Прогноз редакции на матч Коламбус — Торонто

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“Коламбус” набирает очки уже пять матчей подряд, но столь удачная серия позволила им ли отдалиться от замыкающего турнирную таблицу “Цинциннати”. Команда хозяев уже вряд ли сможет включиться в борьбу за плей-офф, так что им будет крайне сложно найти мотивацию на оставшиеся игры в сезоне. А вот “Торонто” имеет в своем активе 33 очка, так же как “Монреаль”, который находится на седьмом месте, что дает право на проход в 1/8 турнира. Все решают дополнительные показатели, так что канадцам надо не только побеждать, но еще и разгромно.
“Коламбус” (4-5-1): Рум — Мэлоуни, Менса, Крогналь, Аффул — Артур, Трапп, Аргудо, Сантуш, Диас Эспиноса — Зардес
Не сыграют: Валензуела, Игуаин, Уильямс, Сауро, Фрэнсис
“Торонто” (4-4-2): Уэстберг — Ауро, Мавинга, Гонсалес, Лория — Шаффельбург, Брэдли, Дельгадо, Эндо — Посуэло, Алтидор
Не сыграют: —
Заделать серьезный гандикап будет крайне сложно, ведь пропустил за этот сезон всего лишь 39 мячей. “Всего лишь” — это не потому, что почти что сорок пропущенных голов считается низким показателем. А потому, что та же “Филадельфия” допустила 38 ошибок, но занимает первую строчку в Восточной конференции. Тем более, “Коламбус” не теряет очки уже пять матчей подряд и явно собирается останавливаться. Тем более, на своей арене им будет выгодно порадовать своих болельщиков. Мы решили поставить в этом поединке на П1 с коэффициентом 2,28
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Футбол. Чемпионат США. МЛС. Регулярный чемпионат
«Коламбус Крю» – «Торонто»
Коламбус. Стадион «МАПФРЕ». 18.08.2019. 02:30 МСК
Судья: Рами Тучан
«Коламбус» и «Торонто» идут за пределами зоны плей-офф МЛС, но при этом шансы канадцев гораздо выше. Неудивительно, что в предстоящем очном поединке хозяева не считаются однозначными фаворитами, удастся ли им посрамить скептиков?
«Коламбус» проваливает нынешний сезон, и 5-матчевая беспроигрышная серия не сильно изменила ситуацию. Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков, ликвидировать такой гандикап будет нелегко. Летом клуб продал основного голкипера, Зака Штеффена, в «Манчестер Сити», а на замену ему пришел Элой Роом. Главным же приобретением можно назвать Юнеса Мохтара, который в свое время неплохо выступал в голландской Эредивизи. Доукомплектование состава пришлось весьма кстати, ведь в лазарете находится сразу шестеро футболистов: Милтон Валенсуэла, Федерико Игуаин, Уэйлон Фрэнсис, Эктор Хименес, Рикардо Кларк и Джош Уильямс.
За последний месяц «Коламбус» не проиграл ни одного матча и одержал 2 победы. На прошлой неделе подопечные Калеба Портера дома сыграли вничью с «Цинциннати» – 2:2. «Крю» владели инициативой и гораздо активнее шли вперед, но соперник продемонстрировал более высокую реализацию голевых моментов. В концовке Гьязи Зардес мог забить победный мяч, однако после его удара мяч попал в перекладину. Тем не менее, Зардес был одним из лучших на поле, также стоит отметить Педру Сантуша.
«Торонто» после двух выходов в финал МЛС пролетел мимо плей-офф в прошлом сезоне, да и сейчас участие в решающей стадии под вопросом. Имея один матч в запасе, канадцы идут вровень с 7-м местом в Восточной конференции, так что впереди их ожидает напряженная борьба. В 6 последних матчах регулярного чемпионата «Торонто» одержал 3 победы, а параллельно он в канадском Чемпионшипе. В полуфинале турнира подопечные Грега Ванни разгромили «Оттаву Фьюри» – 3:0, дубль оформил Ник Делеон. Далеко не все основные футболисты вышли тогда на поле, и радует то, что команда обходится без серьезных потерь в составе при таком плотном графике.
В прошлом матче МЛС «Торонто» дома сыграл вничью с «Орландо» – 1:1. Долгое время канадцам не хватало изобретательности в нападении, и лишь после первого пропущенного мяча они активизировались. В целом, исход закономерен, хоть «Торонто» и превзошел соперника по количеству ударов – 19:7.
В 4 последних очных поединках «Коламбус» и «Торонто» одержали по одной победе. В прошлом сезоне «Крю» выиграли на выезде (2:0), а дома довольствовались ничьей – 3:3.
• «Коламбус» в 5 последних матчах забил 10 голов
• «Торонто» за последние 5 лет лишь однажды выигрывал у «Коламбуса» на выезде
«Коламбус» сейчас в неплохой форме, и в прошлом матче он вполне мог рассчитывать на победу. Да, в составе «Крю» немало потерь, но недавние трансферы способны это компенсировать. У «Торонто» сейчас плотный график, и в недавнем поединке с «Орландо» он даже на своем поле с трудом создавал моменты. Предлагаем поставить на нулевую фору «Коламбуса» с коэффициентом 1,82 в
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