Прогноз и ставки Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)

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Прогноз и ставки Миннесота — Орландо Сити (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Миннесота — Орландо

“Орландо” не проигрывает уже три матча подряд и метит в зону в плей-офф. Пока что они имеют равное количество очков с “Монреалем”, но их прямой конкурент находится выше из-за разницы забитых мячей. Гостям не хватает лишь два гола, чтобы догнать своего противника по турнирной таблице. Но против “Миннесота” будет сложно добыть даже одно очко, ведь хозяева идут на втором месте в Западной конференции. Несмотря на нестабильные выступления подопечных Эдриана Хита, они все же считаются фаворитами. 

Ориентировочные составы на матч Миннесота — Орландо:

“Миннесота” (4-5-1): Манноне — Гаспер, Боксаль, Опара, Метанир — Алонсо, Грегуш, Лод, Кинтеро, Молино — Родригес

Не сыграют:

“Орландо” (4-5-1): Роув — Миллер, Жанссон, Сане, Смит — Розелл, Аскуэс, Акинделе, Нани, Мюллер — Дайер

Не сыграют: Хигуита

Прогноз на матч Миннесота — Орландо:

За последние пять матчей “Миннесота” проиграла проиграла лишь раз, но еще дважды поделила очки с соперниками. В этот раз ничья была бы удачным результатом для “Орландо”, но нужно учитывать, что фаворит будет играть на своем поле. Кроме того, хоть оба соперника и пропустили за сезон примерно одинаковое количество голов, но зато “гагары” забили на десяток больше. В прошлом матче они разорвали “Колорадо”, так что мы ожидаем их победы и сейчас. Ставим на П1 с коэффициентом 1,67

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