главным персонажем из чемпионата Бразилии, с которым чаще всего этим летом сталкиваются российские поклонники футбола, стал форвард “Фламенго” Габриэл Барбоза. В нынешнем первенстве он наколотил уже девять голов и привел внимание двух российских клубов. Сперва “Динамо” предложило бразильцу переехать в столицу нашей страны, а затем и ЦСКА вышел на “Фламенго”. “Красно-черные” уже подыскивали замену Габиголу,в ближайшее время к команде на правах свободного агента может присоединиться Марио Балотелли. А пока без него “Фламенго” проведет встречу 15-го тура Бразилейрао против “Васко да Гама”.

Ориентировочные составы на матч “Васко да Гама” — “Фламенго” 

"Васко да Гама" (4-3-3): Мигел — Энрикес, Энрике, Л.Кастан,Сезар — Вальдивия, Ришард, Маньо -Абреу, Пикачу, Маркиньо

Не сыграют: Маррони

"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Тулер, Луис, Мари, Рафинья — Де Арраскаета — Рибейро, Пирис, Жерсон — Арау, Энрике

Не сыграют:

Прогноз на матч “Васко да Гама” — “Фламенго”

В минувшие выходные “Фламенго” воспользовался осечкой “Сантоса”, приблизившись к лидеру. Теперь отставание от первого места составляет всего пять очков. И “Фла” может сделать еще один шаг к борьбе за чемпионство. “Васко да Гама” — очень удобный соперник, к которому “красно -черные” легко подбирают ключик. “Адмиралы” не могут победить “Фла” уже на протяжении 12 матчей. И ничего не предвещает изменений. Наш прогноз — победа гостей с коэффициентом 1.65.

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