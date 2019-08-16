Прогноз, ставки и коэффициенты Рединг — Кардифф (18.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Рединг — Кардифф (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Рединг — Кардифф Сити

Кажется, мы еще не скоро увидим “Рединг” в Английской Премьер-Лиге, хотя когда-то этот клуб не покидал элиту британского футбола очень долгое время. Новый сезон Чемпионшипа хозяева начали ужасно, проиграв два матча подряд. Теперь “ройялс” находятся в зоне вылета с нулевым балансов в графе очки. Зато в первых двух турах они непременно отличались, так что светлое пятнышко в игре коллектива Жозе Гомеша все-таки есть. Но хватит ли этого для “Кардиффа”, который уже успел победить в новом году? 

Ориентировочные составы на матч Рединг — Кардифф Сити:

“Рединг” (5-3-2): Рафаэль — Ричардс, Моррисон, Мур, Риномхота, Макинтир- Эджария, Пеле, Адам — Пушкаш, Бойе

Не сыграют: Блэкетт

“Кардифф Сити” (4-5-1): Смитис — Беннетт, Флинт, Моррисон, Пельтир — Пак, Раллс, Мерфи, Патерсон, Уайт — Глатцель

Не сыграют: Томлин, Этридж, Ричардс, Коннолли, Бамба

Прогноз на матч Рединг — Кардифф Сити:

“Кардифф” начали сезон также с поражения, как и “Рединг”, Однако, “Сити” сумели выиграть во втором туре у “Лутон Таун” (2:1). Именно поэтому гости находятся в середине турнирной таблице. Видимо, это будет их привычное расположение на протяжение всего грядущего сезона. Поэтому в игре против хозяев этой встречи мы считаем их фаворитами. Но не думаем, что футболисты Нила Уорнока сумеют разгромить соперника. Ставим на чистую победу “Кардиффа” за 2,23 

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