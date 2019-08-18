Прогноз и ставки Монреаль — Даллас (18.08.19)

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Прогноз и ставки Монреаль — Даллас (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Монреаль — Даллас

В этом месяце Боян Кркич перешел в “Монреаль”, но на поле мы его еще не увидели. Может быть, он будет готов выйти в игре против “Далласа”? Хозяевам как никогда нужна подмога, ведь они только-только вошли в зону плей-офф, а их преследователи все никак не уймутся и продолжают дышать в затылок. Кстати, гости находятся абсолютно в таком же положении, ведь они пребывают на подступе к заветному месту, но дополнительные показатели закинули “Портленд” на строчку выше. Какой же горячий нас ожидает поединок!

Ориентировочные составы на матч Монреаль — Даллас:

“Монреаль” (4-5-1): Буш — Корралес, Камачо, Диалло, Санья — Пьетте, Чойнир, Тайдер, Шум, Оквонкво — Уррути

Не сыграют: Кабрера, Кинумбе, Новильо, Болье

“Даллас” (4-3-3): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Помыкал, Акоста, Феррейра — Москера, Баджи, Барриос

Не сыграют: Кольман

Прогноз на матч Монреаль — Даллас:

Очевидно, что обе команды будут играть на победу, но кто из них больше готов к набору трех очков? “Даллас” пропустил в этом сезоне на 16 мячей меньше, чем “Монреаль”, что можно  и нужно считать весомым критерием. Оборона гостей значительно круче играет в этом году, так что можно ожидать “сухаря” от Гонсалеза. Тем более, за последние пять матчей хозяева проиграли четыре раза, что говорит об их ужасной форме. Так что в этой паре мы рекомендуем сделать ставку на клуб из Техаса с коэффициентом 3,62

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«Монреаль» – «Даллас». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат США. МЛС. Регулярный чемпионат
«Монреаль Импакт» – «Даллас»
Монреаль. Стадион «Сапуто». 18.08.2019. 02:30 МСК
Судья: Тед Ункел

«Монреаль» и «Даллас» располагаются на границе зоны плей-офф, поэтому предстоящий очный поединок будет иметь особое турнирное значение. Канадцы не обыгрывали нынешнего оппонента уже более 3 лет, удастся ли им прервать неудачную серию?

Форма «Монреаля»

«Монреаль» буквально за год постепенно превратился в претендента на победу в МЛС, хоть он сейчас и идет на 7-м месте в таблице. Начиналось все с прихода на пост главного тренера Реми Гарда, после чего к нему подтянулись и звездные игроки. Накануне к Бакари Санья и Сафиру Таидеру присоединился Боян Кркич, который вполне может раскрыться в новой команде. Также клуб приобрел Ласси Лаппалайнена и Хорхе Корралеса, так что летнее трансферное окно для канадцев стоит признать удачным. Что касается состава на предстоящий матч, то из-за травм на поле не выйдут Даниэль Кинумбе и Виктор Кабрера.

В прошлом матче регулярного чемпионата подопечные Реми Гарда на выезде уступили «Чикаго» – 2:3. Это поражение стало для «Импакт» шестым за последние 6 матчей, но постепенно команда выбирается из кризиса. По игре «Монреаль» не особо уступал «Чикаго», но соперник по максимуму использовал свои шансы отличиться. У канадцев по голу забили Санья и Таидер.

Форма «Далласа»

«Даллас» не может похвастать звездным подбором игроков, поэтому ему будет трудно подняться выше нынешнего 8-го места в Западной конференции. К тому же, летом в «Аугсбург» ушел основной опорный хавбек Карлос Груэсо, и достойную замену ему не нашли. В 8 последних матчах регулярного чемпионата «быки» потерпели 4 поражения при 3 победах. Радует то, что состав команды близок к оптимальному: под вопросом лишь участие Зденека Ондрашека и Томаса Робертса.

Прошлую свою игру подопечные Лучи Гонсалеса провели на этой неделе и уступили на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» – 0:2. «Даллас» активнее шел вперед и чаще бил по воротам, но из 15 ударов лишь один представлял реальную угрозу: на выстрел Сантьяго Москеры практически с линии вратарской среагировал голкипер.

История личных встреч «Монреаля» и «Далласа»

В МЛС команды встречались 7 раз, и за это время «Монреаль» одержал лишь одну победу и потерпел 5 поражений. В прошлой встрече «Даллас» дома оказался сильнее со счетом 2:0.

Важные факты о матче «Монреаль» – «Даллас»

• «Монреаль» выиграл 3 домашних матча подряд
• «Даллас» в 4 предыдущих встречах трижды ушел с поля без гола
• «Монреаль» в 5 прошлых играх забил суммарно 12 мячей

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Монреаль» – «Даллас»

«Монреаль» постепенно набирает форму, и в прошлой игре он немногим уступал «Чикаго». Дома канадцы должны прибавлять, по уровню исполнителей они превосходят нынешнего соперника. Прошлая встрече с участием «Импакт» получилась результативной из-за высокой реализации моментов, держать планку постоянно вряд ли удастся. «Даллас» ничего не показал на этой неделе, плотный график также может сказаться. Предлагаем поставить на победу «Монреаля» с коэффициентом 2,07 в

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