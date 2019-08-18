«Филадельфия» — «Чикаго Кабс». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Бейсбол. МЛБ. Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Чикаго Кабс»
Филадельфия. Стадион Citizens Bank Park. 14.08.2019. 02:00 мск
Чикагские «детёныши» мучаются на выезде, по победа в последнем матче серии над «красными» в Цинциннати позволила им удержаться в зоне плей-офф и на первом месте Центрального дивизиона Национальной лиги. «Филадельфия» проиграла 5 из последних 7 дорожных матчей и опустилась на четвёртое место в дивизионе.
«Филлис» проиграли серии в Аризоне и Сан-Франциско, в воскресенье они могли добыть победу и ничью в серии с «гигантами» и вели в счёте, но питчер Ариетта посыпался к пятому иннингу, в результате проигрыш 6:9. Игрок второй базы Цезар Эрнандес выбил три хита и набрал два RBI после реализации 2 из 17 выходов на биту в предыдущих матчах, и сегодня в
Пока есть такой клуб как “Цинциннати”, хозяевам этой встречи не стоит волноваться, что они окажутся на самом дне в турнирной таблице. Так что можно спокойно проигрывать “Филадельфии”. Но если серьезно, то у гостей и вправду настолько много шансов на успех в этой встрече, что поверить в “Чикаго” может только житель Чикаго. И то вряд ли. “Файр” пропустил в этом сезоне уже 40 мячей, так что приезд на “Тойота Парк” обернется для них пополнением коллекции пропущенных голов.
“Монреаль” (4-3-3): Остед — Борнштейн, Лиллард, Каппелхоф, Марсело — Азира, Михайлович, Бронико — Франковски, Николич, Сапонг
Не сыграют: Эрберс, Катай
“Филадельфия” (4-4-2): Блэйк — Вагнер, Коллин, Эллиотт, Гаддис — Медуньянин, Бедойя, Креаваль, Фабиан — Пржыбылко, Вутен
Не сыграют: Сантос, Фрис, Мигель
“Филадельфия” занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, но их ближайший преследователь дышит им в затылок. Терять очки никак нельзя, иначе можно прилично скатиться вниз. Хоть за последние пять матчей они и проиграли дважды, но это уже позади. Сейчас команда гостей выигрывает уже две встречи подряд, так что можно сказать, что они вернули былые кондиции. В этом противостоянии мы предлагаем поставить на чистую победу “Филадельфии” с коэффициентом 3,38
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз Цинциннати — Нью-Йорк Сити (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Суонси — Престон (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Тамбов — Краснодар (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)
Прогноз Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Мец — Монако (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)
Прогноз Амьен — Лилль (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Витязь Подольск — СКА (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
«Уиган» — «Лидс». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19)
Прогноз и ставки Оита — Касима (17.08.19)
«Барнсли» — «Чарльтон». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.