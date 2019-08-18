Прогноз и ставки Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)

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Прогноз и ставки Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)

Прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Инглэнд» (18.08.2019)

Футбол. МЛС. Регулярный чемпионат. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Инглэнд Революшн».
Харрисон, 18.08.2019, «Ред Булл Арена», 02:00 (МСК). 

Регулярный чемпионат главной лиги соккера Северной Америки вот-вот подойдёт к концу. Далеко не все команды, даже располагающиеся на данный момент в зоне плей-офф, обеспечили себе продолжение борьбы в пост-сезоне. Это касается и «Нью-Йорк Ред Буллз», и «Нью-Инглэнд Революшн». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящее противостояние.

«Нью-Йорк Ред Буллз»: пока команде везёт

«Ред Буллз» в этом сезоне, вне всяких сомнений, выступают ниже своего уровня. Несмотря на текущее 5-е место команды в турнирной таблице Восточной конференции, нельзя прогнозировать со стопроцентной уверенностью, что коллектив обязательно пробьётся в плей-офф. У быков 32,2 xg, при 43-х забитых мячах. В целом, разница между ожидаемым и фактическим составляет 9,8. Больше только у «Портленд Тимберс» – 10,7. Конечно, везение рано или поздно прекратится, и результаты «Ред Буллз» резко пойдут на спад. На это можно ставить уже сейчас… Впрочем, 3 поражения в предыдущих 5-и играх говорят о том, что спад уже начался.

«Нью-Инглэнд»: Брюс Арена вновь доказал свой профессионализм

«Революшн» отвратительно начали текущий сезон под руководством Брэда Фриделя. Затем экс-голкипера американской сборной отправили в отставку, а команду возглавил экс-наставник американской сборной Брюс Арена. Как не удивительно, но при новом тренере команда из штата Массачусетс в одночасье стала одной из сильнейших в лиге.

Первое поражение в «Арена-эра» «Революшн» допустили совсем недавно, уступив дома абсолютному лидеру этого сезона МЛС «Лос-Анджелес ФК». Это был 10-й матч в рамках чемпионата под руководством нового наставника. В целом рекорд Брюса Арены у руля «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС составляет 6-4-1. Таким образом, можно сказать, что « Революшн» по-прежнему одни из лучших в лиге на данный момент. Тот футбол, который показывает команда в последние недели, позволяют сделать ставку и дать прогноз не только на успешное завершение «регулярки», но и на дальний проход в пост-сезоне.

Травмированные и дисквалифицированные

«Нью-Йорк Ред Буллз»: –
«Нью-Инглэнд»: Флориан Валот (травма).

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Инглэнд»: история личных встреч

Команды встречались в этом сезоне и в чемпионате, и в национальном кубке. Оба раза «Революшн» были сильнее – 1:0 в МЛС и 3:2 (в дополнительное время) в Кубке США.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

При Брюсе Арена «Революшн» уступили в чемпионате лишь раз. Нет никаких оснований прогнозировать второе поражение команды в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз». Хозяева играют неровно, а в последнее время уже стали переживать ожидаемый игровой спад. Ставка – гости не проиграют с коэффициентом 1,85 по линии

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